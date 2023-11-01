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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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13 三体

（13 三体综合征；D 三体）

作者：Nina N. Powell-Hamilton, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
已审核/已修订 11月 2023
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13 三体是由多余的 13 号染色体引起的染色体疾病，导致重度智力障碍和身体异常。

  • 13 三体是由于多出一条 13 号染色体引起的。

  • 婴儿通常很小，通常患有严重的脑、眼、面部和心脏缺陷。

  • 可以在出生前或出生后进行检查以确诊。

  • 13 三体无法治愈。

（也请参见染色体和基因疾病概述。）

染色体是细胞内包含 DNA 和许多基因的结构。基因是脱氧核糖核酸 (DNA) 片段，包含特定蛋白质编码，这些蛋白质在人体内的一种或多种细胞中发挥作用。基因包含确定身体外观和功能的指令。（有关遗传学的讨论，参见基因和染色体。）

多出一条染色体，构成三条相同的染色体（而不是正常情况下的两条染色体），称为三体症。患有 13 三体的儿童有第三条 13 号染色体。

13 三体的发生率为在 10,000 例妊娠中大约有 2 例。额外的染色体通常来自母亲。13 三体的风险随着母亲年龄的增长而增加。

13 三体的症状

在子宫中，受影响的胎儿通常不是很活跃。羊水量可能太多或太少。

身体异常

出生时，新生儿往往很小。大脑通常发育不正常，这些孩子有许多面部异常，例如唇裂和腭裂、小眼、虹膜（眼睛中的有色区域）缺损和视网膜（眼后部的透明、对光敏感的结构）发育不全。

耳朵的形状异常，通常为低位耳。头皮缺陷和皮肤开口很常见。颈背部经常出现皮肤上的松弛褶皱。

新生儿手掌上通常有一条褶皱，有多余的手指和脚趾（多指／趾），指甲发育不良。

唇裂和腭裂：面部缺陷

其他异常

大约 80% 的新生儿患有重度心脏缺陷。常见的是称为室间隔缺损的心脏缺损，其中左右心室之间存在异常开口。

男孩中出现睾丸未降和阴囊异常。女孩中出现子宫异常。

新生儿经常长时间不呼吸（呼吸暂停）。

听力减退很常见，通常怀疑听力减退，但由于这些儿童重度智力障碍，因此难以确认。

13 三体的诊断

  • 出生前，胎儿的超声检查或母亲的血液检查

  • 出生前，绒毛膜绒毛采样、羊膜穿刺术或二者兼施

  • 出生后，婴儿的外表和婴儿的血液检测

（另见下一代测序技术。）

出生前，根据胎儿超声检查结果可怀疑 13 三体。医生还可以进行检测，从母亲血液中找到胎儿的脱氧核糖核酸 (DNA)，并使用该 DNA 来确定 13 三体的风险增加。此检查称为无创产前筛查 (NIPS) 或无细胞胎儿 DNA 分析。

如果医生根据这些检查的结果怀疑 13 三体，他们通常会使用绒毛膜绒毛采样羊膜穿刺术或同时使用这两种方法来确诊。

出生后，婴儿的外表可能提示 13 三体的诊断。为了确认诊断，使用血液测试分析婴儿的染色体。

13 三体的治疗

  • 支持家庭

13 三体无法治愈。

建议家庭成员寻求支持。

13 三体的预后

过去，大多数婴儿在出生后不久死亡。然而，近年来，一些婴儿的寿命延长。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. SOFT（18、13 三体和相关疾病的支持组织）：为照顾患有 18、13 三体或其他相关染色体疾病者的人士提供资源、研究信息、社区和支持服务的组织

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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