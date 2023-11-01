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13 三体是由多余的 13 号染色体引起的染色体疾病，导致重度智力障碍和身体异常。
13 三体是由于多出一条 13 号染色体引起的。
婴儿通常很小，通常患有严重的脑、眼、面部和心脏缺陷。
可以在出生前或出生后进行检查以确诊。
13 三体无法治愈。
（也请参见染色体和基因疾病概述。）
染色体是细胞内包含 DNA 和许多基因的结构。基因是脱氧核糖核酸 (DNA) 片段，包含特定蛋白质编码，这些蛋白质在人体内的一种或多种细胞中发挥作用。基因包含确定身体外观和功能的指令。（有关遗传学的讨论，参见基因和染色体。）
多出一条染色体，构成三条相同的染色体（而不是正常情况下的两条染色体），称为三体症。患有 13 三体的儿童有第三条 13 号染色体。
13 三体的发生率为在 10,000 例妊娠中大约有 2 例。额外的染色体通常来自母亲。13 三体的风险随着母亲年龄的增长而增加。
13 三体的症状
在子宫中，受影响的胎儿通常不是很活跃。羊水量可能太多或太少。
身体异常
其他异常
13 三体的诊断
13 三体的治疗
支持家庭
13 三体无法治愈。
建议家庭成员寻求支持。
13 三体的预后
过去，大多数婴儿在出生后不久死亡。然而，近年来，一些婴儿的寿命延长。
了解更多信息
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SOFT（18、13 三体和相关疾病的支持组织）：为照顾患有 18、13 三体或其他相关染色体疾病者的人士提供资源、研究信息、社区和支持服务的组织