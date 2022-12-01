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弹性假黄色瘤是一种可引起皮肤、眼睛及血管多处受累的罕见遗传性结缔组织疾病。
结缔组织十分强韧，这类组织一般是将身体结构连接起来并为其提供支持和弹性的纤维组织。弹性假黄色瘤是由基因突变引起。
弹性假黄色瘤导致可使组织能拉伸然后弹回原位的结缔组织纤维（弹性纤维）变硬。弹性纤维存在于皮肤和全身的各种其他组织（包括血管）中。该病可导致血管壁僵化，血管失去正常的舒张能力，无法根据需要让更多血液通过。同时，僵化阻碍血管收缩。
弹性假黄色瘤的症状
弹性假黄色瘤的诊断
弹性假黄色瘤的预后
弹性假黄色瘤无法治愈，也无法纠正结缔组织发生的异常。
并发症会降低患者寿命。
弹性假黄色瘤的治疗
并发症和损伤的预防和治疗
由于无法治愈弹性假黄色瘤，因此治疗旨在预防和治疗并发症和损伤。
人们应避免使用可能引起胃或肠道出血的药物，例如阿司匹林、非甾体类抗炎药 (NSAID) 和抗凝剂（例如华法林）。
血液中的脂肪（脂类）水平应通过饮食得到良好控制，有时使用药物来降低早期动脉粥样硬化和其他血管并发症的风险。
用减少血管生长的药物（例如贝伐珠单抗）治疗可能会帮助患有眼中血管样条纹症的人。
还应避免剧烈运动，以预防眼部受伤。