浏览专业版
胎粪栓综合征是粘稠肠内容物（胎粪）导致的大肠阻塞。
胎粪栓综合征可能是由先天性巨结肠症或囊性纤维化引起的。
通常情况下，新生儿在出生后一两天内会出现喂养问题、呕吐、腹部增大且没有排便。
诊断基于症状和 X 线检查结果。
通过灌肠和在极少情况下手术治疗阻塞。
胎粪是一种深绿色物质，是新生儿的第一次排便。新生儿在出生时或出生后不久排出胎粪。如果胎粪异常粘稠或呈焦油状，会阻塞大肠（结肠）。
在胎粪栓综合征中，结肠被粘稠的胎粪完全阻塞。在阻塞处上方，小肠扩大（扩张），导致腹部肿胀（腹胀）。
胎粪栓综合征通常发生在其他方面健康的婴儿中，但在提前分娩（早产）婴儿或其母亲患糖尿病或母亲接受硫酸镁治疗先兆子痫、子痫或早产的婴儿中更常见。
胎粪栓综合征可能是其他疾病的征兆，例如先天性巨结肠症或囊性纤维化。
胎粪肠梗阻与胎粪栓综合征相似，不同之处在于它是胎粪阻塞小肠导致。
胎粪栓综合征的症状
出生后，新生儿通常在头 12 至 24 小时内排出胎粪。但是，患有胎粪栓综合征的新生儿在头一两天内不会排出胎粪，并且还会出现肠道阻塞症状，包括呕吐和腹部肿胀。
医生可能能够通过腹壁摸到增大的大肠袢。
胎粪栓综合征的诊断
胎粪栓综合征的治疗
不透射线的造影剂灌肠
很少进行手术
不透射线的造影剂灌肠用于帮助诊断和治疗胎粪栓综合征。造影剂有助于将液体带入结肠并分解胎粪，从而使婴儿可以排出胎粪。偶尔需要反复灌肠。
如果灌肠不能去除胎粪栓，医生可通过手术将其去除。