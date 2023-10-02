胎粪栓综合征是粘稠肠内容物（胎粪）导致的大肠阻塞。

胎粪栓综合征可能是由先天性巨结肠症或囊性纤维化引起的。

通常情况下，新生儿在出生后一两天内会出现喂养问题、呕吐、腹部增大且没有排便。

诊断基于症状和 X 线检查结果。

通过灌肠和在极少情况下手术治疗阻塞。

胎粪是一种深绿色物质，是新生儿的第一次排便。新生儿在出生时或出生后不久排出胎粪。如果胎粪异常粘稠或呈焦油状，会阻塞大肠（结肠）。

在胎粪栓综合征中，结肠被粘稠的胎粪完全阻塞。在阻塞处上方，小肠扩大（扩张），导致腹部肿胀（腹胀）。

胎粪栓综合征通常发生在其他方面健康的婴儿中，但在提前分娩（早产）婴儿或其母亲患糖尿病或母亲接受硫酸镁治疗先兆子痫、子痫或早产的婴儿中更常见。

胎粪栓综合征可能是其他疾病的征兆，例如先天性巨结肠症或囊性纤维化。

胎粪肠梗阻与胎粪栓综合征相似，不同之处在于它是胎粪阻塞小肠导致。

胎粪栓综合征的症状 出生后，新生儿通常在头 12 至 24 小时内排出胎粪。但是，患有胎粪栓综合征的新生儿在头一两天内不会排出胎粪，并且还会出现肠道阻塞症状，包括呕吐和腹部肿胀。 医生可能能够通过腹壁摸到增大的大肠袢。

胎粪栓综合征的诊断 腹部 X 线平片

不透射线的造影剂灌肠

有时会检查是否患有先天性巨结肠症 有阻塞症状且在头一两天内没有排出胎粪的新生儿中，医生会怀疑胎粪栓综合征。 腹部 X 线平片可能显示肠梗阻。为做出明确的诊断，医生使用在 X 射线上可见的液体物质（不透射线造影剂）进行灌肠后进行 X 射线检查。造影剂勾勒出结肠内部轮廓，并让医生看到胎粪栓。 患有胎粪栓综合征的婴儿通常需要接受先天性巨结肠症或囊性纤维化方面的检查。