胎粪肠梗阻是新生儿的小肠阻塞，通常是囊性纤维化导致的肠内容物（胎粪）过度粘稠所致。
胎粪性肠梗阻通常由囊性纤维化引起。
通常情况下，新生儿在出生后头几天呕吐，腹部增大并且没有排便。
诊断基于症状和 X 线检查结果。
通过灌肠治疗阻塞，如果灌肠不起作用，则需要手术治疗。
胎粪是一种深绿色物质，是新生儿的第一次排便。新生儿几乎总是在出生后的头 24 小时内排出胎粪。如果胎粪异常浓稠或呈焦油状，它会阻塞小肠的最后一部分，称为回肠。这种阻塞称为胎粪肠梗阻。在阻塞处上方，小肠扩大（扩张），导致腹部肿胀（腹胀）。在阻塞处之下，大肠（结肠）变窄（称为小结肠），因为没有任何东西通过肠道。
胎粪性肠梗阻的病因
胎粪肠梗阻的并发症
胎粪性肠梗阻的症状
出生后，新生儿通常在头 12 至 24 小时内排出胎粪。但是，患有胎粪性肠梗阻的新生儿在此时间段内不会排出胎粪，并且还会出现肠道阻塞症状，包括呕吐和腹部肿胀。
医生可能能够通过腹壁摸到增大的小肠袢。
胎粪性肠梗阻的诊断
出生前，进行产前影像学检查
出生后，根据肠道阻塞症状
腹部 X 线检查，有时使用造影剂灌肠
囊性纤维化检查
如果医生进行产前超声检查，他们有时会看到胎儿肠道被阻塞的迹象。
但是，当新生儿出现肠道阻塞症状时，医生通常会首先怀疑出生后的诊断。如果新生儿有囊性纤维化家族史，或常规新生儿筛查检查中囊性纤维化呈阳性，则医生会强烈怀疑胎粪性肠梗阻。
如果医生怀疑胎粪性肠梗阻，他们会进行腹部 X 射线检查，结果会提示小肠袢增大。有时，他们使用在 X 线检查上可见的液体物质（不透射线造影剂）进行灌肠后进行 X 射线检查。灌肠表明结肠比正常情况下狭窄（称为小结肠），并且在小肠末端附近存在阻塞。
对诊断为胎粪性肠梗阻的新生儿进行囊性纤维化检查。
胎粪性肠梗阻的治疗
灌肠
有时需要进行手术
肠穿孔或扭转的婴儿需要立即手术。
如果没有穿孔或扭转，医生会尝试使用灌肠剂清除胎粪阻塞。灌肠剂中可能含有 N-乙酰半胱氨酸，其会分解并软化粘稠的胎粪，使其通过肠道进入直肠。
如果灌肠剂不能消除阻塞，医生会进行手术以切开肠道并清除胎粪。通常，医生通过腹壁将肠道开口端拉出（回肠造口术）。医生通过肠的开口端进行更多灌肠，直到完全除去胎粪。之后，医生进行另一次手术，将肠末端放回原处。
清除阻塞后，粪便开始通过该区域，变窄的结肠最终会扩大到其正常直径。