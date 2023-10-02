出生前，进行产前影像学检查

出生后，根据肠道阻塞症状

腹部 X 线检查，有时使用造影剂灌肠

囊性纤维化检查

如果医生进行产前超声检查，他们有时会看到胎儿肠道被阻塞的迹象。

但是，当新生儿出现肠道阻塞症状时，医生通常会首先怀疑出生后的诊断。如果新生儿有囊性纤维化家族史，或常规新生儿筛查检查中囊性纤维化呈阳性，则医生会强烈怀疑胎粪性肠梗阻。

如果医生怀疑胎粪性肠梗阻，他们会进行腹部 X 射线检查，结果会提示小肠袢增大。有时，他们使用在 X 线检查上可见的液体物质（不透射线造影剂）进行灌肠后进行 X 射线检查。灌肠表明结肠比正常情况下狭窄（称为小结肠），并且在小肠末端附近存在阻塞。

对诊断为胎粪性肠梗阻的新生儿进行囊性纤维化检查。