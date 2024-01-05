如果女性在怀孕前或怀孕期间出现健康问题，这可能会影响胎儿，并对孩子的健康产生负面影响。孕妇应与医生讨论针对其特定健康状况的不同治疗方法的风险和获益。

糖尿病，特别是控制不佳时，可能增加胎儿出生缺陷或生长问题的风险（异常过小婴儿或过大婴儿）。计划怀孕或怀孕早期的糖尿病患者应定期就医，以确保血糖（葡萄糖）得到良好控制。患有糖尿病的母亲的新生儿可能有低血糖（低血糖症），需要紧急治疗。

癫痫（癫痫发作）会增加出生缺陷的风险。某些风险增加归因于控制癫痫发作可能需要的抗癫痫药物。但是，母亲癫痫发作也会对胎儿有危险。计划怀孕或已怀孕的女性应与医生讨论其当前使用的抗癫痫药的风险和益处，以及是否应在妊娠期间继续使用、更换或停用这些药物。

高血压、心脏病和肾脏疾病可能会减少胎儿生长并引起其他并发症。计划怀孕或已怀孕的女性应与医生讨论其当前使用的血压药的风险和益处，以及是否应在妊娠期间继续使用或更换药物。

高血压是先兆子痫的主要特征，是一些女性在怀孕期间出现的健康问题。该病可对母亲和胎儿造成严重问题。该病可能导致母亲的血压重度升高，并可能影响母亲的肾脏、肝脏、大脑和其他器官。胎盘也会受到影响，该病会影响胎儿的生长或导致胎盘从子宫壁脱离。为预防或控制此类并发症，医生可能建议提早分娩。先兆子痫的一个严重并发症是子痫，即先兆子痫的女性会出现癫痫发作。

只要母亲的症状得到良好控制，哮喘通常不会影响胎儿。然而，一些孕妇频繁或严重哮喘发作，导致氧水平低，这可能导致胎儿缺氧。在这种情况下，孕妇必须接受适当的治疗以保护自己和胎儿。

导致甲状腺激素水平低的甲状腺疾病（甲状腺功能减退）可能会导致胎儿脑部损伤，如果未在出生后尽早诊断，可能引发长期神经系统疾病。导致甲状腺激素水平高的甲状腺疾病（甲状腺功能亢进）可能导致胎儿和新生儿甲状腺过度活跃。在美国，大多数州要求新生儿接受甲状腺疾病筛查。

患有镰状细胞病的孕妇在妊娠期间镰状细胞危象风险可能增加。如果父母一方携带镰状细胞基因或患有镰状细胞病，则后代会有患镰状细胞病的风险。父母在怀孕前进行检查可以确定他们生下患镰状细胞病的孩子的风险。可以在妊娠期间在胎儿中检测到导致镰状细胞病的基因，但这种疾病直到出生后几个月才起病。

狼疮（系统性红斑狼疮）是一种自身免疫性疾病 在妊娠期间，狼疮会增加流产和早产风险，并可能导致胎儿心率异常缓慢。