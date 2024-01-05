新生儿会出现一些问题
出生前胎儿生长
分娩和产程
出生后
大约 10% 的新生儿在出生后由于早产、胎儿向新生儿过渡的问题、低血糖、呼吸困难、感染或其他异常需要一些特殊护理。新生儿重症监护病房 (NICU) 通常会提供专门护理。
孕龄
出生前的问题
新生儿问题可能在出生之前就已经开始了。
出生前的问题可能与妊娠前或妊娠期间母亲的状况或胎儿状况相关。
妊娠期间适当的医学护理可以帮助预防和诊断孕妇和胎儿的许多健康问题。准妈妈还可以通过产前摄入维生素，在整个孕期接受产前护理以及保持健康饮食和体重来增加生出健康婴儿的机会（另请参见孕期自我保健）。
孕期保健问题
如果女性在怀孕前或怀孕期间出现健康问题，这可能会影响胎儿，并对孩子的健康产生负面影响。孕妇应与医生讨论针对其特定健康状况的不同治疗方法的风险和获益。
糖尿病，特别是控制不佳时，可能增加胎儿出生缺陷或生长问题的风险（异常过小婴儿或过大婴儿）。计划怀孕或怀孕早期的糖尿病患者应定期就医，以确保血糖（葡萄糖）得到良好控制。患有糖尿病的母亲的新生儿可能有低血糖（低血糖症），需要紧急治疗。
癫痫（癫痫发作）会增加出生缺陷的风险。某些风险增加归因于控制癫痫发作可能需要的抗癫痫药物。但是，母亲癫痫发作也会对胎儿有危险。计划怀孕或已怀孕的女性应与医生讨论其当前使用的抗癫痫药的风险和益处，以及是否应在妊娠期间继续使用、更换或停用这些药物。
高血压、心脏病和肾脏疾病可能会减少胎儿生长并引起其他并发症。计划怀孕或已怀孕的女性应与医生讨论其当前使用的血压药的风险和益处，以及是否应在妊娠期间继续使用或更换药物。
高血压是先兆子痫的主要特征，是一些女性在怀孕期间出现的健康问题。该病可对母亲和胎儿造成严重问题。该病可能导致母亲的血压重度升高，并可能影响母亲的肾脏、肝脏、大脑和其他器官。胎盘也会受到影响，该病会影响胎儿的生长或导致胎盘从子宫壁脱离。为预防或控制此类并发症，医生可能建议提早分娩。先兆子痫的一个严重并发症是子痫，即先兆子痫的女性会出现癫痫发作。
只要母亲的症状得到良好控制，哮喘通常不会影响胎儿。然而，一些孕妇频繁或严重哮喘发作，导致氧水平低，这可能导致胎儿缺氧。在这种情况下，孕妇必须接受适当的治疗以保护自己和胎儿。
导致甲状腺激素水平低的甲状腺疾病（甲状腺功能减退）可能会导致胎儿脑部损伤，如果未在出生后尽早诊断，可能引发长期神经系统疾病。导致甲状腺激素水平高的甲状腺疾病（甲状腺功能亢进）可能导致胎儿和新生儿甲状腺过度活跃。在美国，大多数州要求新生儿接受甲状腺疾病筛查。
患有镰状细胞病的孕妇在妊娠期间镰状细胞危象风险可能增加。如果父母一方携带镰状细胞基因或患有镰状细胞病，则后代会有患镰状细胞病的风险。父母在怀孕前进行检查可以确定他们生下患镰状细胞病的孩子的风险。可以在妊娠期间在胎儿中检测到导致镰状细胞病的基因，但这种疾病直到出生后几个月才起病。
母体用药和物质使用
许多女性担心孕期用药可能会对发育中的胎儿产生负面影响。但是，计划怀孕或已怀孕的女性可能需要使用某些药物来保护她们或胎儿的健康。通常，这些是治疗持续健康问题所需的药物，例如高血压或糖尿病。孕妇在开始使用任何新药物或更换当前药物之前应咨询医生。
可能引起胎儿问题的一些常见处方药包括
在妊娠期间吸烟或暴露于二手烟会减慢胎儿的生长。孕妇不应吸烟，并应尽可能避免暴露于其他来源的烟草烟雾。
酒精对胎儿特别危险。酒精会增加流产、死产、胎儿发育不良、早产和出生缺陷的风险。酒精的一种特别具有破坏性的作用是胎儿酒精综合征，它会导致终身智力、发育和品行障碍。对于妊娠而言，不存在安全的酒精量。
阿片类药物，无论是处方药还是非法药物（例如海洛因、吗啡、鸦片、羟考酮、可待因、氢可酮、芬太尼、氢吗啡酮、哌替啶、丁丙诺啡和美沙酮）会影响胎儿生长并可能导致出生后几小时到几天出现新生儿戒断症状。孕妇应注意自己服用的止痛药的成分。阿片类药物滥用障碍患者可能在服用美沙酮或丁丙诺啡，以治疗阿片类药物依赖性。服用这些药物的孕妇应定期就医，所看医生应是管理妊娠期间药物依赖性的专家。美沙酮戒断的新生儿可能比其他阿片类药物戒断的新生儿需要更长治疗时间。
可卡因会增加胎儿发育不良和早产的风险。可卡因使用者中胎盘与子宫壁提前分离（胎盘早剥）更为常见，会导致死产或缺氧以及胎儿大脑受损。由于可卡因会使血管变窄，因此会引起卒中或损害胎儿的其他器官。
胎儿问题
出生后的问题
诊断
出生前，进行超声、血液检查，有时进行影像学检查
出生后各种检查
如果母亲定期接受产前护理，则可能在出生前诊断出新生儿的一些问题。出生后诊断出其他问题。
出生前诊断问题对有某些出生缺陷的胎儿特别有用。父母及其医生可以计划在能够提供更高水平新生儿护理的医院中分娩婴儿，包括有新生儿重症监护病房 (NICU) 的医院。
出生前的诊断检查（产前护理）
妊娠期使用超声可发现许多问题并监测胎儿的生长发育。超声有助于医生检测子宫异常，确认孕龄，识别是否有双胞胎或三胞胎（或更多胎），检测某些出生缺陷，并确定胎儿的性别。知道胎儿的孕龄有助于医生跟踪胎儿生长，并知道在孕期各阶段的正常情况。识别出生缺陷有助于父母和医生了解预期，制定孕期计划，并为出生后可能出现的问题做好准备。但是，超声检查不是 100% 准确。一些婴儿出生时有出生缺陷，而超声检查无法检测到这些缺陷。
有几种类型的筛查血液检查可以检测妊娠期间胎儿的遗传异常和其他异常。这些通常在孕早期或孕中期进行。一种血液检查称为胎儿来源游离 DNA (cfDNA)。在 cfDNA 检查中，会分析胎儿 DNA 的小片段，它们存在于孕妇的血液中，数量很少。如果胎儿有遗传异常，例如唐氏综合征（21 三体）、18 三体或某些其他异常，则检测结果可能异常。
可以进行其他类型的血液检查来测量某些激素和蛋白质的水平（见孕早期筛查和孕中期筛查）。如果胎儿有遗传异常，例如唐氏综合征（21 三体）、18 三体、脊柱裂（脊髓形成存在问题）或某些其他异常，则检测结果可能异常。
如果超声和血液检查结果提示胎儿可能存在问题，医生可能会使用从羊水（羊膜穿刺术）、胎盘（绒毛膜绒毛采样）或脐带（经皮脐带血采样 [脐带穿刺术])中抽取的样本对胎儿的细胞进行额外检查。一些孩子有遗传异常风险高的父母（基于父母的基因检测结果或基于孕产妇年龄较大）可能决定接受羊膜穿刺术或绒毛膜绒毛采样，而无需首先进行筛查血液检查。
可以进行胎儿超声心动图检查，即使用专用超声设备对心脏进行详细检查，以检测某些心脏缺陷。
磁共振成像 (MRI) 可用于进一步评估胎儿中某些首先经超声发现的异常。MRI 可能会提供有关异常的其他信息，并可用于评估治疗方案。
胎儿镜检查是一种侵入性检查，很少进行。在这项检查中，医生将一个小的观察镜（内窥镜）置入子宫。在妊娠初期，可通过母亲的宫颈插入胎儿镜。在妊娠后期，将内窥镜插入母亲腹部的一个小切口，然后再插入子宫的一个切口。胎儿镜使医生可以直接观察胎盘和胎儿，以识别（有时治疗）胎儿疾病。
出生后的诊断
出生后，护士和医生会对新生儿进行常规体格检查，测量血液中氧气含量并进行常规筛查检测。当婴儿的检查结果异常时，可以进行其他检查，包括血液检查、X 线、超声和其他检查。
如果胎儿或母亲有已知的健康问题或在出生过程中有并发症，则需要进行其他检查。
如果新生儿体重或大小超出正常范围，也可能需要进行其他检查。与同孕龄的其他新生儿相比，新生儿按体重可分为三组。这三组是
适于胎龄儿 (AGA)：体重的第 10 百分位数到第 90 百分位数，这意味着他们是体重处于中等范围内的 82 名婴儿之一
小于胎龄儿 (SGA)：小于体重的第 10 百分位数，这意味着他们是特定孕龄出生的 100 例婴儿中 9 名体重最低婴儿之一
大于胎龄儿 (LGA)：大于体重的第 90 百分位数，这意味着他们是特定孕龄出生的 100 例婴儿中 9 名体重最高婴儿之一
孕龄和体重分类有助于医生确定各种并发症的风险。例如，早产儿的呼吸困难风险增加，因为他们的肺部可能未完全发育。大于孕龄儿发生低血糖（葡萄糖）的风险增加。
治疗
新生儿特定疾病的医疗在其他章节讨论。
新生儿中的许多健康问题都很轻微，可自行缓解，或在出生后几周内需要在医生诊室进行随访。一些新生儿有更严重的问题。早产或有严重健康问题的新生儿在新生儿重症监护室 (NICU) 接受重症监护护理。
新生儿重症监护病房 (NICU)
NICU 是一个特殊部门，其中汇集了护理患有各种疾病的新生儿所需的医疗团队和技术。由于以下原因，新生儿可能需要此类专门护理
NICU 团队通常由新生儿专科医生（经过专门培训以解决新生儿问题的儿科医生）指导。大部分护理由专业的新生儿护士提供。其他团队成员可能包括儿科医生、呼吸治疗专科医生、社会工作者、药剂师、物理和职业治疗师、言语-语言病理学家以及其他专门人员。许多 NICU 也有医生和医学生接受培训。根据新生儿所需的护理，通常还需要内科和外科亚专科医生。
在 NICU，新生儿需要放在保育箱或辐射保暖器中护理，这样可以使婴儿保持温暖，同时可让工作人员观察和治疗他们。新生儿通常与监护仪连接，可连续测量其心率、呼吸、血压和血液中氧气水平。医生可能将导管放置在婴儿脐带内的动脉或静脉内，以进行连续血压监测、重复采血并给予补液和药物。
NICU 的设施差别很大。一些 NICU 病房中，许多婴儿共享一个很大的空间，一些病房分为几个模块，每个模块中几名婴儿在一个空间中，而一些病房则为家庭和婴儿提供私人病房。无论布局如何，NICU 的工作人员都专注于满足父母对时间和隐私的需求，以熟悉他们的新生儿；了解新生儿个性、喜好和厌恶的事物；并最终了解他们需要在家中提供的任何特殊护理。探视时间各不相同，但通常是灵活的，因此家人可以根据自己的意愿花很多时间陪伴新生儿。一些医院在病房或附近为父母提供睡眠场所。许多 NICU 配备有摄像头，虽然父母不能进入 NICU，但他们可以看到自己的孩子。
有时候父母会觉得他们几乎不能为住在 NICU 里的新生儿做些什么。其实，他们的出现，包括身体接触、言谈和歌唱对新生儿是很重要的。新生儿甚至在出生前就已经听到了父母的声音，并且已经熟悉了他们，因此，新生儿通常会对自己父母让他们保持安静的尝试做出更好的反应。肌肤接触（也被称作袋鼠护理），即让新生儿直接躺在父母的怀里，是对新生儿的安慰，能加强新生儿与父母的连接。
母乳可以显著降低坏死性小肠结肠炎（早产儿可能发生的严重肠道疾病）和早产儿感染的风险，并且对所有婴儿都有广泛的健康获益（请参见母乳喂养的益处）。NICU 工作人员强烈鼓励母亲在婴儿状况允许时，直接母乳喂养或用奶瓶提供母乳。根据其胎龄和医疗问题，NICU 中的婴儿可能无法母乳喂养或用奶瓶喝母乳，但在大多数情况下，他们仍然可以通过插入鼻子并进入胃部的饲管接受母乳。早产儿无法充分吮吸，也无法协调吮吸、吞咽和呼吸。NICU 的足月婴儿可能患有呼吸系统疾病或其他疾病，无法进行母乳喂养。但是，因为母乳显然是新生儿的最佳食物，所以鼓励母亲抽出母乳，以便通过饲管给予婴儿或保存以备之后使用。
NICU 的工作人员理解，父母需要及时了解其宝宝的状况和预期病程、护理计划以及预计出院时间。定期与护士和医疗团队讨论是有益的。许多 NICU 也有社会工作者，他们帮助与父母沟通并协助安排家庭和医疗服务。