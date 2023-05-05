对立违抗性障碍是一种反复发生的消极的、对抗的、不顺从的行为模式。

患对立违抗性障碍的孩子固执、问题多、不听话并且易怒，但没有身体上的攻击性，也没有事实上侵犯他人权利。对立违抗性障碍有时被认为是一种较轻的品行障碍。但是，两种疾病有明显的差异。患品行障碍的孩子似乎缺乏良知，与对立违抗性障碍的孩子不同，他们反复侵犯他人权利，有时没有任何易怒迹象。

很多学龄前期和青春期早期的儿童偶尔会表现出对抗的行为，但是只有当这些行为持续 6 个月以上或者严重到干扰社会和学校的时候，才被诊断为对立违抗性障碍。

尚不明确导致对立性违抗障碍的原因。如果家中大人大声争吵，那么在来自这些家庭的儿童中可能更加常见。这种疾病表明存在可能需要进一步调查和治疗的基础疾病。

对立违抗性障碍的症状 对立违抗性障碍的症状通常发生在学龄前到初中这段时期。 对立违抗性障碍儿童的典型行为包括： 与成人争辩

容易和经常发脾气

向规则和指示挑战

故意惹别人发怒

因为自己的错误责怪别人

愤怒、怨恨，容易被激怒

怀有恶意以及有报复心 这些儿童知道对与错的区别，如果犯了很严重的错误，他们会感到内疚。许多儿童缺乏社交技巧。

对立违抗性障碍的诊断 去看医生或行为健康专家

描述儿童的行为（如，由父母或老师描述） 医生会根据孩子的症状和行为诊断对立违抗性障碍，这种疾病必须存在至少 6 个月，并且严重到足以干扰孩子的功能能力。 当怀疑是对立违抗性障碍时，医生会谨慎评估所有患儿的抑郁症体征（如睡眠及食欲紊乱）以及焦虑体征。在儿童中，抑郁症和焦虑症会引起一些与对立违抗性障碍相同的症状。例如，有时抑郁症的主要症状是易怒，极端焦虑会导致患焦虑障碍的孩子出现违抗或反抗行为。医生必须经常根据疾病引起的其他症状将这些疾病与对立违抗性障碍区分开来。 医生还必须将对立违抗性障碍与未治疗的注意力缺陷／多动症 (ADHD) 区分开来，后者也可能引起类似症状。适当治疗 ADHD 后，这些症状通常会减轻。