儿童的躯体症状和相关疾病

在躯体症状和相关障碍（以前称为躯体形式障碍）中，儿童可能会对他们的身体症状有异常强烈的反应，对症状的思考过多，对症状的担心过多，对医疗保健过度使用，以及使健康顾虑成为他们生活的关注焦点。
躯体症状和相关疾病有几种类型。
症状也许类似于神经系统病变（如麻痹或视力丧失）或模糊的（如头痛和恶心）症状，或儿童可能沉迷于想象的缺陷、或坚信自己患有重病。
进行有关检查，排除可能引发上述症状的身体疾病后，医生基于症状进行诊断。
个人及家庭心理治疗，通常使用认知行为疗法，能有所帮助。
躯体症状和相关疾病的症状及治疗与焦虑障碍非常相似。
躯体症状和相关疾病包括以下项：
转换障碍： 症状类似于神经系统疾病的症状。儿童可能会出现手臂或腿部瘫痪、变聋或失明、或出现类似于癫痫发作的抖动动作。这些症状常由各种精神因素导致，如冲突或其他压力。
施加于他人的做作性障碍（以前称为“代理型孟乔森综合征”）： 看护者（通常是父母一方）故意伪造或制造儿童的身体症状。例如，他们可能会将血液或其他物质添加到尿样本中，模拟尿感染。
强加于自己的做作性障碍： 孩子可能假装有身体症状或对自己做些事情以产生身体症状。
疾病焦虑障碍： 儿童非常担心他们病了或可能会生病。他们可能有或可能没有身体症状或真实的疾病。如果他们没有症状或疾病，那么他们的担忧与情况严重性不成比例。也可能感到焦虑和沮丧。
躯体症状障碍： 儿童可能会出现许多症状或仅出现一种重度症状，通常是疼痛。症状可具体（比如腹部疼痛）也可模糊不清（比如疲乏）。任何身体部位都有可能成为关注的焦点。儿童过度担心这些症状及其可能的后果。
躯体症状和相关疾病在小男孩和小女孩中同样常见，但是在青春期少女中较在青春期的男孩中更常见。
（另见成人躯体症状和相关障碍概述。）
症状
患有这些疾病之一的儿童可能有多种症状，包括疼痛、呼吸困难和无力。儿童可能有或可能没有其他疾病。
当另一个家庭成员身患重病时，儿童通常会出现躯体症状。有时，症状是正常的身体感觉或造成误解的不适感。这些躯体症状被认为是无意识地产生的，是对心理压力或问题的响应（参见侧边栏心理和身体）。很明显症状不是有意捏造的，而是患儿实际上经历着他所描述的症状。
儿童较为关注他们的健康和／或症状。他们担心症状的严重性和／或在与他们健康或症状相关的活动上花费过多时间和精力。
诊断
去看医生或行为健康专家
有时进行症状问卷调查
体检和有时进行检测，以排除其他疾病
医生询问儿童其症状，进行体检，有时进行检测，以确保儿童未出现导致症状的身体疾病。然而，我们通常避免进行广泛的实验室检查，因为这可能进一步促使儿童认为存在身体问题，不必要的诊断检查可能使他们受到伤害。
如要诊断出其中一种疾病，症状必须令人困扰或干扰其日常功能，儿童必须在思想和行为上过分关注自己的健康和／或症状。
如果可以确定没有身体问题，医生可能会使用标准化心理健康测试，帮助确定症状是躯体症状所致，还是相关疾病所致。医师会与患儿及其家庭成员讨论，以鉴定有无潜在的心理问题或困难的家庭关系。
治疗
心理治疗
旨在恢复正常生活的康复计划
有时使用药物缓解症状
儿童可能拒绝前往心理治疗师处就诊，因为他们认为他们的症状是纯粹的身体问题。然而，个人和家庭心理治疗（通常使用认知行为方法）可帮助儿童和家庭成员了解使症状持续存在的思维和行为的模式。治疗专家也使用催眠、生物反馈和放松疗法进行治疗。
心理治疗常配合康复计划，以使患儿恢复正常。其可包括躯体治疗，有以下几点好处：
可治疗由躯体症状或相关疾病引起的运动能力下降或肌肉损失等真实的躯体问题。
可使患儿以为自己正在接受具体的治疗。
可督促患儿积极参与治疗。
有可为其提供支持的初级保健医生，为其提供定期诊疗，且协调其所有护理也非常重要。
药物（例如称为选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 [SSRI] 的抗抑郁药）可用于缓解可能伴随这些疾病的疼痛或焦虑或抑郁。