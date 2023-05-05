儿童的躯体症状和相关疾病

在躯体症状和相关障碍（以前称为躯体形式障碍）中，儿童可能会对他们的身体症状有异常强烈的反应，对症状的思考过多，对症状的担心过多，对医疗保健过度使用，以及使健康顾虑成为他们生活的关注焦点。

躯体症状和相关疾病有几种类型。

症状也许类似于神经系统病变（如麻痹或视力丧失）或模糊的（如头痛和恶心）症状，或儿童可能沉迷于想象的缺陷、或坚信自己患有重病。

进行有关检查，排除可能引发上述症状的身体疾病后，医生基于症状进行诊断。

个人及家庭心理治疗，通常使用认知行为疗法，能有所帮助。

躯体症状和相关疾病的症状及治疗与焦虑障碍非常相似。

躯体症状和相关疾病包括以下项：

躯体症状和相关疾病在小男孩和小女孩中同样常见，但是在青春期少女中较在青春期的男孩中更常见。

（另见成人躯体症状和相关障碍概述。）

症状 患有这些疾病之一的儿童可能有多种症状，包括疼痛、呼吸困难和无力。儿童可能有或可能没有其他疾病。 当另一个家庭成员身患重病时，儿童通常会出现躯体症状。有时，症状是正常的身体感觉或造成误解的不适感。这些躯体症状被认为是无意识地产生的，是对心理压力或问题的响应（参见侧边栏心理和身体）。很明显症状不是有意捏造的，而是患儿实际上经历着他所描述的症状。 儿童较为关注他们的健康和／或症状。他们担心症状的严重性和／或在与他们健康或症状相关的活动上花费过多时间和精力。

诊断 去看医生或行为健康专家

有时进行症状问卷调查

体检和有时进行检测，以排除其他疾病 医生询问儿童其症状，进行体检，有时进行检测，以确保儿童未出现导致症状的身体疾病。然而，我们通常避免进行广泛的实验室检查，因为这可能进一步促使儿童认为存在身体问题，不必要的诊断检查可能使他们受到伤害。 如要诊断出其中一种疾病，症状必须令人困扰或干扰其日常功能，儿童必须在思想和行为上过分关注自己的健康和／或症状。 如果可以确定没有身体问题，医生可能会使用标准化心理健康测试，帮助确定症状是躯体症状所致，还是相关疾病所致。医师会与患儿及其家庭成员讨论，以鉴定有无潜在的心理问题或困难的家庭关系。