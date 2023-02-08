婴儿猝死综合征是指表面上健康的 1 月龄和 1 岁婴儿突然、非预期死亡，通常在睡眠期间发生。
婴儿猝死综合征 (SIDS) 的病因尚不清楚。
使婴儿仰卧位睡眠；移除婴儿床里的枕头、床围、玩具；避免婴儿过热；防止婴儿吸二手烟，可以帮助预防 SIDS。
发生 SIDS 的家长应该进行心理咨询和支持。
有一个以上的术语用来描述婴儿猝死。突然意外婴儿死亡 (SUID) 广泛用于描述 1 岁以下儿童中任何意外和突然死亡，其原因在调查完成之前尚不清楚。SUID 包括有原因的突然、非预期死亡，如意外死亡（由意外窒息或绞窄引起）、自然死亡（如感染或疾病引起的死亡）和故意伤害引起的死亡。SUID 还包括突然、非预期的死亡，即使经过评估或调查也无法确定原因，如 SIDS。
SIDS（也称为婴儿床死亡）是 1 月龄至 1 岁婴儿最常见的死亡原因之一。最常发生于 2～4 个月的婴儿。全世界都有这一综合征发生。有很多危险因素。
存在种族和族裔差异。2015 年至 2019 年，非西班牙裔美国印第安人/阿拉斯加土著人、非西班牙裔黑人和非西班牙裔夏威夷原住民/其他太平洋岛民的 SUID 发生率最高。
婴儿猝死综合征的危险因素
SIDS 的病因
SIDS 的病因尚未知。可能是由于呼吸控制的异常。一些患 SIDS 的婴儿表现出血液中氧含量低以及一段时间停止呼吸（被称为呼吸暂停）的迹象。
让婴儿趴睡和使用柔软床上用品（如枕头和羊毛毯）与 SIDS 相关。与婴儿一起在沙发、垫子或床上睡觉（请参见婴儿与父母睡一起）也增加 SIDS 的风险。
你知道吗……
SIDS 的诊断
SIDS 的预防
让婴儿仰卧睡觉
尽管已经知道 SIDS 的危险因素，但仍然无可靠的预防方法。尽管如此，某些措施可能有益，如让儿童仰睡在结实平整的床面上，可以避免很多 SIDS 的发生。随着越来越多的父母让婴儿仰卧睡觉，SIDS 死亡病例急剧下降（请参见安全入睡® 运动）。
孕期定期产前护理可能有助于降低 SIDS 的风险。
母乳喂养和防止婴儿吸入二手烟可能会有帮助并明显带来其他健康获益。
尚无证据表明家庭呼吸监测器可降低 SIDS 风险。没有证据表明建议为预防 SIDS 用襁褓包裹婴儿。
安全睡眠：减少婴儿猝死综合征的风险
为预防头部扁平，当婴儿醒着且有人看护的时候，应该让婴儿间断俯卧（俯卧时间）。父母/看护者在出院后不久可开始让婴儿有短时间的俯卧时间。在婴儿 7 周大时，应逐渐将俯卧时间增加至每天至少 15 至 30 分钟。
为了帮助婴儿的头变圆，父母/看护者应每周改变婴儿躺在床上的方向，且不要将婴儿长时间放在车座椅、婴儿提篮和摇椅上。
尽管家庭监控产品声称可预防婴儿猝死综合征，但实际作用并不明显。
改编自美国国家儿童健康与人类发展研究所“安全婴儿入睡基础知识：降低婴儿风险的方法”。
因 SIDS 失去婴儿的父母的可用资源
心理咨询
支持小组
大多数由于 SIDS 而失去孩子的父母都极度悲伤，因为对这一悲剧毫无准备。他们经常感到内疚。警察、社会工作者或其他人的调查可能会引起额外的痛苦。
来自受过专门训练的医师、护士，以及其他由于 SIDS 失去儿童的父母的劝告和支持是应付这一危机的关键。专家们可以推荐读物、网络（如美国 SIDS 协会）和支持团体来帮助父母们。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国国家儿童健康与人类发展研究所 (NICHD)：安全入睡®：关于婴儿安全睡眠实践的父母和看护者须知
NICHD：安全婴儿入睡基础知识：降低婴儿风险的方法：向父母和看护者建议最有效的降低 SIDS 风险的方法
美国 SIDS 协会： 提供原因和预防 SIDS 的方法的教育和家庭支持服务的组织