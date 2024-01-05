胎头塑形不是损伤，但父母可能会担心。塑形是指在分娩过程中婴儿头部受到压力而导致的正常的头部形状变化。在大多数婴儿中，头是进入产道的第一部分。由于胎儿的颅骨没有严格固定在适当位置，因此头部在推入产道时会拉长，从而使胎儿更容易通过。塑形不会影响大脑，不会引起问题或需要治疗。胎头形状在几天内逐渐变得更圆。

轻度头部损伤是最常见的分娩损伤。头皮肿胀和淤青很常见，但并不严重，一般几天之内就可消退。阴道分娩过程中使用器械（例如连接到头皮的胎儿监护仪、产钳或真空吸引器）时，可能会发生头皮擦伤。

头皮和颅骨之间出血可导致血液积聚在覆盖颅骨的厚纤维覆盖层（骨膜）上方或下方。

头颅血肿是指头皮和骨膜之间血液积聚。头颅血肿摸上去柔软，出生后会增大。它可在数周至数月内自行消退，几乎不需要任何治疗。但是，如果变红或开始排出液体，应由儿科医生评估。有时有些血液会变硬（钙化），并在头皮中留下硬块。在极少情况下，钙化硬块需要手术切除。

帽状腱膜下出血是骨膜和颅骨之间的血液积聚。该区域的血液可以扩散，并且不像头颅血肿那样局限于一个区域。它可能导致大量失血和休克，甚至可能需要输血。帽状腱膜下出血可能是由于使用产钳或真空吸引器引起的，也可能是由于血液凝固问题引起。

某一颅骨骨折可能在分娩前或期间发生。颅骨骨折不常见。除非颅骨骨折形成凹陷（凹陷性骨折），否则通常无需治疗即可迅速愈合。