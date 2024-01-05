分娩损伤是婴儿在分娩过程中可能出现的损伤，通常发生在通过产道的过程中。
许多新生儿在分娩过程中会出现肿胀或轻微瘀伤。
大部分伤害无需治疗即可修复。
在较少情况下，会发生更严重的损伤，如神经损伤或骨折。
分娩损伤最常见的原因是自然产程和分娩施加的力。
损伤更可能发生在分娩困难期间，这可能由胎儿大小、胎儿位置、产钳或真空辅助分娩或其他因素引起。
一个非常大的婴儿发生分娩损伤的风险更高。当医生估计婴儿体重超过 11 磅（母亲患有糖尿病时，超过 10 磅）时，医生建议剖腹产（剖宫产）。
当胎儿在出生前在子宫中处于异常位置时，也更容易发生损伤（见图胎位和胎先露）。
在某些分娩中，医生使用产钳（一种贴合在胎儿头部周围的圆形边缘的手术器械）或真空吸引器装置。适当使用时，这些分娩方法的损伤风险较低。
总体而言，由于超声对产前评估的改善、产钳使用的限制，以及医生预见到分娩损伤危险性增加时通常会行剖腹产，因此，现在分娩损伤发生率比过去几十年要低得多。
（另请参见新生儿一般问题概述。）
胎位和胎先露
在妊娠晚期，胎儿移动至适于分娩的胎位。正常情况下，先露部位为头位（头先露），胎位是枕前位（胎儿面向孕妇的脊柱），面部和身体向一侧倾斜，颈部弯曲。
异常先露部位包括面部、眉毛、臀部和肩部。枕后位（胎儿朝向孕妇耻骨）比枕前位少见。
出生时头部损伤
胎头塑形不是损伤，但父母可能会担心。塑形是指在分娩过程中婴儿头部受到压力而导致的正常的头部形状变化。在大多数婴儿中，头是进入产道的第一部分。由于胎儿的颅骨没有严格固定在适当位置，因此头部在推入产道时会拉长，从而使胎儿更容易通过。塑形不会影响大脑，不会引起问题或需要治疗。胎头形状在几天内逐渐变得更圆。
轻度头部损伤是最常见的分娩损伤。头皮肿胀和淤青很常见，但并不严重，一般几天之内就可消退。阴道分娩过程中使用器械（例如连接到头皮的胎儿监护仪、产钳或真空吸引器）时，可能会发生头皮擦伤。
头皮和颅骨之间出血可导致血液积聚在覆盖颅骨的厚纤维覆盖层（骨膜）上方或下方。
头颅血肿是指头皮和骨膜之间血液积聚。头颅血肿摸上去柔软，出生后会增大。它可在数周至数月内自行消退，几乎不需要任何治疗。但是，如果变红或开始排出液体，应由儿科医生评估。有时有些血液会变硬（钙化），并在头皮中留下硬块。在极少情况下，钙化硬块需要手术切除。
帽状腱膜下出血是骨膜和颅骨之间的血液积聚。该区域的血液可以扩散，并且不像头颅血肿那样局限于一个区域。它可能导致大量失血和休克，甚至可能需要输血。帽状腱膜下出血可能是由于使用产钳或真空吸引器引起的，也可能是由于血液凝固问题引起。
某一颅骨骨折可能在分娩前或期间发生。颅骨骨折不常见。除非颅骨骨折形成凹陷（凹陷性骨折），否则通常无需治疗即可迅速愈合。
你知道吗……
皮肤和软组织损伤
新生儿皮肤可能在分娩后受到轻度损伤，尤其是头皮，但其他在宫缩过程中承受压力或在分娩过程中首先从产道娩出的部位也会遭受损伤。分娩所需的器械（例如产钳）可能会损伤皮肤。面先露分娩时的眼睛和面部以及臀位分娩后的生殖器可能出现肿胀和淤青（参见胎儿先露、体位和胎产式（包括臀先露））。这些损伤无需治疗。
分娩过程中使用器械以及对新生儿造成压力（例如由出生窒息引起）会损伤皮肤下的脂肪（称为新生儿皮下脂肪坏死）。这种皮肤损伤看起来像是躯干、手臂、大腿或臀部的红色、坚硬、隆起的区域。这种类型的损伤通常会在数周至数月内自行消退。
脑内和脑周围出血
脑内和周围出血（颅内出血）是由血管破裂引起的，可能是由于以下原因所致
分娩损伤
新生儿的重大疾病，减少向大脑输送的血液或氧气
血液凝固问题
早产会增加颅内出血的风险。
有时，在正常分娩后其他情况良好的新生儿中会发生颅内出血。这些情况下出血的原因尚不清楚。
脑出血在非常早产的新生儿中更常见。患有出血性疾病（例如血友病）的新生儿大脑出血的风险也增加。
大多数有出血的婴儿没有症状。但是，有些婴儿可能有严重症状，并且反应迟缓（嗜睡）、喂养不良和/或癫痫发作。
出血可能在大脑内及其周围的多个位置发生：
蛛网膜下腔出血是在覆盖大脑的两层膜的最内层下方出血。这是新生儿最常见的颅内出血类型，通常发生在足月新生儿中。蛛网膜下腔出血的新生儿在出生后头 2 到 3 天内偶尔会出现呼吸暂停（呼吸停止的时期）、癫痫发作或嗜睡，但通常最终会好转。
硬膜下出血是覆盖大脑的内外层之间的出血。由于分娩技术改进，现在这种情况已经不那么常见了。硬膜下出血可能增加大脑皮层的压力。硬膜下出血的新生儿可能会出现癫痫发作等问题。
硬膜外血肿是在覆盖大脑的组织（脑膜）外层（硬脑膜）和颅骨之间出血。硬膜外血肿可能是由颅骨骨折引起。如果血肿增加大脑压力，则颅骨之间的柔软点（囟门）可能会隆起。硬膜外血肿的新生儿可能有呼吸暂停或癫痫发作。
脑室内出血是大脑中正常的充满液体的间隙（脑室）内出血。
脑实质内出血发生在脑组织本身。
脑室内出血和脑实质内出血通常发生在非常早产的新生儿中，并且更常见的是大脑发育不良导致，而不是分娩损伤所致。这些出血大多不会引起症状，但是大出血可能导致呼吸暂停或皮肤青灰色，或新生儿的整个身体可能突然停止正常工作。大出血的新生儿，尤其扩展到脑实质的大出血，往往预后较差，但轻微出血的新生儿通常可以存活并状况良好。
出血的新生儿可以进入新生儿重症监护病房 (NICU) 进行影像学检查（如计算机断层扫描 [CT] 或磁共振成像 [MRI]）和监测、支持治疗（例如保暖）、静脉输液（静脉内）以及其他维持身体功能的治疗。
脑内和脑周围出血
出血可在大脑内及其周围的多个位置发生。
神经损伤
分娩前或分娩过程中可能会造成神经损伤。这些损伤通常会导致受累神经所控制的肌肉无力。神经损伤可能涉及
面神经：面部表情不对称
臂丛神经：手臂和／或手无力
膈神经（罕见）：呼吸困难
脊髓（罕见）：瘫痪
其他神经，例如手臂中的桡神经、腰背部的坐骨神经或腿部的闭孔神经也可能在分娩过程中损伤。大多数儿童从这些损伤中完全恢复。
面部神经损伤
当新生儿哭泣且脸部偏斜（不对称）时，显然是发生面神经损伤。面部神经是最常损伤的神经。这种损伤是由于以下原因导致神经压迫所致
胎儿出生前在子宫中的位置
分娩时神经压在母亲的骨盆上
用于协助分娩的镊子
面神经损伤无需治疗，通常 2 至 3 个月龄时肌肉无力即可消退。但是，有时面神经无力是由先天性疾病而不是分娩损伤引起的，并且不能消退。
臂丛神经损伤
臂丛神经是一组位于颈部和肩膀之间的大神经，其通向每条手臂。在困难分娩过程中，婴儿的一只或两只手臂会被拉伸并损伤臂丛神经（参见神经丛疾病），并导致婴儿的部分或全部手臂和手无力或瘫痪。肩膀和肘部无力称为厄尔布瘫痪，手和腕的无力称为 Klumpke 瘫痪。
臂丛神经损伤病例中约有一半与分娩困难相关，通常涉及过大婴儿，而约一半发生在顺利分娩的婴儿中。剖腹产分娩的婴儿中臂丛神经损伤较少。
应避免进行肩部剧烈运动，以让神经愈合。几天后，许多轻度损伤可消退。如果损伤更为严重或持续超过 1 或 2 周，建议进行物理治疗或职业疗法以使手臂正确归位并轻柔地运动手臂。如果在 1 或 2 个月内没有改善，医生通常建议由儿童专科医院的儿科神经科医生和／或骨科医生对婴儿进行评估，以了解手术是否会有益。
膈神经损伤
膈神经是指横膈（将胸部器官与腹部器官分开并有助于呼吸的肌肉壁）的神经，有时会受损，导致同侧膈肌麻痹。
在这种损伤下，新生儿可能会呼吸困难，有时需要辅助呼吸。
膈神经损伤通常在几周内完全消退。
脊髓损伤
分娩过程中因过度拉伸造成的脊髓损伤极为罕见（另请参见儿童中的脊髓损伤）。这些损伤可能导致受伤部位以下瘫痪。脊髓的损伤经常是永久性的。
颈部高位发生的一些脊髓损伤是致死的，因为它们会阻碍新生儿正常呼吸。
骨骼损伤
即使在正常分娩中，骨骼也可能在分娩前或分娩过程中破裂（折断）。
锁骨骨折相对常见，发生在 1%-2% 的新生儿中。有时直到出生后几天，当骨折周围形成组织肿块时，才能识别出这些骨折。患有锁骨骨折的新生儿有时会易怒，可能不能移动患侧的手臂。这些骨折不需要治疗。数周后即可完全愈合。
有时会发生上臂骨（肱骨）或大腿骨（股骨）骨折。新生儿可能在最初几天出现运动疼痛。医生通常使用松散夹板来限制运动。这些骨折通常愈合良好。
在有某些罕见遗传疾病的新生儿中，可能会发生多处骨折，这些新生儿的骨骼非常脆弱（例如成骨不全症）。