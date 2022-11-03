咳嗽有助于清除气道内的物质并防止其进入肺内。这些物质可能是吸入的颗粒，也可能是来自肺部和／或气道的物质。从肺部和气道内咳出的最常见物质是痰（也称为粘痰，是粘液、碎屑和肺部排出的细胞的混合物）。但有时咳嗽会咳出血。将咳出上述任一种物质的咳嗽视为排痰性咳嗽。年长儿童（和成人）通常咳出物质，但年幼儿童通常会吞下。一些咳嗽不会咳出任何物质。将此类咳嗽视为干咳或非排痰性咳嗽。
咳嗽是父母带儿童去看卫生保健执业医生的最常见原因之一。
（另见成人咳嗽。）
儿童咳嗽的病因
儿童咳嗽的评估
并不是每一个咳嗽者都需要立即由医生检查。了解哪些症状可能提示存在严重病因，这有助于父母决定是否需要联系医生。
警示体征
何时就医
与父母认为可能吸入异物的儿童一样，有警示体征的儿童应立即送去就医或送往急诊。如果儿童无警示体征但常有剧烈或犬吠样咳嗽，父母应联系医生。医生通常要在约一天内查看这样的儿童，具体时间取决于儿童年龄、其他症状（如发热）和病史（尤其是哮喘或囊性纤维化等肺病史）。而偶有咳嗽和有典型感冒症状（如流涕）的健康儿童可能无需看医生。
患有慢性咳嗽且无任何警示体征的儿童应去看医生，但是延迟几天到一周通常对身体无害。
医生会怎么做
医生首先会询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史和体检中的发现往往会提示咳嗽的原因和接下来可能需要进行的检查 ( see table 儿童咳嗽的某些病因和特点)。
咳嗽的相关信息有助于医生确定原因。因此，医生可能会问
咳嗽在一天中什么时间发生？
哪些因素（如冷空气、体位、交谈、吃东西、喝东西或锻炼）引发或减轻咳嗽？
咳嗽声像什么？
症状是突然开始的，还是逐渐开始的？
儿童的其他症状有哪些？
咳嗽是否咳出痰或血液？
夜间咳嗽可能由哮喘或鼻后滴漏引起。睡眠开始和早晨醒来时的咳嗽通常是由鼻窦发炎（鼻窦炎）引起的。午夜咳嗽与哮喘更相符。犬吠样咳嗽提示喉炎，有时是病毒性上呼吸道感染遗留下的咳嗽。无其他症状的儿童突然出现咳嗽提示可能吸入异物。与很多人所想的情况相反，黄痰或绿痰或者浓痰或稀痰并不有助于区分细菌感染与其他原因。
如果儿童为 6 月龄至 6 岁，向父母询问儿童是否有吞咽异物（如小玩具）或较小、光滑、硬质食物（如花生或葡萄）的可能。医生还会询问儿童近期是否发生呼吸道感染、频发肺炎、过敏或哮喘，或者是否曾暴露于结核病或其他感染（在前往某些国家期间可能发生）。
同时进行体检。为检查呼吸问题，医生会观察儿童胸部，用听诊器听诊并轻拍（叩诊）。医生还会检查感冒症状、淋巴结肿胀和腹痛。
儿童咳嗽的某些病因和特点
病因
临床特征*
检查
急性咳嗽（持续不到 4 周）
起初为感冒症状
哮鸣，并且如果细支气管炎严重，会出现呼吸急促伴鼻孔张大以及呼吸困难
咳嗽后可能呕吐
通常发生在 24 个月以下的婴儿中，最常见于 3–6 个月的婴儿
医生的检查
有时进行胸部 X 线检查，并进行鼻粘液（用拭子采集）检测以鉴别病毒
发热、咳嗽、流鼻涕、呼吸急促、咽喉痛、寒战、头痛、味觉或嗅觉丧失、呕吐、腹泻、腹痛、皮疹、眼睛发红
特别是当社区中有已知病例时
有时用鼻拭子检测
有时胸部 X 光检查
起初为感冒症状
随后频繁犬吠样咳嗽（夜间加重），且如果哮吼严重，儿童在呼吸时有较大吱吱声（喘鸣），此外呼吸急促伴鼻孔张大
通常发生在 6 个月至 3 岁的儿童中
医生的检查
有时进行颈部和胸部 X 线检查
气管或肺内较大气道（支气管）有异物
突然开始咳嗽和气哽
最初不发热
无感冒症状
通常发生在 6 月龄至 6 岁的儿童中
胸部 X 线检查
有时使用支气管镜检
1–2 周的轻度感冒样症状，随后咳嗽发作
婴儿： 咳嗽发作（可能伴有唇或皮肤呈蓝色（发绀））、咳嗽后呕吐或暂停呼吸（呼吸暂停）
幼童： 咳嗽发作，随后可能听到较长的高声调声音（称为哮咳）
咳嗽，可能持续数周
对从鼻中采集的粘液样本进行检测
通常发热
有时哮鸣、呼吸短促和胸痛
咳嗽，有时为排痰性咳嗽
医生的检查
通常进行胸部 X 线检查
入睡时或早上醒来时咳嗽
有时会有慢性鼻子分泌物
医生的检查
有时进行鼻窦 CT
上呼吸道感染（最常见）
流涕和鼻塞
可能发热和咽喉痛
颈部可能出现较小、无触痛性肿胀淋巴结
医生的检查
慢性咳嗽†（持续 4 周或更长时间）
因为促发因素（如花粉或其他过敏原）、冷空气暴露或锻炼，而出现周期性咳嗽发作
夜间咳嗽
有时家人患有哮喘
医生的检查
使用哮喘药治疗，进而观察症状是否缓解
进行呼吸检查以评估肺功能（肺功能检查）
影响肺部的出生缺陷
肺部同一部位多次发生肺炎
胸部 X 线检查
有时 CT 或 MRI
影响气管、食管或对两者都产生影响的出生缺陷
因缺陷而异
通常发生在新生儿或婴儿中
如果气管未正常发育，儿童可能在吸气时出现较大吱吱声（喘鸣），或可能出现犬吠样咳嗽和呼吸困难
如果气管和食道之间存在异常连接（气管食管瘘），则在喂养孩子时出现咳嗽或呼吸困难，并经常出现肺炎
胸部 X 线检查
有时进行支气管镜检查和内窥镜检查
有时 CT 或 MRI
出生后不久检出浓稠分泌物堵塞肠道（胎便性肠梗阻）
频发肺炎、鼻窦炎，或两种情况都频发
生长未及预期（发育停滞）
指尖肿大，或甲床的角度改变（杵状指）且甲床变蓝色
发汗试验
可能要进行基因检测以便确诊
肺或气道内有异物
突然开始咳嗽和气哽
气哽消退，但咳嗽仍持续数周或逐渐加重
可能发热
无感冒症状
通常发生在 6 月龄至 6 岁的儿童中
呼气和吸气时进行胸部 X 线检查
支气管镜
婴儿： 烦躁、喂食后吐奶、弓背或喂食后哭闹和躺下时咳嗽
体重增长不良
年长儿童和青少年： 餐后和躺下时胸痛或烧心，并可能出现哮鸣、声嘶、恶心和反流
咳嗽通常在夜间加重
医生的检查
婴儿： 有时要在口服钡餐后对上消化道进行 X 线检查，以确定解剖学结构是否正常
组胺-2 (H2) 阻滞剂治疗（如果症状缓解，原因很可能是胃食管反流疾病）
有时要进行相关检查，以测量食管内的酸度或反流发作情况（称为 pH 值探针或阻抗探针检查），或在口服配方奶后进行 X 线检查（胃排空扫描），进而确定反流发作的频率和严重程度
幼童： 使用 H2 阻滞剂或质子泵抑制剂治疗，观察症状是否缓解
可能要进行内窥镜检查
鼻后滴漏
头痛、眼睛发痒、轻度咽喉痛（尤其是在早上）及夜间和醒来时咳嗽
过敏史
使用抗组胺药或皮质类固醇鼻喷雾剂治疗（如果症状缓解，表明原因是过敏）
可能对鼻窦进行 X 线检查或 CT 检查
心因性或习惯性咳嗽
儿童在感冒或者气道受到刺激后可能发生
在清醒时，频繁（可能每 2–3 秒就一次）、剧烈、或雁叫样咳嗽，可能持续数周至数个月
在儿童入睡后咳嗽完全停止
无发热或其他症状
医生的检查
有时要进行胸部 X 线检查以查找其他原因
近期接触感染患者
通常免疫系统减弱（免疫功能低下）
有时发热、盗汗、寒战和体重减轻
胸部 X 线检查
结核菌素皮肤试验或血液检查
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 如果儿童患有引发慢性咳嗽的疾病，也可在 4 周内带儿童就医。对慢性咳嗽的儿童进行首次评估时，务必完成胸部 X 线检查。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。
检查
可能需要检查，也可能不需要，具体取决于症状和医生怀疑的原因。如果儿童有警示体征，医生通常要使用指夹式传感器（脉搏血氧仪）测量血液中的氧浓度并进行胸部 X 线检查。如果儿童慢性咳嗽或如果咳嗽加重，也要进行这些检查。医生还可能进行其他检查，具体取决于他们在病史和体检中的发现 ( see table 儿童咳嗽的某些病因和特点)。
对于无警示体征的儿童，如果咳嗽持续时间为 4 周或更短时间，并且存在感冒症状，则很少进行检查。在这种情况下，原因通常是病毒感染。但是，如果学校或日托中心存在新型冠状病毒 (COVID-19) 等感染，则可能会进行检测。
如果症状强烈提示某一原因，也可能无需检查。在这种情况下，医生可直接针对推定原因开始治疗。但如果治疗后症状仍持续，通常需进行检查。
儿童咳嗽的治疗
咳嗽治疗的重点在于治疗病因（例如，用于细菌性肺炎的抗生素或用于过敏性后鼻滴涕的抗组胺药）。
为缓解咳嗽症状，经常建议父母采用家庭疗法，如让儿童吸入湿空气（来自冷雾蒸发器或热淋浴）及额外补充液体。虽然这些疗法无害，但几乎没有科学证据表明儿童感觉有所差异。但是，对于年龄超过一岁的儿童，可以给予蜂蜜（直饮或用液体稀释）以缓解咳嗽。
止咳药（如右美沙芬和可待因）很少推荐儿童使用。咳嗽是人体清除气道中分泌物的重要方式。此外，这些药物可能有副作用，如意识模糊和镇静，且很少有证据表明它们有助于儿童感觉好些或更快恢复。祛痰药拟用于稀释粘液和化痰（从而易于咳出），通常也不鼓励在儿童中使用。
关键点
通常，可以根据医生的检查结果确定咳嗽原因。
在 6 月龄至 6 岁的儿童中，必须将气道异物考虑在内。
如果儿童有警示体征或咳嗽持续时间超过 4 周，需进行胸部 X 线检查。
通常不建议使用镇咳药和祛痰药；对于年龄超过一岁的儿童，可以给予蜂蜜。