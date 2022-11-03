咳嗽有助于清除气道内的物质并防止其进入肺内。这些物质可能是吸入的颗粒，也可能是来自肺部和／或气道的物质。从肺部和气道内咳出的最常见物质是痰（也称为粘痰，是粘液、碎屑和肺部排出的细胞的混合物）。但有时咳嗽会咳出血。将咳出上述任一种物质的咳嗽视为排痰性咳嗽。年长儿童（和成人）通常咳出物质，但年幼儿童通常会吞下。一些咳嗽不会咳出任何物质。将此类咳嗽视为干咳或非排痰性咳嗽。

咳嗽是父母带儿童去看卫生保健执业医生的最常见原因之一。

（另见成人咳嗽。）

儿童咳嗽的病因 引起咳嗽的可能原因取决于咳嗽的持续时间是少于 4 周（急性）还是 4 周或以上（慢性）。 常见原因 急性咳嗽最常见的原因是： 病毒引起的上呼吸道感染 慢性咳嗽最常见的原因是： 哮喘（最常见）

胃食管反流

鼻后滴漏（液体从鼻向下流向咽喉） 不常见原因 急性咳嗽也可能是由于异物（例如食物或玩具）吸入肺部（吸入）或不太常见的呼吸道感染（例如肺炎、百日咳 [百日咳] 或结核病）引起。 慢性咳嗽也可能是由于异物吸入、遗传性疾病（例如囊性纤维化或原发性纤毛运动障碍）、气道或肺的出生缺陷、累及气道或肺的炎性疾病或与压力相关（也称为习惯性或心因性咳嗽）。

儿童咳嗽的治疗 咳嗽治疗的重点在于治疗病因（例如，用于细菌性肺炎的抗生素或用于过敏性后鼻滴涕的抗组胺药）。 为缓解咳嗽症状，经常建议父母采用家庭疗法，如让儿童吸入湿空气（来自冷雾蒸发器或热淋浴）及额外补充液体。虽然这些疗法无害，但几乎没有科学证据表明儿童感觉有所差异。但是，对于年龄超过一岁的儿童，可以给予蜂蜜（直饮或用液体稀释）以缓解咳嗽。 止咳药（如右美沙芬和可待因）很少推荐儿童使用。咳嗽是人体清除气道中分泌物的重要方式。此外，这些药物可能有副作用，如意识模糊和镇静，且很少有证据表明它们有助于儿童感觉好些或更快恢复。祛痰药拟用于稀释粘液和化痰（从而易于咳出），通常也不鼓励在儿童中使用。