肛门（消化道末端开口，粪便由此排出体外）和肛门周围皮肤（肛周皮肤）的瘙痒被称为肛门瘙痒或肛门瘙痒症。
（也可参见肛门和直肠概述。）
肛门瘙痒的病因
肛门瘙痒最常见的病因是
不明（大多数）
与卫生相关
最常见的，医生不识别特定的疾病作为肛门瘙痒的原因，和一段时间后，不经治疗，瘙痒症状消失。很多肛门瘙痒的其他病因是卫生问题。只有极少数病例是由于蛲虫或真菌感染等特殊疾病（参见表肛门瘙痒的病因和特点）而引起。在这些特殊病因中，只有炎症性肠病、肛周皮肤癌等罕见病例被认为是严重的。
卫生过高或过低可导致肛门瘙痒。例如刺激性大便清洁不充分和肛管皮肤汗液残留。更常见的，过于清洁，通常应用卫生湿巾和强力清洁肥皂，可干燥或刺激皮肤或偶尔引起过敏症状。痔疮可使患者排便后很难将身体清洁干净。有些痔疮分泌黏液或导致渗漏，这两种情况均会引起瘙痒。
幼儿和老年人可能控制不住尿液（称为尿失禁）或控制不住排便（称为大便失禁）。这些疾病可引起刺激，导致皮肤感染和肛门瘙痒。
一旦肛门瘙痒开始，一个痒-划伤-痒周期开始，在这里，划伤引起更多瘙痒。通常，人们划伤和蹭痒区域划去外皮。这类擦伤有时会引起刺激，从而加重瘙痒。人们有时也对他们使用的止痒软膏或其他治疗方法过敏。
肛门瘙痒的评估
不是所有的肛门瘙痒发作都需要医生即刻进行评价。下面的信息可以帮助患者决定是否需要医生的评价和帮助他们知道如何期待预期。
警示体征
肛门瘙痒患者，某些症状和特征需要引起注意。它们包括
肛门或肛周（瘘管）排出脓液
血性腹泻
痔疮膨出
肛周皮肤粘有粪便
肛周皮肤增厚或钝痛
何时就医
肛门瘙痒患者加血性腹泻或排脓水，应当在1或2天内就诊。
如果瘙痒持续数日，患者应当就医，但不需紧急就诊。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史询问和体格检查中的发现通常提示瘙痒的病因和可能需要进行的检查（参见表肛门瘙痒的病因和特点）。
病史侧重于瘙痒何时开始和持续时间。医生询问如下：
摄入刺激性食物，尤其是酸性或辛辣性食物
排便习惯，包括使用湿巾、软膏（即使是那些治疗瘙痒的）、喷雾剂和施加到肛门的肥皂
卫生习惯，特别是淋浴或盆浴的频率
已知的感染或疾病（如糖尿病，痔疮或牛皮癣）
近期使用抗生素
体格检查侧重于肛门或肛周皮肤的改变。医生检查这个区域的
引起肛门瘙痒的原因
病因
临床特征*
检查
肛门或直肠疾病
排脓
直肠（有时）和/或腹部（经常）疼痛
有时腹泻
内镜检查大肠的下段、直肠、肛门（乙状结肠镜检查）或整个大肠（结肠镜检查）
痔疮（内痔或外痔）
内痔，出血（卫生纸或大便上少量血液）
外痔，疼痛的肛门肿块
医生的检查
通常应用直肠内镜检查（肛门镜）或乙状结肠镜检查
感染
细菌感染（由搔抓引起）
炎症，红色区域，有时可见搔抓
医生的检查
酵母菌感染（念珠菌）
肛周出现皮疹
医生的检查
有时在显微镜下检查皮肤样本（识别真菌）
通常见于儿童
有时见于几个家庭成员
显微镜检查施加到肛门区的透明带以检查绕虫卵
剧烈瘙痒，通常夜间加重
身体的其他部位可能瘙痒
感染部位可能有粉色、薄的、轻微突起的线或红斑
医生的检查
皮肤碎屑检查
皮肤疾病
骚痒、发红、漏出和带痂的皮疹
医生的检查
肛门周围皮肤（肛周皮肤）癌症
鳞状或硬皮面积
检查组织样本（活检）
有时发痒或疼痛皮肤有碎屑
医生的检查
肛门上的小瓣组织
医生的检查
药物
抗生素
当前或最近应用抗生素
停用抗生素观察症状是否缓解
食品和膳食补充剂
啤酒，咖啡，巧克力，辣椒，奶制品，坚果，马铃薯制品，柑橘类水果，香料或维生素 C 片剂
当食入某物质时出现症状
从饮食中剔除该物质观察症状是否缓解
卫生相关问题
描述为出汗过多，尤其是在穿紧的和/或人工合成衣服时
减少出汗的措施（如穿宽松的棉质内衣和经常更换内衣）观察症状是否缓解
过分细致或侵入性清洁肛门区域
清洁不够
患者描述为极度的清洁行为
改变清洁的方法观察症状是否缓解
皮肤刺激
麻醉剂，药膏，肥皂和卫生湿巾
描述应用可能存在刺激的物品
避免使用这些物质观察症状是否缓解
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
检查
如果医生没有观察到肛门周围任何异常，他们通常不进行检查、只处理患者的症状。
如果存在任何可见的皮肤异常，医生可刮取肛门的皮肤，排除真菌感染。有时，给予患者局部麻醉剂，切取小块组织在显微镜下检查（皮肤组织活检）。
如果怀疑蛲虫病（最常发生在学龄儿童中），可使用透明粘胶带粘在肛门区域以收集蛲虫卵进行确诊（参见蛲虫感染的诊断）。
医生也可能应用短的刚性导管检查肛门（称为肛门镜检查）以检查内痔。
肛门瘙痒的治疗
病因的治疗
卫生和症状缓解
肛门瘙痒最好的治疗方法是治疗潜在疾病。例如，可服用抗寄生虫药物（如抗蛲虫药），涂抹抗真菌感染的乳膏（如抗念珠菌 [也称为假丝酵母菌] 的乳膏）。
饮食中去除或避免一段时间刺激性食物，观察瘙痒是否减轻。如果可能，停用或更换抗生素。
卫生和症状缓解
适当的卫生是很重要的。排便后肛门部位应当用脱脂棉、平软湿巾沾取温水或痔疮专用清洁剂进行清洁。患者应避免应用肥皂和浸湿的抹布。
经常涂抹非药用玉米爽身粉，帮助清除多余水分。
皮质类固醇软膏（如 1% 氢化可的松）通常有助于缓解症状，但仅应在短时间内使用或在医生的监督下使用。
衣服应当宽松，睡衣应当轻便。
关键点
儿童感染蛲虫和成人存在卫生相关问题是引起肛门瘙痒的常见原因。
食物、洗涤剂和肥皂可引起肛门瘙痒。
良好的卫生习惯（仔细而柔和地清洁，避免使用强效肥皂和化学制剂，减少皮肤水分）可帮助缓解肛门瘙痒的症状。