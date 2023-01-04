肛门瘙痒最常见的病因是

不明（大多数）

与卫生相关

最常见的，医生不识别特定的疾病作为肛门瘙痒的原因，和一段时间后，不经治疗，瘙痒症状消失。很多肛门瘙痒的其他病因是卫生问题。只有极少数病例是由于蛲虫或真菌感染等特殊疾病（参见表肛门瘙痒的病因和特点）而引起。在这些特殊病因中，只有炎症性肠病、肛周皮肤癌等罕见病例被认为是严重的。

卫生过高或过低可导致肛门瘙痒。例如刺激性大便清洁不充分和肛管皮肤汗液残留。更常见的，过于清洁，通常应用卫生湿巾和强力清洁肥皂，可干燥或刺激皮肤或偶尔引起过敏症状。痔疮可使患者排便后很难将身体清洁干净。有些痔疮分泌黏液或导致渗漏，这两种情况均会引起瘙痒。

幼儿和老年人可能控制不住尿液（称为尿失禁）或控制不住排便（称为大便失禁）。这些疾病可引起刺激，导致皮肤感染和肛门瘙痒。

一旦肛门瘙痒开始，一个痒-划伤-痒周期开始，在这里，划伤引起更多瘙痒。通常，人们划伤和蹭痒区域划去外皮。这类擦伤有时会引起刺激，从而加重瘙痒。人们有时也对他们使用的止痒软膏或其他治疗方法过敏。