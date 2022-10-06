结缔组织自身免疫性疾病概述

自身免疫性疾病发生时，自身产生的抗体或细胞会攻击自身组织。多数自身免疫病影响许多器官和结缔组织。结缔组织是关节、肌腱、韧带和血管的基础。
自身免疫性风湿性疾病包括
类风湿关节炎和脊柱关节病是影响结缔组织的其他自身免疫病的例子。
自身免疫性疾病会影响结缔组织旁边的其他身体组织，一些患有结缔组织自身免疫性疾病的人会患有其他类型的自身免疫性疾病，如桥本甲状腺炎（可导致甲状腺活动过度或活动不足的自身免疫性甲状腺疾病）。
症状
发生自身免疫病时，炎症和免疫反应不仅导致关节内和关节周围结缔组织损害，而且还导致其他组织器官（包括重要器官，例如肾脏和胃肠道器官）的结缔组织损害。包绕心脏的囊（心包）、覆盖肺脏的胞膜（胸膜）、甚至脑都会受到影响。症状的类型和严重性取决于受累器官。
大多数自身免疫性风湿性疾病会增加动脉中胆固醇沉积（斑块）的发生风险，导致动脉硬化（动脉粥样硬化）。
诊断
医师的评估
实验室检查
有时根据既定的标准
结缔组织的自身免疫病（也称为自身免疫性风湿性疾病或自身免疫性胶原血管疾病）的诊断有赖于特异性症状、体格检查和实验室检查结果（例如血液化验和活检）。对于某些此类疾病，医生还可以根据一套既定标准进行诊断。
有时一种疾病症状与其他疾病的症状相似，以致医生无法分辨。这种情况下，该疾病称为未分化结缔组织病或重叠性疾病。
治疗
皮质类固醇和/或免疫抑制剂
很多结缔组织自身免疫病要用皮质类固醇和/或其他免疫抑制剂进行治疗。
口服皮质类固醇（例如强的松）的患者罹患骨质疏松性骨折的风险高。为预防骨质疏松，患者可能需要使用治疗骨质疏松的药物，如二磷酸盐、狄诺塞麦、特立帕肽和维生素 D 及钙补充剂。
经皮质类固醇和其他药物以及自身免疫疾病本身抑制免疫系统的患者通常会使用药物来预防感染，如真菌导致的耶氏肺孢子菌感染（可参阅免疫力低下的人群中的肺炎预防）。接种建议的疫苗也很重要，如流感疫苗、肺炎球菌疫苗和新冠病毒 (COVID-19) 疫苗。
在患有重叠疾病的人中，医生在症状和器官功能障碍进展的同时进行治疗。
虽然许多患有结缔组织自身免疫病的人尝试改变饮食习惯以减少由这些疾病引起的炎症，但目前没有证据显示“抗炎”饮食能够改变免疫性疾病的进程。