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食管破裂是穿透食管壁的撕裂伤。
造成破裂的原因可能是外科手术、剧烈呕吐或吞咽大块食物而被卡在食管内，但也有一些破裂是自然发生的。
症状包括胸痛、腹痛、发热和低血压。
食管破裂可能致命。
诊断依据是 X 光检查的结果。
治疗手段是手术修复。
食管是从喉咙（咽）至胃的中空管道。（也可参见食管概述和食管损伤概述。）
食管破裂是一种非常严重的状况，通常在内镜检查（使用一根柔性观察导管检查食管）或其他经由口腔和喉咙插入仪器的医疗程序中发生。呕吐、干呕或吞咽大块食物而被卡在食管内时，也可能引起食管破裂。
有些破裂自然发生，尤其是那些嗜酸性粒细胞性食管炎未经治疗的患者。
食管破裂会使空气、胃酸和/或食物从食管中排出，导致胸腔重度炎症（纵隔炎）。双肺周围可能积液，这种疾病称为胸腔积液。
食管破裂的症状
食管破裂的症状包括胸痛、腹痛、呕吐、呕血、低血压和发热。
食管破裂的诊断
胸腹部 X 光检查
食道造影
医生根据胸腹部 X 光检查的结果，作出食管破裂的诊断。
医生根据食管造影结果确诊。在此项检查中，患者会先喝下一种可使食管黏膜在 X 光片上显影的液体（造影剂），然后医生对食管拍摄 X 光片或视频影像。他们必须使用不会对胸腔造成刺激的特殊类型的造影剂。
食管破裂的治疗
手术修复
紧接着进行外科手术修复食管以及引流食管周围液体。手术修复之前，医生会给予抗生素预防感染，并通过静脉补液治疗低血压。
即使治疗及时，死亡率依然很高。