食管裂孔疝主要有两类：

滑动性食管裂孔疝（最常见）

食管旁食管裂孔疝

在滑动性食管裂孔疝中，正常情况下均位于膈肌下方的食管和胃交界处以及部分胃腔会膨出至膈肌上方。在美国，超过 40% 的人有滑动性食管裂孔疝，60 岁以上人群的发病频率增加。

在食管旁食管裂孔疝中，食管和胃交界处位于膈肌下方的正常位置，但部分胃腔却被推入膈肌上方、位于食管旁边。

了解食管裂孔疝