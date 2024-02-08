食管裂孔疝是指部分胃底穿越膈肌异常隆起。
这种疾病通常病因不明，但年龄、肥胖和吸烟是常见致病因素。
一些患者无症状或者仅有轻微的不适，如反流、不消化等，然而某些患者会有明显症状如胸痛、腹胀、嗳气以及吞咽困难。
诊断依据是钡餐 X 光检查的结果，有时也会参考上消化道内镜检查的结果。
治疗目的在于减轻症状，有时通过使用药物，有时需手术治疗。
食管是从喉咙（咽）至胃的中空管道。
腹腔内任何结构经膈肌（将胸腔与腹腔隔开的一层肌肉）隆起（疝出）称为膈疝。正常时，膈肌有使食管通过的裂孔。正常时，膈肌有使食管通过的裂孔，通过这个裂孔出现的膈疝称为食管裂孔疝。
食管裂孔疝的病因
食管裂孔疝的病因通常不明，但可能由于连接食管和裂孔处膈肌的组织带拉伸所致。
此病多发生于50岁以上、肥胖（尤其女性）以及吸烟人群。
其他类型膈疝可能由先天缺陷或外伤造成。
食管裂孔疝的类型
食管裂孔疝主要有两类：
滑动性食管裂孔疝（最常见）
食管旁食管裂孔疝
在滑动性食管裂孔疝中，正常情况下均位于膈肌下方的食管和胃交界处以及部分胃腔会膨出至膈肌上方。在美国，超过 40% 的人有滑动性食管裂孔疝，60 岁以上人群的发病频率增加。
在食管旁食管裂孔疝中，食管和胃交界处位于膈肌下方的正常位置，但部分胃腔却被推入膈肌上方、位于食管旁边。
了解食管裂孔疝
食管裂孔疝是部分胃底穿越膈肌所致。
食管裂孔疝的症状
食管裂孔疝的诊断
食管裂孔疝的治疗
采取预防或治疗胃酸反流的措施
有时使用一种质子泵抑制剂 (PPI)
有时需要进行手术
无症状的滑动性食管裂孔疝不需要治疗。如果出现反流症状，医生可能会给予一种质子泵抑制剂，以减少胃酸生成。
其他有助于治疗反流的措施包括：睡觉时抬高床头、减少每餐进食量、减掉多余体重、戒烟、饭后不要躺下或运动，以及不要穿紧身衣服。建议避免或限量摄入含酸饮料（如橙汁和可乐）、酒精、咖啡因以及某些食物（例如洋葱、辛辣食物、酸性食物和高脂肪食物）。
食管旁食管裂孔疝可行手术预防嵌顿绞窄，可经胸腔或腹腔镜完成手术，也可行开腹手术。通过胸部或腹部的小切口插入细装置和小摄像头（胸腔或腹腔镜）完成手术，或者可能需要进行开腹手术。