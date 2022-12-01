耳痛可能是由于耳朵本身的疾病、或附近与耳朵共用脑部神经的某个部位的疾病造成。此类身体部位包括鼻子、鼻窦、喉咙和颞下颌关节(TMJ)。

急性疼痛（疼痛不到两周）的最常见原因是

中耳和外耳感染引起疼痛发炎。中耳感染也会导致耳膜（鼓膜[TM]）后面的压力升高。压力升高不但疼痛，而且会导致鼓膜凸出。耳膜凸起之后，会偶尔破裂，并从耳朵排出少量脓液和/或血液。罕见情况下，中耳感染会扩散到耳后乳突骨（导致乳突炎）。

糖尿病患者和免疫系统受损（由于HIV感染或癌症化疗）的人或慢性肾病患者可能发生特别严重的外耳炎，称为恶性或坏死性外耳炎。

飞机飞行和潜水期间的压力变化会引起耳朵疼痛（另见耳部气压伤）。当连接中耳和鼻后部的管（咽鼓管）被阻塞或无法正常发挥功能时，会发生此类耳痛。这种堵塞或功能障碍会导致中耳压力与外界压力失衡。压力差会推动或拉动耳膜，引起疼痛。压力变化也可能导致鼓膜破裂。

慢性疼痛（疼痛超过两至三周）的最常见原因是

颞下颌关节(TMJ)疾病

慢性咽鼓管功能不全

慢性外耳感染

慢性疼痛的一个相对少见原因是影响喉（喉头）疾病所致的疼痛，如癌症（称为牵涉痛）。