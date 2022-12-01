鼻咽癌是源自于鼻道后部从软腭以上到喉部上部的癌症。
人们经常会在颈部出现肿块，感到耳朵内胀满或疼痛，并可能有听力损失。
需要进行组织活检以确诊，还要完成影像学检查，以评估肿瘤的范围。
治疗包括放疗、化疗，有时需手术。
（另见口、鼻、喉癌概述。）
鼻咽包括从软腭以上到咽喉上部的鼻道背面。大部分鼻咽癌是鳞状细胞癌，意味着癌是由衬于鼻咽的鳞状细胞形成的。
任何年龄段的人都可能患有鼻咽癌。鼻咽癌虽然在北美很少见，但却是中国人（尤其是华南地区）和东南亚血统的人中最常见的癌症之一。移居北美的中国人较北美其他人群也较常见。在美国出生的中国人较其父辈发病率稍低。
Epstein-Barr病毒会引起传染性单核细胞增多症，在鼻咽癌的发生发生中起着一定作用。该病有遗传倾向。此外，进食大量咸鱼而维生素摄入不足的青少年更易患此病。
鼻咽的位置
口、鼻和喉
鼻咽癌的症状
鼻咽癌的诊断
鼻咽癌的预后
早期治疗可显著改善鼻咽癌的预后。大约 60 到 75%的早期鼻咽癌预后良好，在诊断后至少生存 5年。不到 40%的 IV 期癌症患者在诊断后生存至少 5年。
鼻咽癌的治疗
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国癌症协会：鼻咽癌