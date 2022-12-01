鼻咽癌是源自于鼻道后部从软腭以上到喉部上部的癌症。

人们经常会在颈部出现肿块，感到耳朵内胀满或疼痛，并可能有听力损失。

需要进行组织活检以确诊，还要完成影像学检查，以评估肿瘤的范围。

治疗包括放疗、化疗，有时需手术。

（另见口、鼻、喉癌概述。）

鼻咽包括从软腭以上到咽喉上部的鼻道背面。大部分鼻咽癌是鳞状细胞癌，意味着癌是由衬于鼻咽的鳞状细胞形成的。

任何年龄段的人都可能患有鼻咽癌。鼻咽癌虽然在北美很少见，但却是中国人（尤其是华南地区）和东南亚血统的人中最常见的癌症之一。移居北美的中国人较北美其他人群也较常见。在美国出生的中国人较其父辈发病率稍低。

Epstein-Barr病毒会引起传染性单核细胞增多症，在鼻咽癌的发生发生中起着一定作用。该病有遗传倾向。此外，进食大量咸鱼而维生素摄入不足的青少年更易患此病。

鼻咽的位置

口、鼻和喉 3D 模型

鼻咽癌的症状 鼻咽癌最常首先播散到颈部淋巴结，在其它症状出现之前就导致颈部包块。鼻子或咽鼓管持续阻塞偶尔可能首先导致耳内产生胀满和疼痛感以及听力损失，特别是在单耳中。如果咽鼓管阻塞，会引起中耳积液。病人可能有耳痛、脸肿、带血脓涕、淋巴结肿大及鼻出血。部分面部或一只眼睛有可能会瘫痪。

鼻咽癌的诊断 内镜检查

活检

影像学检查 为了诊断鼻咽癌，医生首先使用一种特殊的镜子或柔性可视管（内窥镜）检查鼻咽部。如果发现肿瘤，医生将对肿瘤进行组织活检，取出一份组织样本，在显微镜下观察。对颅底进行计算机断层扫描 (CT) 和对头部、鼻咽和颅底进行磁共振成像 (MRI)，以评估肿瘤的侵犯范围。正电子发射扫描 (PET) 也常用来评估癌症范围和颈部淋巴结。

鼻咽癌的预后 早期治疗可显著改善鼻咽癌的预后。大约 60 到 75%的早期鼻咽癌预后良好，在诊断后至少生存 5年。不到 40%的 IV 期癌症患者在诊断后生存至少 5年。

鼻咽癌的治疗 放疗

化疗

有时需要进行手术 在鼻咽癌中通过放疗和化疗治疗肿瘤，因为鼻咽的肿瘤非常难以使用手术切除。如果肿瘤复发，再次进行放疗或在极特殊情况下可尝试手术。但这种手术非常复杂，因为它通常包括颅底部位切除。此手术有时候经鼻使用内镜进行。在某些情况下，这一方法和创伤更大的手术一样有效，且并发症更少。