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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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鼻、咽、喉部癌概述

作者：Bradley A. Schiff, MD, Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine
已审核/已修订 12月 2022
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美国每年有近 65,000 人患有鼻、咽和喉部癌。这些癌症在男性中更常见，因为吸烟的男性数量持续超过女性，且口腔人乳头瘤病毒（HPV)感染在男性中更常见。大多数患者年龄在50～70岁之间。但是，HPV导致的癌症主要是口咽癌，更常发生在较年轻的人中。

通常情况下，由于鼻、喉癌的某些相似之处，医生会将它们一并考虑。这些相似之处包括癌症的类型和成因。超过90%的口腔、鼻和喉癌症是鳞状细胞癌，意味着癌症是从覆盖于口腔、鼻和咽喉内壁的鳞状细胞发生的。大部分患有口腔、鼻和喉癌的人会使用烟草、饮酒，或两者兼有。引起这些癌症的某些类型的另一个原因是病毒感染。HPV 可导致口腔和喉癌，而 Epstein-Barr 病毒可引起鼻咽癌

鼻和咽喉内视图

口、鼻、喉癌最常见的部位是

  • 声匣（喉）

  • 口腔里面 （包括舌头、口腔底部、口腔顶部的坚硬部分）

  • 喉的中部 （也称为口咽，包括口腔后壁、舌底、扁桃体和嘴巴顶部的柔软部分）

这些癌症较不常见的部位有

另见甲状腺癌皮肤癌有关甲状腺和皮肤肿瘤的信息。对于那些影响骨骼的癌症，包括颌骨（骨肉瘤、恶性巨细胞瘤、多发性骨髓瘤和转移癌），见原发性癌性骨肿瘤

口、鼻、喉癌的症状

症状因癌症部位的不同而异。口、鼻、喉癌的常见症状包括

  • 声音嘶哑

  • 颈部肿块

  • 口腔内疼痛的开放性溃疡或肿物

  • 吞咽困难和由此导致的体重减轻

有时口腔内的红色或白色斑块（红斑或白斑）可能是早期症状。

口、鼻、喉癌的诊断

  • 普通医生或口腔科医生检查

  • 内镜检查

  • 活检

  • 通过成像测试来确定程度（称为分期

口腔内的某些癌症在开始时不会出现症状，但可在医生或牙医进行常规口腔检查时看到或感觉到。如果有症状，医生可能使用一根柔性观察管（称为内镜）来检查口、鼻和喉的较深部位。通过检查疑似癌症的组织样本（称为活检）进行诊断。医生可以将针插到肿物中以获取少量组织或使用手术刀切取一小片。

分期检测

在他们能为某人的口、鼻或喉癌选择最佳形式治疗前，医生会进行分期检测，以在考虑癌症大小、临近组织浸润和远处播散（转移）的情况下确定癌症已变得多晚期。口腔、鼻、喉癌根据原发肿瘤的大小、位置和侵袭性，转移到颈部淋巴结的数量和大小，以及转移到身体远处部位的证据进行分期。I期癌症是最早期，IV期是最晚期。

口、鼻、咽、喉癌的肿瘤分期测试通常包括成像检查，一般有计算机断层扫描(CT)和/或磁共振成像(MRI)扫描，有时还包括正电子发射断层(PET)扫描。对于口咽癌，也会考虑患者的 HPV 状态。 

口、鼻、喉癌的预后

口、鼻、和喉癌的结果与癌症的类型、位置、原因和分期有很大关系。一般情况下，在癌症扩散之前对其进行诊断和治疗，其结局会更好。HPV 导致的口和喉癌患者的预后好于烟草或酒精导致肿瘤的患者。

口、鼻、喉癌的预防

患者消除口、鼻和喉癌的危险因素非常重要，因此每个患者都应停止使用烟草（吸烟和咀嚼烟草）并限制其饮用的酒精量。在曾接受过癌症治疗的患者中，消除危险因素也有助于防止病情复发。

当前 HPV 疫苗针对一些导致口腔和喉癌的 HPV 毒株，因此疫苗接种可能会阻止其中某些癌症的发展。

口、鼻、喉癌的治疗

  • 手术和/或放疗

  • 有时使用化疗

  • 姑息治疗

口、鼻和喉癌的治疗通常涉及手术和/或放疗化疗通常不是治疗的主要形式，但它有时会被添加到其它治疗中。由于在选择正确的治疗方案时会涉及很多因素，因此专家团队会一起制定适合患者的治疗方案。

除非癌症容易治疗，否则管理患者的疼痛和生活质量的措施（称为姑息治疗）非常重要。疼痛和姑息治疗专家制定计划管理人的疼痛、进食困难、分泌物梗塞和其它麻烦的症状。姑息治疗也可包括手术、放疗或化疗。例如，如果肿瘤正导致疼痛但不能手术切除，放疗可以使肿瘤缩小，暂时减轻疼痛。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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