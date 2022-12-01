美国每年有近 65,000 人患有鼻、咽和喉部癌。这些癌症在男性中更常见，因为吸烟的男性数量持续超过女性，且口腔人乳头瘤病毒（HPV)感染在男性中更常见。大多数患者年龄在50～70岁之间。但是，HPV导致的癌症主要是口咽癌，更常发生在较年轻的人中。

通常情况下，由于鼻、喉癌的某些相似之处，医生会将它们一并考虑。这些相似之处包括癌症的类型和成因。超过90%的口腔、鼻和喉癌症是鳞状细胞癌，意味着癌症是从覆盖于口腔、鼻和咽喉内壁的鳞状细胞发生的。大部分患有口腔、鼻和喉癌的人会使用烟草、饮酒，或两者兼有。引起这些癌症的某些类型的另一个原因是病毒感染。HPV 可导致口腔和喉癌，而 Epstein-Barr 病毒可引起鼻咽癌。

鼻和咽喉内视图

口、鼻和喉 3D 模型

口、鼻、喉癌最常见的部位是

这些癌症较不常见的部位有

位于鼻子周围骨骼中的空腔 （鼻窦）

鼻腔和鼻道

喉咙上部（鼻咽）

咽喉的下部 （下咽）

唾液腺

另见甲状腺癌和皮肤癌有关甲状腺和皮肤肿瘤的信息。对于那些影响骨骼的癌症，包括颌骨（骨肉瘤、恶性巨细胞瘤、多发性骨髓瘤和转移癌），见原发性癌性骨肿瘤 。

口、鼻、喉癌的症状 症状因癌症部位的不同而异。口、鼻、喉癌的常见症状包括 声音嘶哑

颈部肿块

口腔内疼痛的开放性溃疡或肿物

吞咽困难和由此导致的体重减轻 有时口腔内的红色或白色斑块（红斑或白斑）可能是早期症状。

口、鼻、喉癌的诊断 普通医生或口腔科医生检查

内镜检查

活检

通过成像测试来确定程度（称为分期） 口腔内的某些癌症在开始时不会出现症状，但可在医生或牙医进行常规口腔检查时看到或感觉到。如果有症状，医生可能使用一根柔性观察管（称为内镜）来检查口、鼻和喉的较深部位。通过检查疑似癌症的组织样本（称为活检）进行诊断。医生可以将针插到肿物中以获取少量组织或使用手术刀切取一小片。

口、鼻、喉癌的预后 口、鼻、和喉癌的结果与癌症的类型、位置、原因和分期有很大关系。一般情况下，在癌症扩散之前对其进行诊断和治疗，其结局会更好。HPV 导致的口和喉癌患者的预后好于烟草或酒精导致肿瘤的患者。

口、鼻、喉癌的预防 患者消除口、鼻和喉癌的危险因素非常重要，因此每个患者都应停止使用烟草（吸烟和咀嚼烟草）并限制其饮用的酒精量。在曾接受过癌症治疗的患者中，消除危险因素也有助于防止病情复发。 当前 HPV 疫苗针对一些导致口腔和喉癌的 HPV 毒株，因此疫苗接种可能会阻止其中某些癌症的发展。