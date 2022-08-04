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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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Cogan 综合征

（Cogan 综合征）

作者：Melvin I. Roat, MD, FACS, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022
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Cogan 综合征是一种可能影响角膜的罕见自身免疫病。

  • 眼痛、视力下降、强光敏感增加和眼睛发红是常见症状。

  • 通过医生评估和血液检查排除其他疾病进行诊断。

  • 使用皮质类固醇滴眼液和皮质类固醇药片治疗。

Cogan 综合征是一种自身免疫病，可导致眼、耳和有时血管（血管炎）发炎。自身免疫病是机体免疫系统功能异常导致机体攻击自身组织的疾病。当 Cogan 综合征累及血管时，它可引发一种危及生命的疾病，即主动脉炎

Cogan 综合征可累及眼睛的不同部分，包括角膜。角膜是虹膜和瞳孔前的透明层。角膜保护虹膜和晶状体，帮助光线在视网膜上聚焦。角膜由细胞、蛋白质和水组成。看起来比较脆弱但实际上十分坚韧，与指甲韧度相似，感觉非常灵敏。但是感觉非常灵敏。

眼球内部结构

Cogan 综合征的症状

患者可能发生眼痛、视力下降、强光敏感增加和眼睛发红。如果耳朵受累，患者可发生听力损失、耳鸣、眩晕，以及耳内有压迫感或胀满感。如果血管受累，患者可能出现心脏杂音和跛行（身体活动期间四肢疼痛）。

Cogan 综合征的诊断

  • 眼科检查

当患者出现无已知病因的角膜发炎症状时，会怀疑为 Cogan 综合征。裂隙灯（一个让医生在高倍放大下检查眼睛的仪器）常用于检查角膜。

进行梅毒、莱姆病和 EB 病毒血液检查来排除这些疾病，它们的症状可能与 Cogan 综合征的相似。

可进行计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI) 检查。

Cogan 综合征的治疗

  • 皮质类固醇滴眼液

  • 有时口服皮质类固醇

给予皮质类固醇滴眼液以减轻角膜的炎症。如果没有改善，炎症很深，耳朵受累，或发现血管炎症（血管炎主动脉炎），则给予口服皮质类固醇。有时通过其他药物治疗患者，如环磷酰胺、甲氨蝶呤、环孢菌素、利妥昔单抗或英夫利昔单抗。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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