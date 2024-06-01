视神经炎可导致严重的视力损失，可单眼发病，也可累及双眼。视力丧失可能会在数天内加重。受累眼的视力下降程度可从接近正常到完全失明。色觉可能尤其容易受到影响，但患者没有注意到。大部分人有轻度眼痛，在眼球运动时常感觉加重。

根据不同的病因，患者的视力多在 2~3 个月内恢复，但并不总是完全恢复。有的患者可出现视神经炎病情反复。