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视神经炎是沿视神经的炎症。
多发性硬化是最为常见的原因。
可出现视力丧失，并且眼球活动时疼痛。
行磁共振成像检查。
可给予皮质类固醇。
（另见视神经疾病概述。）
视神经炎的病因
视神经炎的症状
视神经炎可导致严重的视力损失，可单眼发病，也可累及双眼。视力丧失可能会在数天内加重。受累眼的视力下降程度可从接近正常到完全失明。色觉可能尤其容易受到影响，但患者没有注意到。大部分人有轻度眼痛，在眼球运动时常感觉加重。
根据不同的病因，患者的视力多在 2~3 个月内恢复，但并不总是完全恢复。有的患者可出现视神经炎病情反复。
视神经炎的诊断
医师的评估
通常进行磁共振成像
诊断包括检查瞳孔反应，使用带放大镜的灯（检眼镜）观察眼睛后部。眼睛后部的视神经头（视盘）可出现水肿。视野检查通常表现为部分视野丧失。
脑部磁共振成像 (MRI) 可能显示以下疾病证据：多发性硬化；髓鞘少突胶质细胞糖蛋白抗体相关性疾病（也称为 MOGAD），一种神经性免疫介导的疾病，其中视神经发炎；或视神经脊髓炎（也称为 NMO），一种罕见的可损害脊髓和视神经的免疫性疾病。脑部和眼眶 MRI 通常会显示视神经异常。在有神经系统症状的患者中可进行脊髓成像。
视神经炎的治疗
有时使用皮质类固醇
在某些情况下，皮质类固醇通过静脉给药，用于治疗视神经炎。几天后，可给予口服皮质类固醇。这些药物可加速恢复。如果视力严重下降，并且在皮质类固醇治疗后没有开始缓解，有时可以进行血浆置换。如果视神经炎与多发性硬化、NMO、MOGAD 或感染相关，还应治疗基础疾病。
放大镜、用大号铅字排印设备和报时手表（低视力助视器）或可帮助视力丧失的人。