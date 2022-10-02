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眼窝（眼眶）内的任何或所有结构都可能由于全身性炎症性疾病或仅累及眼眶的炎症疾病而发炎。
（另见眼眶疾病简介。）
各年龄阶段的人均可发病。炎症可能是暂时性的，也可能是长期的，可能由感染引起，也可能不是由感染引起，并且可能会复发。
眼眶炎症的病因
眼眶炎症可以作为全身系统性疾病的一个局部表现，也可单独发生。有时，炎症仅累及眼眶。炎症可由感染或非感染性疾病引起。由累及眼睑、皮肤和眼前部组织的感染引起的眼眶炎症称为眶隔前蜂窝织炎。累及眼眶内及眼睛周围和后方组织的炎症称为眼眶蜂窝织炎。非感染性眼眶炎症有很多原因。非感染性眼眶炎症最常见的原因是甲状腺眼病（也称为 Graves 眼病）。
累及眼睛/眼眶的全身性炎症性疾病包括肉芽肿伴多血管炎（以前被称为韦格纳肉芽肿），其中炎症累及全身血管（称为血管炎）。另一种炎症类型被称为 IgG4 相关性眼眶炎症（也请参见 IgG4 相关性疾病）。IgG4 相关性眼眶炎症累及的结构与肉芽肿性多血管炎相同，但症状通常较少。
仅累及眼睛的炎症疾病有巩膜炎，其中眼白（巩膜）发炎。眼睑炎症疾病在其他章节讨论。若炎症累及眼眶任何或所有部分，则称为眼眶炎性假瘤（并非真正肿瘤，也不是癌症）或称非特异性眼眶炎症。若炎症累及位于眼眶上外边缘的眼泪（泪）腺（见图眼泪从何而来），则称为泪腺炎。若炎症累及控制眼睛运动的其中一个肌肉，则称为肌炎。
眼眶炎症的症状
眼眶炎症的诊断
眼眶炎症的治疗
治疗炎症的药物（皮质类固醇）
放疗或改变免疫应答和治疗潜在病因的药物
多种导致眼眶炎症的疾病都可用皮质类固醇药物口服进行治疗。若炎症较重，则可静脉给药。有时可采用放疗或改变身体免疫反应的药物或治疗。IgG4 通常对皮质类固醇有反应，或必要时，用其他药物改变机体的免疫应答（例如，利妥昔单抗）。
有时，需要实施手术来帮助缓解或预防甲状腺疾病的进展。