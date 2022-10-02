眼眶炎症可以作为全身系统性疾病的一个局部表现，也可单独发生。有时，炎症仅累及眼眶。炎症可由感染或非感染性疾病引起。由累及眼睑、皮肤和眼前部组织的感染引起的眼眶炎症称为眶隔前蜂窝织炎。累及眼眶内及眼睛周围和后方组织的炎症称为眼眶蜂窝织炎。非感染性眼眶炎症有很多原因。非感染性眼眶炎症最常见的原因是甲状腺眼病（也称为 Graves 眼病）。

累及眼睛/眼眶的全身性炎症性疾病包括肉芽肿伴多血管炎（以前被称为韦格纳肉芽肿），其中炎症累及全身血管（称为血管炎）。另一种炎症类型被称为 IgG4 相关性眼眶炎症（也请参见 IgG4 相关性疾病）。IgG4 相关性眼眶炎症累及的结构与肉芽肿性多血管炎相同，但症状通常较少。

仅累及眼睛的炎症疾病有巩膜炎，其中眼白（巩膜）发炎。眼睑炎症疾病在其他章节讨论。若炎症累及眼眶任何或所有部分，则称为眼眶炎性假瘤（并非真正肿瘤，也不是癌症）或称非特异性眼眶炎症。若炎症累及位于眼眶上外边缘的眼泪（泪）腺（见图眼泪从何而来），则称为泪腺炎。若炎症累及控制眼睛运动的其中一个肌肉，则称为肌炎。