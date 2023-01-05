心律异常（心律失常）的原因有很多。有些心律失常是无害的，不需要治疗。有时，心律失常会自行停止，或在改变生活方式，如避免饮酒、摄入咖啡因（饮料和食物）和吸烟后有所改变。其他心律失常是危险的、令人困扰的，需要治疗。植入式心脏复律除颤器 (ICD) 是一种治疗方法。心律失常的其他治疗包括植入起搏器、心脏复律除颤、使用抗心律失常药物，或破坏导致心律失常的一小部分心脏组织（消融术）。

心脏复律和除颤涉及对心脏进行电击。有时这种电击可以中止快速的心律不齐，让心脏恢复到正常节律。电击使心脏短暂停止跳动，一两秒后，心脏开始自行再次跳动。通常会以正常节律开始，但有时心律失常会再次发作。

植入式心脏复律除颤器 (ICD) 是一种小型除颤器，约为半个扑克牌大，可以放置在体内。大多数设备如同起搏器一样可以通过血管植入人体内，因而无需开胸手术。另一类 ICD 植入皮下，而不是通过血管植入。如果患者不需长久植入 ICD，则有时可使用形似背心的可穿戴式除颤器。

ICD 可持续监测心率和心律。其可以识别快速和缓慢的心律失常，并施行起搏治疗或电击，将心律失常转复为正常节律。最常见的是，这些装置用于可能死于心律失常的患者，例如曾发生过危及生命的心律失常（包括心室颤动和某些形式的室性心动过速）的患者。当患者患有某些极有可能导致危及生命的心律失常的心脏疾病时，医生也可能为其植入 ICD。

ICD 发出一个电脉冲时，胸部会有轻微被击打的感觉。电脉冲更强时，可能会觉得像是被踢到。当 ICD 作为起搏器时，患者不会感到电击。

植入心脏除颤器者能安全地在大多数家庭电子设备旁边活动，包括微波和机场安检探测器。然而，一些有强磁场或强电场的设备会干扰 ICD。例如，手术过程中用于止血的电烙设备、透热疗法设备（物理疗法，使用无线电波向肌肉传递热量）有时包括核磁共振。

因为埋藏式除颤器不能防止心律不齐的发生，故仍应照常服用药物。这类设备的寿命约为 5 至 7 年。植入 ICD 者如感觉到设备的电脉冲即便是感觉良好也应该在一周内联系自己的 ICD 植入诊所或专家。设备能记录下患者的心律，进而使医生能够了解到出现电脉冲的原因。电脉冲出现之前或之后马上出现其他症状，如呼吸局促、胸部不适或心悸，或多次出现电脉冲可能提示会有更严重的问题。这类患者应该立刻去看急诊。