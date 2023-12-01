肺动脉导管术可用来检测右心腔内压，估测左心腔内压及每分钟心脏泵出的血量（心输出量），还可用来测量输送心脏血液的动脉中的血流阻力（外周阻力）和血量。

肺动脉是指从右心运送血液进入肺部的动脉。在肺动脉导管术中，导管经过右心房和心室进入肺动脉。这项检查偶尔是对危重患者（尤其是需要静脉补液时）进行心脏功能整体评估的一种有用方法。这项检查的适用人群包括：有重度心肺疾病（如心力衰竭、心脏病发作、异常心律或肺栓塞出现并发症时）；刚接受过心脏手术；处在休克状态；或者有重度烧伤。

肺动脉导管也可以用来检测右心腔内压，估测左心腔内压及心输出量，还可用来测量心脏发出血管的血流阻力及血液流量。这项检查可以提供信息解释患者血压为什么偏低（如发生心脏压塞），或帮助医生确定患者为什么会呼吸困难（如发生心力衰竭或肺动脉高压）。

这项检查可能引起并发症，但通常较为罕见。并发症包括气胸（包被肺的两层膜之间形成气袋）、异常心律（心律失常）、感染、肺动脉内损伤或形成血栓以及某条动脉或静脉损伤。

肺动脉导管术 3D 模型