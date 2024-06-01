黏液瘤是一种非癌性的原发性心脏肿瘤，通常形状不规则并像果冻一样黏稠。

患者可以感觉到气短或乏力，或发热、体重减轻。

医生通过超声心动图确定诊断。

需要外科手术摘除黏液瘤。

40% 至 60% 的原发性心脏肿瘤（起源于心脏）是黏液瘤。大多数黏液瘤生长在左房，这个心腔接受来自肺部的富氧血。黏液瘤通常发生在女性中，尤其是 40～60 岁之间的女性。

有些少见类型的黏液瘤有家族倾向。这些遗传性黏液瘤（属于 Carney 综合征，即各类非癌性肿瘤的综合征）常在患者 20 多岁时发生，可出现于一个或多个任何心脏腔室。

黏液瘤怎样阻塞心脏血流？

左房中的黏液瘤常常生长于一个蒂，并像一个绳球似的随血流自由的漂浮。当它们漂浮时，它们可以进出附近的二尖瓣（从左房开放到左室）口。这种漂浮运动造成黏液瘤反复插入和拔出瓣膜，以致血流间断的停顿和开始。

黏液瘤的症状 站立位时，左房黏液瘤的患者会感到气短或头晕。站立时，在重力作用下，黏液瘤被推入开放的二尖瓣口，阻塞血流通过心脏。这种阻塞导致血压短暂下降，因为心脏能够泵出的血液减少。躺下时通常会导致黏液瘤离开瓣膜并缓解症状。 黏液瘤的其他症状可包括 发热

体重减轻

关节疼痛

雷诺综合征（受寒时，手指和脚趾会发凉、疼痛） 黏液瘤的并发症 黏液瘤的碎片或黏液瘤表面血凝块的碎片可以脱落（形成栓子），经过血流到其他器官，并阻塞那里的动脉。出现的症状取决于栓塞的血管部位。例如，来自左心房黏液瘤的肿瘤栓子阻塞脑部动脉可能引起中风，来自右心房黏液瘤的栓子阻塞肺部动脉可能引起疼痛和咳血。栓塞是黏液瘤的最常见并发症。 其他并发症包括某些血液异常。红细胞计数低（贫血）可导致疲劳、虚弱和苍白。血小板计数低可导致凝血问题，患者皮肤上可能有红、紫或褐色斑点（瘀点）或瘀伤。

黏液瘤的诊断 医师的评估

影像 黏液瘤的疑诊基于症状。医生可用听诊器听到血流异常引起的声音（心脏杂音）。黏液瘤可阻断进出心脏的血流。 由于黏液瘤的许多症状也可因许多其他疾病引起，作出诊断之前需要进行全面的检查。 血液检查显示白细胞计数高（提示炎症）、贫血和血小板计数低。但这些检查中没有一个可以确定诊断。 医生使用超声心动图进行诊断。有时需要做其他影像学检查，包括计算机断层扫描 (CT) 和磁共振成像 (MRI)。