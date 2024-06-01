浏览专业版
黏液瘤是一种非癌性的原发性心脏肿瘤，通常形状不规则并像果冻一样黏稠。
患者可以感觉到气短或乏力，或发热、体重减轻。
医生通过超声心动图确定诊断。
需要外科手术摘除黏液瘤。
40% 至 60% 的原发性心脏肿瘤（起源于心脏）是黏液瘤。大多数黏液瘤生长在左房，这个心腔接受来自肺部的富氧血。黏液瘤通常发生在女性中，尤其是 40～60 岁之间的女性。
有些少见类型的黏液瘤有家族倾向。这些遗传性黏液瘤（属于 Carney 综合征，即各类非癌性肿瘤的综合征）常在患者 20 多岁时发生，可出现于一个或多个任何心脏腔室。
黏液瘤怎样阻塞心脏血流？
左房中的黏液瘤常常生长于一个蒂，随血流自由的漂浮。当它们漂浮时，它们可以出入附近的二尖瓣口，这个瓣膜从左房开至左室。这种漂浮运动造成黏液瘤反复插入和拔出瓣膜，以致血流间断的停顿和开始。
左房中的黏液瘤常常生长于一个蒂，并像一个绳球似的随血流自由的漂浮。当它们漂浮时，它们可以进出附近的二尖瓣（从左房开放到左室）口。这种漂浮运动造成黏液瘤反复插入和拔出瓣膜，以致血流间断的停顿和开始。
黏液瘤的症状
站立位时，左房黏液瘤的患者会感到气短或头晕。站立时，在重力作用下，黏液瘤被推入开放的二尖瓣口，阻塞血流通过心脏。这种阻塞导致血压短暂下降，因为心脏能够泵出的血液减少。躺下时通常会导致黏液瘤离开瓣膜并缓解症状。
黏液瘤的其他症状可包括
发热
体重减轻
关节疼痛
雷诺综合征（受寒时，手指和脚趾会发凉、疼痛）
黏液瘤的并发症
黏液瘤的诊断
黏液瘤的治疗
手术
外科切除术通常可以治愈黏液瘤患者。术后，超声心动图定期随访约 5 年，以确认黏液瘤没有复发。