肿瘤是任何类型的异常生长，无论是癌性的（恶性的）或非癌性的（良性的）。心脏肿瘤可为

原发性（良性或恶性）

继发性（恶性）

原发性心脏肿瘤是指起源于心脏的肿瘤。原发性心脏肿瘤是罕见的，在人群中的发生率小于 1/5,000。大多数原发性心脏肿瘤是良性肿瘤。

转移性心脏肿瘤是指在其他器官形成后转移至心脏的恶性肿瘤。大多数心脏肿瘤是转移性癌症，转移自肺部的癌症最多。

你知道吗……

原发性肿瘤和转移性肿瘤都可能发生在

心脏腔室内部的粘膜组织（心内膜）

心脏的肌肉组织（心肌）

心脏瓣膜

包绕心脏的囊（心包）

心内膜和心脏瓣膜的肿瘤可使流经心脏的血流受阻，或导致血栓形成，血栓可能脱落并进入身体其他部位（栓塞）。心肌肿瘤可影响心脏功能，导致心力衰竭，或影响心脏的电传导系统并引起异常心律。肿瘤在心包可能会压迫（压紧）心脏，防碍心脏正常充入血液。可能发生胸痛和心力衰竭。

非癌性原发性心脏肿瘤 成年人中，大约 40% 至 60% 的非癌性心脏原发肿瘤是黏液瘤。黏液瘤通常生长在左上心房。它们可能来源于心脏壁的内层的胚胎细胞。 在婴儿和儿童，最常见的非癌性的心脏原发性肿瘤是横纹肌瘤。横纹肌瘤常以多发性的方式出现，通常在心脏壁内生长并且直接从心肌细胞发展来。横纹肌瘤通常在婴儿期或儿童期发生发展，常常是罕见疾病结节性硬化症的一部分。 在婴儿和儿童中，另一种常见的非癌性原发性肿瘤是纤维瘤。纤维瘤通常作为单个肿物出现，常常长在心肌内，起源于心脏的纤维组织细胞。 还存在一些其他类型的心脏原发肿瘤，但都十分罕见。有些是癌性的，有些是良性的。 表格 非癌性心脏肿瘤的类型 表格

癌性原发性心脏肿瘤 癌性原发性心脏肿瘤包括 肉瘤

间皮瘤

淋巴瘤 肉瘤是原发于结缔组织（血管、神经、骨、脂肪、肌肉和软骨）的癌症。肉瘤发生在右心房或左心房，可阻碍心脏内的血液流动。右心房的肿瘤可播散到肺部。 间皮瘤是一种发生在心包（包被心脏的膜）内的罕见癌症，但它最常发生在胸膜（包被双肺的膜）内。心包间皮瘤可播散至脊柱和大脑。 淋巴瘤是白细胞（淋巴细胞）的恶性肿瘤。淋巴瘤常见于淋巴结、脾和／或骨髓。出现在心脏的淋巴瘤极为罕见。它常见于晚期 HIV 感染者，并生长迅速。

继发性心脏肿瘤 继发性心脏肿瘤指的是起源于身体其他部位的肿瘤（通常是肺、乳腺、肾脏、血液或皮肤）并扩散（转移）到心脏的肿瘤。这些通常是癌性的。继发性肿瘤比原发性肿瘤常见 30～40 倍。一小部分肺癌或乳腺癌（两种最常见的癌症）会转移至心脏，黑素瘤转移至心脏的比例甚至更高。

心脏肿瘤的症状 心脏肿瘤可以没有症状，或有很轻微的症状或出现威胁生命的心脏功能障碍的症状。 非癌性肿瘤如果影响到心脏功能，那么它也可像癌性肿瘤一样可以致死的。 心脏肿瘤的主要症状包括 心力衰竭（导致腿部肿胀、气短和疲劳）

异常心律（导致心悸、虚弱或晕厥）

血压低，也就是低血压（导致头晕和晕厥） 其他症状可能包括 发热

疲劳（嗜睡）

关节疼痛

皮肤上有小的红色（有时是紫色或棕色）斑点（瘀点） 心脏瓣膜附近或瓣膜上有肿瘤（例如黏液瘤或纤维瘤）的患者通常会出现心脏杂音（湍急血液流过心脏产生的声音），这是因为血液不能正常流过瓣膜。阻塞瓣膜、压迫心脏或影响心脏肌肉壁的心脏肿瘤可导致心力衰竭，从而引起呼吸短促和腿部肿胀。那些影响心脏电系统的药物可引起异常心律，从而导致心悸或晕厥。如果肿瘤阻塞瓣膜或心包肿瘤压迫心脏导致心脏血流减少，患者可能出现低血压，从而导致头晕和晕厥。 心脏肿瘤（尤其是黏液瘤，有时也包括纤维弹性组织瘤）可能退化，导致肿瘤碎片脱落并随血流运动（形成栓子）。栓子会堵在小动脉，并且阻断血流。同样，在肿瘤表面形成的血凝块（例如黏液瘤）也可以脱落并堵塞动脉。栓子引起的症状取决于栓子到达的位置以及由此受阻的动脉会影响哪些组织或器官的血供。例如，阻塞脑动脉的栓子可导致中风。

心脏肿瘤的诊断 超声心动图、计算机断层扫描 (CT)、磁共振成像 (MRI) 和/或正电子发射断层扫描 (PET) 等影像学检查 原发心脏肿瘤很难诊断，因为它们相对的少见并且症状类似其他的心脏病。如果患者出现心脏杂音、异常心律（引起心悸、虚弱或晕厥）、原因不明的心力衰竭症状（引起气短、腿部肿胀和疲劳）或原因不明的发热（这可能归因于黏液瘤），医生可能会疑诊原发性心脏肿瘤。 如果患者就医时已在身体其他部位有恶性肿瘤并出现心力衰竭的症状，医生会疑诊转移性心脏肿瘤。 常见的是在患者由于呼吸困难等其他不良状况而接受检查时被诊断为心脏肿瘤。 一旦怀疑心脏肿瘤，通常进行心脏超声心动图来确定诊断。在这个过程中，探头发出的超声波穿过胸壁，显示心脏结构的影像。如果还需要从另一个角度观察，探头可以被通过咽喉放置到食道，记录心脏后方的信号。此程序称为经食管超声心动描记术。 计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI) 可以提供额外的信息，常可鉴别非癌性与癌性肿瘤。正电子发射断层扫描 (PET) 有时可能有所帮助，例如发现癌症扩散到心脏的最初证据。 与大多数身体其他部位的肿瘤不同，医生很少进行心脏活检（获取组织样本在显微镜下观察）。根据肿瘤的位置，心脏活检可能是危险的，医生通常可从影像学检查的结果中鉴别出良性与恶性心脏肿瘤。

心脏肿瘤的治疗 手术切除非癌性（良性）心脏肿瘤

癌性心脏肿瘤患者有时进行化疗或放疗 非癌性（良性）心脏肿瘤 单发的、小的、非癌性的心脏肿瘤可以外科手术摘除，通常可以治愈。如果一个大的非癌性的心脏原发肿瘤显著地减少通过心脏的血流，摘除未长在心脏壁内的部分肿瘤可以改善心脏功能。然而，如果心脏壁大部分被侵犯了，那么外科手术是不可行的。 横纹肌瘤在最常累及的新生儿中可不经治疗自行消退，而这种肿瘤通常无需治疗。 在新生儿和儿童，纤维瘤如果没有累及心室间的心壁（室间隔），则可以被成功的切除。如果肿瘤影响到这个心脏壁，通常也影响到心脏的电传导系统，所以不能外科手术切除。患这种肿瘤的患儿通常早期夭折于心律失常。如果纤维瘤较大，并阻塞血流、长入周围组织，则可能需要进行心脏移植。 儿童或成年人很少接受移植治疗，通常认为只有非癌性肿瘤患者适于接受心脏移植。

癌性心脏肿瘤 原发性癌性肿瘤不能手术切除，通常是致命的。化疗或放疗有时用于延缓疾病进展。转移性癌症的治疗取决于癌症的原发器官，可包括化疗。