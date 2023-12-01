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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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针对心脏和血管疾病询问病史和进行体格检查

作者：Thomas Cascino, MD, MSc, Michigan Medicine, University of Michigan;
Michael J. Shea, MD, Michigan Medicine at the University of Michigan
已审核/已修订 12月 2023
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病史和体格检查结果可以提示某人有心脏或血管疾病，但需再做检查才能准确诊断。

针对心脏和血管疾病的病史

“询问病史”时，医生会请求就诊者详细说明在哪方面感觉不舒服。医生首先询问症状。胸痛气短、感觉心跳加快或不规则（心悸）、晕厥头晕或头重脚轻感、平躺时不舒服以及腿部、脚踝和足部或腹部肿胀（水肿）这些症状提示存在心脏病。

其他更为一般化的症状（如发热、虚弱、疲劳、食欲不振以及全身感觉不舒服或不适（身体不适）可能归因于心脏病，但也存在其他许多病因。

腿部疼痛、麻木或肌肉痉挛可能提示外周动脉疾病，该病可累及手臂、腿部和躯干的动脉（为心脏供血的动脉除外）。

接下来，医生会询问

  • 心血管疾病高血压糖尿病高胆固醇的任何既往病史

  • 是久坐还是经常活动

  • 症状是否在劳累或运动时出现并在休息后缓解

  • 使用药物（包括处方药、非处方药和/或自然疗法）、膳食补充剂、非法药物、酒精和烟草

  • 累及心脏或血管的疾病家族史

针对心脏和血管疾病的体格检查

在体格检查中，医生会从以下方面检查患者

  • 体重和整体外貌

  • 生命体征（如体温、呼吸频率和血压）

  • 眼睛

  • 颈部静脉

  • 心音和肺音

  • 脉搏

  • 腿部和脚踝有无任何肿胀迹象

  • 皮肤

医生会查找某些征象如面色苍白（灰白）、出汗，或嗜睡，这些可能是心脏疾病的细微指征。患者的情绪表情和一般状态，这些也可以受到心脏疾病的影响，也应给予注意。

评估肤色是因为苍白或发绀（青紫色）可能提示贫血（红细胞计数低）或血流灌注不足。这些发现也可能提示肺部疾病、心力衰竭或各种循环疾病导致皮肤无法从血液获得充足氧气。

触摸颈部动脉、腋下动脉、肘部和手腕处的动脉、腹内动脉、腹股沟内动脉、膝盖处动脉以及脚踝和足部动脉的脉搏，评估血流是否充足、身体两侧的血流量是否相等。异常可能提示存在心脏或血管疾病。

医生会让就诊者躺下并使上半身抬高与地面呈 45 度角，然后检查颈部静脉。颈静脉直接与心脏右心房相连，是进入右心的血流压力和容积的观察指标。颈部静脉高度扩张提示右心异常高压。

医生会用手指按压脚踝和腿部的皮肤、有时也按压下背部的皮肤，检查有无皮下组织积液引起的肿胀（水肿）。水肿可能由于心力衰竭或其他疾病（如肾脏或肝脏疾病）所致。

进行眼部检查是因为视网膜（眼睛内表面上的对光敏感的薄膜）是医生可直接观察动静脉的唯一部位。医生使用眼底镜观察视网膜的血管。视网膜内有可见异常的情况常见于有高血压糖尿病动脉硬化心内膜炎（心脏瓣膜发生细菌感染）的患者。

医生会观察胸部，明确呼吸频率和呼吸运动是否正常。通过用手指轻敲（叩诊）胸部，医生可以判断肺部是否充满空气（这是正常的），或者肺部是否有液体（胸腔积液），肺内有液体是不正常的，可能由于心力衰竭和某些肺部疾病所致。叩诊也有助于确定心包（包裹心脏的囊）内有无液体。

医生会用听诊器听呼吸音。有细碎的噼啪声可能提示肺内存在液体，这是由心力衰竭引起的。

医生会将手放在受检者胸部，触摸（触诊）心搏最强劲之处，从而判断心脏是否扩大。也可判断每次心跳的收缩质量和收缩力度。当存在血管或心腔间的血流异常、紊乱引起震颤时，也可通过手指尖或手掌感觉到。

医生会用听诊器对心脏听诊，可听到由于心脏瓣膜开闭产生的特征性声音。瓣膜和心脏结构异常引起的血液湍流可产生特征性的声音称为杂音。典型的湍流发生在当血液流过狭窄或有漏隙的瓣膜时。但不是所有的心脏病都会产生杂音，也不是所有杂音都提示心脏病的存在。如，妊娠妇女通常因为正常增多的血流量而产生心脏杂音。在婴儿和小孩，由于血流速度较快且心脏结构较小，常常出现无害的杂音。老年人由于血管壁、瓣膜和其他组织的逐渐硬化，可产生血液湍流，但并不存在严重的心脏疾病。另外，瓣膜开放异常时，也可闻及喀喇音及开瓣音。由于一个或两个额外心音而产生的奔马律（类似于一匹飞奔的马发出的声音）多见于心力衰竭患者。

医生将听诊器置于身体其他部位的动脉和静脉表面，可闻及血液湍流的声音（杂音）。产生这些杂音可能是因为血管狭窄、血流增多或动静脉之间有异常通道（动静脉瘘）。

医生会触摸腹部，判断肝脏是否肿大。肝脏肿大可提示回心的主要静脉的淤血。腹腔积液导致的腹部膨隆提示可能合并心力衰竭。轻压腹部可以检查动脉搏动情况并判断腹主动脉的宽度。

动态（在家）血压监测

如果尚不能确诊高血压（如在诊室测得的血压值变化很大），医生可能会建议患者使用 24 小时连续血压 (BP) 监测仪。这是一种便携式的电池供电装置，附于臀部，与绑在上臂处的血压计袖带相连。这个监测仪可以 24 小时或 48 小时连续地自动记录受试者血压数据。通过它不仅可以明确是否存在高血压，而且还可了解其严重程度。

医生一般也会建议高血压患者在家自测血压。自测血压有助于激励患者遵循医生的治疗建议。实现在家监测血压的一个途径是购买一台价格不贵的家用血压计。这类血压计是一种便携式的电池供电装置，将袖带缠绕在腕部或上臂即可在家轻松测量血压。尽管家用血压计通常不像医生在诊室使用的血压监测仪器那样准确，但能使患者更频繁地监测血压，便于医生调整用药。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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