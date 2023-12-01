针对心脏和血管疾病询问病史和进行体格检查

在体格检查中，医生会从以下方面检查患者

体重和整体外貌

生命体征（如体温、呼吸频率和血压）

眼睛

颈部静脉

心音和肺音

脉搏

腿部和脚踝有无任何肿胀迹象

皮肤

医生会查找某些征象如面色苍白（灰白）、出汗，或嗜睡，这些可能是心脏疾病的细微指征。患者的情绪表情和一般状态，这些也可以受到心脏疾病的影响，也应给予注意。

血压 (BP) 测量 图片 JIM VARNEY/科学图片库

使用血压计测量血压 图片

评估肤色是因为苍白或发绀（青紫色）可能提示贫血（红细胞计数低）或血流灌注不足。这些发现也可能提示肺部疾病、心力衰竭或各种循环疾病导致皮肤无法从血液获得充足氧气。

触摸颈部动脉、腋下动脉、肘部和手腕处的动脉、腹内动脉、腹股沟内动脉、膝盖处动脉以及脚踝和足部动脉的脉搏，评估血流是否充足、身体两侧的血流量是否相等。异常可能提示存在心脏或血管疾病。

腕部脉搏 图片

医生会让就诊者躺下并使上半身抬高与地面呈 45 度角，然后检查颈部静脉。颈静脉直接与心脏右心房相连，是进入右心的血流压力和容积的观察指标。颈部静脉高度扩张提示右心异常高压。

医生会用手指按压脚踝和腿部的皮肤、有时也按压下背部的皮肤，检查有无皮下组织积液引起的肿胀（水肿）。水肿可能由于心力衰竭或其他疾病（如肾脏或肝脏疾病）所致。

进行眼部检查是因为视网膜（眼睛内表面上的对光敏感的薄膜）是医生可直接观察动静脉的唯一部位。医生使用眼底镜观察视网膜的血管。视网膜内有可见异常的情况常见于有高血压、糖尿病、动脉硬化或心内膜炎（心脏瓣膜发生细菌感染）的患者。

医生会观察胸部，明确呼吸频率和呼吸运动是否正常。通过用手指轻敲（叩诊）胸部，医生可以判断肺部是否充满空气（这是正常的），或者肺部是否有液体（胸腔积液），肺内有液体是不正常的，可能由于心力衰竭和某些肺部疾病所致。叩诊也有助于确定心包（包裹心脏的囊）内有无液体。

医生会用听诊器听呼吸音。有细碎的噼啪声可能提示肺内存在液体，这是由心力衰竭引起的。

医生会将手放在受检者胸部，触摸（触诊）心搏最强劲之处，从而判断心脏是否扩大。也可判断每次心跳的收缩质量和收缩力度。当存在血管或心腔间的血流异常、紊乱引起震颤时，也可通过手指尖或手掌感觉到。

医生会用听诊器对心脏听诊，可听到由于心脏瓣膜开闭产生的特征性声音。瓣膜和心脏结构异常引起的血液湍流可产生特征性的声音称为杂音。典型的湍流发生在当血液流过狭窄或有漏隙的瓣膜时。但不是所有的心脏病都会产生杂音，也不是所有杂音都提示心脏病的存在。如，妊娠妇女通常因为正常增多的血流量而产生心脏杂音。在婴儿和小孩，由于血流速度较快且心脏结构较小，常常出现无害的杂音。老年人由于血管壁、瓣膜和其他组织的逐渐硬化，可产生血液湍流，但并不存在严重的心脏疾病。另外，瓣膜开放异常时，也可闻及喀喇音及开瓣音。由于一个或两个额外心音而产生的奔马律（类似于一匹飞奔的马发出的声音）多见于心力衰竭患者。

医生将听诊器置于身体其他部位的动脉和静脉表面，可闻及血液湍流的声音（杂音）。产生这些杂音可能是因为血管狭窄、血流增多或动静脉之间有异常通道（动静脉瘘）。

医生会触摸腹部，判断肝脏是否肿大。肝脏肿大可提示回心的主要静脉的淤血。腹腔积液导致的腹部膨隆提示可能合并心力衰竭。轻压腹部可以检查动脉搏动情况并判断腹主动脉的宽度。

动脉搏动 3D 模型