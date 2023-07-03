红斑性肢痛病是一种罕见的综合征，是指皮肤的小动脉周期性扩张，产生烧灼痛，使皮温升高，足部、有时手部发红。

红斑性肢痛病是一种功能性外周动脉疾病。红斑性肢痛病病因不明。往往于 20 岁或以上开始发病。由于遗传因素于出生时或幼儿开始发病的很罕见。

少数情况下，该病与使用硝苯地平（高血压治疗药物）或溴隐亭（治疗帕金森病和其他一些疾病的药物）等某些药物相关。

红斑性肢痛病有时也发生在有以下疾病的患者中

某些血液疾病（骨髓增生性疾病）

糖尿病

痛风

高血压

硬化性苔藓

多发性硬化症

类风湿性关节炎

脊髓疾病

系统性红斑狼疮（狼疮）

静脉功能不全

红斑性肢痛病通常会在另一种基础疾病诊断前 2～3 年发生。

症状包括脚或手烧灼性疼痛，感觉发烫，皮肤发红。环境温度超过 84℉ (29℃) 容易诱发。症状可很轻微，并持续数年，也可不断进展，丧失活动能力。

根据症状和皮温升高即可诊断。通常还要做血细胞计数等检查寻找基础疾病。基因检测可确诊儿童期症状发作的遗传性红斑性肢痛病患者。受影响人群应接受遗传咨询，因为患者有 50% 的概率会将该病遗传给子女。