共济失调-毛细血管扩张

共济失调-毛细血管扩张是一种遗传性疾病，特征在于共济失调、毛细血管膨大和引起感染敏感性增加的免疫缺陷病。

在患有共济失调 - 毛细血管扩张症的儿童中，不协调通常在他们开始行走时发展，并且肌肉逐渐减弱，导致他们极度残疾。

血液检查可以帮助医生诊断本病。

治疗涉及抗生素（预防感染）和免疫球蛋白。

（另见免疫缺陷病概述。）

共济失调 - 毛细血管扩张症是一种原发性免疫缺陷病。通常，本病为常染色体（非性连锁）隐性遗传疾病。即意味着从父母双方处各获得一个致病基因。

共济失调-毛细血管扩张症患者对感染的易感性增加是因为B细胞和T细胞（淋巴细胞）功能异常，B细胞和T细胞能帮助机体防御微生物以及避免出现可导致癌症的异常细胞。通常，某种类型的抗体（免疫球蛋白）——IgA和IgE——也减低。

共济失调-毛细血管扩张症还导致小脑（负责协调机体运动的脑部）异常，这与免疫缺陷病无关，并且引起协调失常。

共济失调-毛细血管扩张症的症状 通常在儿童学习走路时出现不协调（共济失调），但也可以延迟至4岁出现。逐渐口齿不清，并且肌力进行性下降，导致严重残疾。智力残疾可以出现并且进展。 在1和6岁之间（但是经常直至4岁才发生），皮肤和眼中的毛细血管变得膨大及可见。膨大的毛细血管（毛细血管扩张），称作蜘蛛状静脉，通常在眼球、耳和颈侧上最明显。 蜘蛛网状静脉 图片 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。 内分泌系统可以受累，导致睾丸小（男孩）、不育和糖尿病。 鼻窦感染和肺部感染复发，经常导致肺炎和慢性肺部疾病，例如支气管扩张症（因慢性炎症所致的气道不可逆性变宽）。 癌症风险、尤其白血病、淋巴瘤、脑肿瘤和胃癌风险增加。 共济失调-毛细血管扩张症通常在30岁前进展为瘫痪、痴呆和死亡。

共济失调-毛细血管扩张症的诊断 血液化验

基因检测 医生根据症状怀疑共济失调-毛细血管扩张症。 检测血液IgA水平及遗传学检查有助于确诊。 如果医生根据他们的检查结果怀疑内分泌失调或癌症，那么检查这些疾病的检查就完成了。