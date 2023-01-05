共济失调-毛细血管扩张是一种遗传性疾病，特征在于共济失调、毛细血管膨大和引起感染敏感性增加的免疫缺陷病。
在患有共济失调 - 毛细血管扩张症的儿童中，不协调通常在他们开始行走时发展，并且肌肉逐渐减弱，导致他们极度残疾。
血液检查可以帮助医生诊断本病。
治疗涉及抗生素（预防感染）和免疫球蛋白。
（另见免疫缺陷病概述。）
共济失调 - 毛细血管扩张症是一种原发性免疫缺陷病。通常，本病为常染色体（非性连锁）隐性遗传疾病。即意味着从父母双方处各获得一个致病基因。
共济失调-毛细血管扩张症患者对感染的易感性增加是因为B细胞和T细胞（淋巴细胞）功能异常，B细胞和T细胞能帮助机体防御微生物以及避免出现可导致癌症的异常细胞。通常，某种类型的抗体（免疫球蛋白）——IgA和IgE——也减低。
共济失调-毛细血管扩张症还导致小脑（负责协调机体运动的脑部）异常，这与免疫缺陷病无关，并且引起协调失常。
共济失调-毛细血管扩张症的症状
通常在儿童学习走路时出现不协调（共济失调），但也可以延迟至4岁出现。逐渐口齿不清，并且肌力进行性下降，导致严重残疾。智力残疾可以出现并且进展。
在1和6岁之间（但是经常直至4岁才发生），皮肤和眼中的毛细血管变得膨大及可见。膨大的毛细血管（毛细血管扩张），称作蜘蛛状静脉，通常在眼球、耳和颈侧上最明显。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
鼻窦感染和肺部感染复发，经常导致肺炎和慢性肺部疾病，例如支气管扩张症（因慢性炎症所致的气道不可逆性变宽）。
共济失调-毛细血管扩张症通常在30岁前进展为瘫痪、痴呆和死亡。
共济失调-毛细血管扩张症的诊断
血液化验
基因检测
医生根据症状怀疑共济失调-毛细血管扩张症。
检测血液IgA水平及遗传学检查有助于确诊。
如果医生根据他们的检查结果怀疑内分泌失调或癌症，那么检查这些疾病的检查就完成了。
共济失调-毛细血管扩张症的治疗
抗生素和免疫球蛋白
为了有助于预防感染，医生向患者给予抗生素和免疫球蛋白（从免疫系统正常的人的血液获得的抗体），这提供遗失的免疫球蛋白。免疫球蛋白可以每月一次静脉注射，或者每周一次或每月一次皮下注射。
然而，这些药物不缓解其它问题。
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免疫缺陷病基金会：共济失调-毛细血管扩张：共济失调-毛细血管扩张症的一般信息，包括诊断和治疗信息