大约 95% 的胃癌是腺癌。胃腺癌来源于胃黏膜的腺细胞。

在全世界范围内，胃癌是第二大常见癌症。在日本、中国、智利和冰岛更加常见。在这些国家，筛查项目是早期发现的重要方式。

因为一些未知的原因，胃腺癌在美国变得越来越少。在 2023 年，估计有 26,500 人患胃癌及有 11,130 人因此死亡，这使得胃癌成为美国第 16 大最常诊断的癌症，也是第 17 位癌症相关死亡的主要原因。

在美国，胃癌最常见于黑人、西班牙裔和美国印第安人。随着年龄的增长，胃癌的发病风险增加——超过 75% 的人在 50 岁以上发病。

胃癌的症状 胃癌早期症状不明显，易被忽视。其早期症状与消化性溃疡病相似，伴有烧灼性腹痛。因此，治疗后消化性溃疡症状未缓解预示胃癌的可能性。 后期，患者可能会注意到进食少量食物即有饱胀感（早饱感）。进食困难，维生素和矿物质吸收不良，会引起患者体重下降和虚弱乏力。即使没有其他症状，逐渐小量失血也会引起贫血，表现为疲乏、虚弱及头晕，也可因维生素B12吸收障碍（红细胞形成所需的维生素）或因胃酸缺乏而铁吸收障碍（红细胞形成所需的矿物质）所致。少数情况下可出现呕吐大量鲜血（呕血）或黑色柏油样大便（黑便〕。胃癌进展至一定程度，医师能在患者腹部触到肿块。 即使早期，小的胃癌也可能扩散（转移）至远处。胃癌扩散可引起肝肿大、黄疸（皮肤和巩膜黄染）、腹水（腹腔积液且肿胀）以及淋巴结肿大。癌症还可扩散至骨骼，使其脆性增加而致骨折。

胃癌的诊断 内镜检查和活检

计算机断层扫描 (CT)

超声内镜检查 内镜检查（用一根柔性导管直视检查消化道内部）是最佳诊断方法。医师可通过内镜检查直视胃内情况，取组织标本（活检）供显微镜检查，以检测幽门螺杆菌。 胃癌 隐藏详情 此图显示胃内溃疡（箭头）。活检后，医生确定为腺癌。 图片由 David M. Martin 医学博士提供。 若发现癌症，患者通常需接受胸腹部 CT 扫描，以确定肿瘤转移至其他器官的程度。如果 CT 扫描未显示癌症扩散，则医生通常会进行超声内镜检查（内镜顶端有超声探头，因此可更清晰地显示消化道内壁），从而确定肿瘤深度以及是否累及邻近淋巴结。 进行基本血液检查，包括全血细胞计数、电解质、肝脏检查和癌症标志物癌胚抗原（水平异常可能是癌症的迹象）。

胃癌的治疗 手术

有时化疗或联合化疗和放疗（放化疗） 如果癌症局限于胃，通常会尝试手术切除治愈。肿瘤转移前切除整个肿瘤是治愈的唯一希望。手术方式为切除大部分胃或全胃，并清扫周围淋巴结。 如果癌症已经扩散至胃部以外，那么手术无法将其治愈，但有时可用来缓解症状。例如，如果在胃远端消化道发生梗阻，改变胃和小肠间连接的分流术可解决梗阻问题。例如，如在胃远端消化道发生梗阻，改变胃和小肠间连接的分流术可解决梗阻问题，至少暂时减轻梗阻引起的疼痛和呕吐。 根据癌症的不同，一些患者在手术之前或之后接受化疗或放化疗。 不进行手术的患者应接受化疗或放化疗。化疗或放化疗可能有助于缓解症状，但对提高生存率几乎没有作用。 免疫疗法可增强免疫系统的抗癌能力。帕博利珠单抗等免疫治疗药物可用于胃癌达到晚期或已扩散（转移）并且 PD-L1 抗体呈阳性的患者。纳武利尤单抗是另一种免疫治疗药物，在美国以外为晚期胃癌患者提供。近年来，化疗已与免疫治疗药物曲妥珠单抗和雷莫西尤单抗联合用于晚期癌症患者的治疗。