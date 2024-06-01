革兰氏阴性菌沙门氏菌通常导致腹泻，有时候导致更严重的感染，称为伤寒。

当进食受污染的食物，如未煮熟的鸡肉或鸡蛋时可导致感染。

这种细菌通常感染患者消化道，但也可以通过血液感染身体的其他部分。

患者可有恶心和痉挛性腹痛，水样腹泻，发热，呕吐等症状。

通常鉴别粪便样品中的细菌可明确诊断。

补充损失的体液。

抗生素通常对有胃和肠道炎症并导致腹泻（胃肠炎）的患者没有帮助，但抗生素对有菌血症、某些其他感染或脓肿风险的患者有帮助。

（另见细菌概述。）

有超过 2,500 种不同类型的沙门氏菌。

沙门氏菌可引起多种类型的感染 这些细菌最常导致胃肠炎，但有时也可引起一种更严重的感染——伤寒。

一些沙门氏菌只寄居在人身上。其他种类的沙门氏菌通常寄居在许多野生和家养动物的消化道中，如牛、羊、猪、家禽、爬行动物（例如蛇和蜥蜴）和两栖动物（例如乌龟）。这些细菌大部分可以导致人类感染。

沙门氏菌是通过受感染的动物和人的粪便排出体外，导致污染。在 20 世纪 70 年代的美国，许多感染都是由宠物龟传播的，因此制定了一项法律，禁止销售龟壳长度少于 10.5 厘米的乌龟。该法使得感染减少。然而，乌龟仍被非法出售，并仍会导致人感染。高达 90% 的爬行类宠物（例如蛇和蜥蜴）和（可能）两栖类宠物（取决于物种），例如水生蛙，都携带沙门氏菌。

人类通常是通过进食未煮熟的家禽或鸡蛋而感染，但有时吃未煮熟的牛肉和猪肉、未经巴氏杀菌的奶制品（如生牛奶），或受污染的海鲜或新鲜农产品而感染。沙门氏菌可感染母鸡的卵巢，从而在其产蛋前感染鸡蛋。其他食品亦可能被动物粪便污染（例如，在屠宰场）或被使用厕所不充分洗手的厨师传染。如果人们喝下受到该病毒污染的水，则会感染此病毒。

反映的其他感染来源有胭脂红染料和受污染的大麻。

由于胃酸可破坏沙门氏菌，必须摄入大量的细菌才会导致感染，或者患者胃酸分泌不足无法杀死细菌。这种胃酸不足可能见于

1 岁以下儿童

老年人

使用抗酸剂或抑制胃酸生成的药物的人，包括组胺-2 (H2) 受体阻断剂（如法莫替丁）或质子泵抑制剂（如奥美拉唑）

手术切除部分胃的人

沙门氏菌可引起肠道的炎症（胃肠炎），因此是导致腹泻的常见原因之一。

你知道吗……

沙门氏菌 感染的症状 当肠道感染时，胃肠炎症状通常在摄入细菌的 12 至 48 小时后开始出现。这些症状包括恶心和痉挛性腹痛，紧接着出现水样腹泻、发热和呕吐。症状在 1 至 4 天内消退。偶尔，症状更为严重，并持续很长时间。 若干年后症状消失，但某些人可继续在其粪便中排泄细菌。这样的人被称为携带者。 约 10 到 30% 的成人患者在腹泻停止后数周到数月会出现反应性关节炎。反应性关节炎会导致关节疼痛和肿胀，通常在髋关节、膝关节和跟腱（连接脚跟骨和小腿肌肉）。 如果菌血症形成和感染扩散至其他器官时可出现其他症状。例如，如果骨组织感染，通常骨组织附近区域有触痛或疼痛。如果心脏瓣膜感染，患者可能会感到呼吸急促。如果主动脉感染，可有背部和腹部疼痛。 人们通常恢复良好。例外是在沙门氏菌感染前已有疾病的人，尤其是削弱免疫系统的疾病，或因此感染发生并发症的人。

沙门氏菌 感染的诊断 取粪便、脓液、血液或直肠拭子样本培养 为了诊断沙门氏菌感染，医生采集粪便、脓液或血液样本，或使用棉签从直肠获取样本。将样本送至实验室进行细菌（如有）繁殖（培养）。在样本中检测到致病菌即可确诊。 同时可对细菌行药物敏感性检测（药敏试验）以确定哪种抗生素有效。 有时也会进行检查（例如，在胃肠炎患者中），以鉴定细菌的遗传物质。 对有菌血症风险因素的人可能会进行额外的检查，以确定感染并发症。

沙门氏菌 感染的治疗 对于胃肠炎，给予补液

对于有严重感染风险或患有菌血症或其他感染的患者，使用抗生素

对于脓肿，手术切开引流和给予抗生素 胃肠炎患者可以通过经口补液来治疗，对于症状严重者，可以通过静脉注射液体来治疗。抗生素不能缩短胃肠炎患者的恢复时间，且可能延长细菌经大便排出的时间。因此通常不推荐使用抗生素。不过，存在菌血症风险的人（比如养老院的老年住院者、婴儿以及 HIV 感染者）和植入了医疗器械或材料的人（如人造关节或心脏瓣膜或血管移植物）需要使用抗生素。他们可使用环丙沙星、阿奇霉素或头孢曲松若干天。儿童给予复方新诺明。 对于出现菌血症的患者，可给予抗生素（如阿奇霉素、环丙沙星或头孢曲松），有时需要使用数周。 对出现脓肿的人，需切开引流，并使用抗生素数周。 如果主动脉，心脏瓣膜，或其他地区（如关节）被感染，通常需要手术治疗，并给予数周或数月的抗生素治疗。

沙门氏菌 感染的预防 预防沙门氏菌感染的方法包括 食用禽肉、禽蛋和牛肉前要彻底煮熟

不食用或饮用含生蛋或生奶（未消毒的奶）的食物，如甜饼生面团、荷兰辣酱油或某些自制色拉调料

彻底清洗农产品

如厕后或更换尿布后要洗手

双手、厨房工作台以及餐具沾染生肉或禽肉后，立即用肥皂和水清洗

接触两栖类动物、爬行类动物、鸟禽或小鸡后，以及接触宠物粪便后，用肥皂洗手 对于高危人群，比如幼儿，需采取额外防护措施。例如，由于爬行类动物、两栖类动物（如乌龟）、小鸡及其他幼雏尤其有可能携带沙门氏菌，所以不能让幼童触摸这些动物，而且爬行类动物不可与婴儿共处一室。 受感染的人不应该为别人准备食物。 旅行者可采取特定的有助于降低腹泻风险的措施。 目前尚无针对沙门氏菌病的疫苗，但有针对伤寒的疫苗。