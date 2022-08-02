在国际上预防和避免目的地卫生问题尤为重要。前往某些地区时，某些感染很常见，许多人考虑出国旅行时最担心感染。但是，机动车事故和心脏病是国际旅行者中最常见的死亡原因。同时，心脏病也是非旅游者中最常见的死亡原因，所以我们建议在旅游前关注健康是防止疾病发生的最有效措施。
旅行中受伤和死亡
在年轻和中年旅行者中，最常见的死亡原因是机动车辆事故引起的损伤。旅行中溺水是另一个常见的死亡原因。可以采取常识性措施防止诸多此类伤害。比如，对于不熟悉的交通环境感到不舒服的人们可以乘坐大众运输方式（如在英国是靠左边行驶车辆，在美国时则在右侧行驶）或雇佣当地熟悉路段及规章制度的司机。游客应该避免乘坐拥挤的出租车、渡轮或其他运输工具，并避免夜晚乘车或在照明不好的水池游泳。游客乘车时应该使用安全带，骑脚踏车时应戴头盔。旅行者应避免骑摩托车和轻便摩托车，并避免坐在公共汽车的车顶或敞开的卡车车斗上。而且，在骑车或游泳前不要饮酒，即使该地形式上未禁止喝酒或确实有这样的法律但未强制执行，也不要去尝试酒后驾车或游泳。旅行者还应该远离波涛汹涌的海滩，特别是在救生员不在场的情况下。
许多城市在入夜后是不安全的，有些城市甚至在白天也不安全。如若置身这样的城市，尤其是在那些游客一看便知是外地人的国家，不要独自一人在光线昏暗或荒凉的大街上行走。
肤色白皙的旅行者在热带纬度和高海拔地区更容易受到晒伤的影响。建议使用高SPF（防晒系数为30或更高）防晒霜。当同时使用防晒霜和驱虫剂时，应首先涂抹防晒霜，然后在至少十五分钟后再涂抹驱虫剂。
你知道吗……
旅行性腹泻
旅行性腹泻（旅游者腹泻）是国际旅行者中最常见的健康问题。它是由污染食物或水的细菌或病毒引起的。
以下措施可降低旅行性腹泻的危险：
饮用时或刷牙时使用瓶装的、过滤过、煮沸过、紫外线处理过或氯消毒过的水
远离冰块
仅在加热至热气腾腾时方可食用新鲜的已备食物
仅食用经过自己剥皮或去壳的水果或蔬菜
不要使用从大街小贩那里买的食物
经常洗手
不要食用任何被飞虫叮过的食物
使用某种抗生素也可阻止旅行性腹泻的发生。然而，如此使用存在产生副作用的风险，并可增加细菌产生耐药性的机会。因此，医生只建议对患免疫缺陷性疾病的人群预防性使用抗生素。
大多数情况下，3至5天内旅行性腹泻可自行消退，期间只需稳定摄入液体以防脱水。普通清水（无咖啡因或酒精）。小孩或老年人可从补充能量或口服补液中获益。
有中重度症状（程度严重到足以干扰活动的症状）的患者应考虑服用抗生素，尤其是出现呕吐、发烧、腹部痉挛或便中带血时。阿奇霉素适用于大多数国家，推荐用于儿童和孕妇。在旅行前，游客应该与医生联系以备好药方。如果腹泻者为6岁或以上，并且没有血便、发热或腹痛，也可以使用止泻药洛哌丁胺（无需处方即可使用）治疗。
对于较年长者及小孩，旅行中可使用粉末状的补水混合物。如果无法获得，可在1升水中添加6茶匙糖和半茶匙食盐，制备补液溶液。然而，溶液需小心准备，因为如果过量补充不正确的液体（如未完全稀释的复水混合液），小孩病情可能会加重甚至死亡。
旅行者中的疟疾
疟疾在热带地区是很常见的疾病。避免被蚊虫叮咬或使用抗疟疾药物可以预防疟疾。
通过以下措施可以防止蚊虫叮咬：
穿长袖及长裤衣服（尤其是在黎明及黄昏，此时蚊虫最活跃）
在蚊帐内睡觉
在衣服上喷洒杀虫剂氯菊酯或购买浸过氯菊酯的衣服
使用含避蚊胺（DEET）或派卡瑞丁的驱虫剂
驱虫剂还可以帮助预防其他由蚊子传播的疾病，例如登革热、寨卡病毒和黄热病。
抗疟药
即使人们采取措施避免被蚊子叮咬，在前往世界许多地方旅行时，仍然有必要服用预防疟疾的药物（例如甲氟喹、氯喹、多西环素或阿托伐醌/氯胍）。有关到特定地区旅行的信息，可参见美国疾病控制与预防中心的网站（CDC：疟疾和旅行者）。
与未怀孕女性相比，在孕妇中疟疾更有可能比较严重且危及生命，即使服用了预防性药物，情况也是如此，因此孕妇应考虑推迟到疟疾盛行地区旅行的行程。不能延期旅行的孕妇应权衡使用防护药的风险，这些防护药对于没有做好防护的孕妇产生的效应不是很明确。
尽管新开发的 RTS、S/AS01 (RTS,S) 疟疾疫苗被推荐用于生活在中度至高度恶性疟原虫疟疾传播地区的儿童，但该疫苗不建议用于前往这些地区的旅行者。
性传播感染
COVID-19
登革热
登革热是一种由蚊虫传播的病毒感染，可引起发热和全身疼痛，严重情况下可导致外出血和内出血（称作登革出血热）。登革热常见于全世界热带和亚热带地区。它在东南亚地区最常见，但近年来在中美和南美以及其它国家越来越多见。它已出现在加勒比海地区（包括波多黎各和美国维尔京群岛）、大洋洲以及印度次大陆。
在墨西哥、巴西、泰国和其他一些国家（非美国）疫苗有售，但仅限于以前曾患登革热的人群。
预防蚊虫叮咬对于去登革热常见地区旅行的人很重要。
穿尽可能覆盖身体的衣服
穿喷洒杀虫剂氯菊酯的衣服，如果睡眠的地方没有空调，在经氯菊酯处理的蚊帐下睡觉
使用驱虫剂，如DEET（避蚊胺）或派卡瑞丁
尽可能避免接触蚊子或蜱
这些措施还可预防其他昆虫传播疾病，包括寨卡病和基孔肯雅病。（参见 CDC：防止蚊虫叮咬。）
流行性感冒
血吸虫病
血吸虫病是一种常见的由存在于非洲、东南亚、中国、美国东南部生水中的寄生虫传播的潜在感染性严重的疾病。在血吸虫病常见地区，避免在淡水中活动可以降低血吸虫病风险。在血吸虫病常见地区接触淡水的无症状旅行者在从这些地区返回后应筛查寄生虫。
虱和疥疮
寨卡病毒
寨卡病毒感染在成人中很少有症状或仅引起轻度症状。但是，怀孕期间寨卡感染会导致宝宝出现严重的出生缺陷。
寨卡病毒感染是通过蚊子传播的，也可通过性接触和感染者输血传播。该疾病已广泛传播到南美洲和中美洲、加勒比海地区、南亚、东南亚和太平洋岛屿。美国疾病控制与预防中心（CDC）最近报告称，在美国，所有寨卡病毒感染病例均为从受影响地区返回的旅行者。没有报告称寨卡病毒感染由当地蚊子传播或通过性接触传播。疾病控制和预防中心（CDC）建议孕妇考虑推迟到寨卡病毒感染常见的地区旅行（见CDC：寨卡病毒：孕妇和CDC寨卡旅游信息）。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心: 旅行者健康