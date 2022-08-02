在年轻和中年旅行者中，最常见的死亡原因是机动车辆事故引起的损伤。旅行中溺水是另一个常见的死亡原因。可以采取常识性措施防止诸多此类伤害。比如，对于不熟悉的交通环境感到不舒服的人们可以乘坐大众运输方式（如在英国是靠左边行驶车辆，在美国时则在右侧行驶）或雇佣当地熟悉路段及规章制度的司机。游客应该避免乘坐拥挤的出租车、渡轮或其他运输工具，并避免夜晚乘车或在照明不好的水池游泳。游客乘车时应该使用安全带，骑脚踏车时应戴头盔。旅行者应避免骑摩托车和轻便摩托车，并避免坐在公共汽车的车顶或敞开的卡车车斗上。而且，在骑车或游泳前不要饮酒，即使该地形式上未禁止喝酒或确实有这样的法律但未强制执行，也不要去尝试酒后驾车或游泳。旅行者还应该远离波涛汹涌的海滩，特别是在救生员不在场的情况下。

许多城市在入夜后是不安全的，有些城市甚至在白天也不安全。如若置身这样的城市，尤其是在那些游客一看便知是外地人的国家，不要独自一人在光线昏暗或荒凉的大街上行走。

肤色白皙的旅行者在热带纬度和高海拔地区更容易受到晒伤的影响。建议使用高SPF（防晒系数为30或更高）防晒霜。当同时使用防晒霜和驱虫剂时，应首先涂抹防晒霜，然后在至少十五分钟后再涂抹驱虫剂。