已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 8月 2023

急性甲型肝炎是由甲型肝炎病毒引起的、持续时间不超过 6 个月的肝脏炎症。

甲型肝炎通常因人们摄入受感染者粪便污染的东西而传播。

甲型肝炎会引起年龄较大的儿童和成人病毒性肝炎的典型症状（包括食欲不振、全身不适和黄疸），但可能对幼儿不产生症状。

医生根据血液检查结果来诊断甲型肝炎。

建议所有儿童和有可能接触到病毒或者有可能出现严重并发症的成人都应接种甲型肝炎疫苗。

甲型肝炎没有特异性的治疗方法，但大多数人会完全康复。

（也请参见肝炎概述和急性病毒性肝炎概述。）

甲型肝炎是急性病毒性肝炎最常见的病因。该病在儿童和年轻成年人中特别常见。甲型肝炎不会变为慢性。也就是说，这种感染不会持续超过六个月。当人们暴露于甲型肝炎病毒时，他们的免疫系统会产生抗体，防止患者再次感染甲型肝炎（他们对病毒有免疫力）。

在美国，2018 年报告了超过 12,400 例甲型肝炎病例，估计有 24,900 例甲型肝炎病例（许多病例未被确认或未报告）。全世界每年估计有 140 万例甲型肝炎病例。

甲型肝炎的传播 甲型肝炎通常因人们接触被感染者粪便污染的物体或食用这类食物或饮料，而摄入病毒并传播（称为粪口途径）。通常因不良卫生习惯导致传播，例如感染者不洗手便加工食物。来自未经处理的污水排水道的贝类有时受到污染，生食它们会导致感染。 甲型肝炎有时会在日托中心传播，看护人员及儿童可能会接触到尿布上被感染的粪便。 人们可以在病毒出现症状之前就传播病毒，然后才知道他们已经被感染。 它的流行，通常于被粪便污染的水源密切相关，特别是在发展中国家。 甲型肝炎不会变为慢性感染。急性肝炎消退后，人们不会再将病毒传播给他人。

甲型肝炎的症状 大多数年龄较大的患有甲型肝炎的儿童和成人有典型的急性肝炎症状。这些症状包括 食欲不振（不常见）

患病般的感觉（不舒服）

呕吐

右上腹（肝区）疼痛

深色的尿液

大约 70% 的患者会出现黄疸（皮肤和眼白黄染） 大约 70% 的 6 岁以下儿童没有症状，而有症状者很少有黄疸。 可能出现胆汁淤积的症状（胆汁流出减少或停止），如大便颜色变浅和全身瘙痒。 症状通常在约 2 个月后消失，但可能在长达 6 个月内持续或再次出现。 甲型肝炎不会导致肝脏严重的瘢痕形成（肝硬化）。甲型肝炎很少变得严重（暴发性）。这种情况比乙型肝炎少见。 急性甲型肝炎患者通常可以完全康复。

甲型肝炎的诊断 血液化验 对于暴露于甲型肝炎病毒且有典型症状（如黄疸）的患者，医生会怀疑甲型肝炎。 检测通常开始于血液检查，以评估肝功能是否正常、有无损伤（肝脏检测）。肝脏检测用于测定肝脏所产生的肝酶和其他物质的水平。 如果检测发现肝脏异常，通常需要进行其他血液检查来检查肝炎病毒感染。这些血液检查可识别特定病毒的部分成分（抗原）、身体产生用于抵抗病毒的特异性抗体，有时也可以识别病毒的基因物质（RNA 或 DNA）。

甲型肝炎的预防 在加工食物时保持良好的卫生习惯可以预防甲型肝炎的传播。如厕后、换尿布后和处理食物前，应该用肥皂和水洗手。 不接触污染的水源同样重要。去卫生措施不完善的地方旅行时，尤其要当心。 建议所有儿童都接种甲型肝炎疫苗（参见图婴儿、儿童和青少年的常规疫苗接种）。对于成人，以下高危人群也建议接种甲型肝炎疫苗： 到甲型肝炎流行地区旅行的旅游者

在实验室或医院工作，需要接触甲型肝炎病毒的人

患有慢性肝病或血液病的人

与男性性交的男性

使用非法毒品者（这类人常因药物使用之外的原因而感染）

没有稳定住房或无家可归的人

预期在从甲型肝炎常见地区收养的儿童到达美国后的头 60 天内与其密切接触的人

怀孕期间有感染甲型肝炎风险的孕妇 患有慢性肝脏疾病（包括慢性丙型肝炎）的人应该接种甲型肝炎疫苗，因为他们可能因甲型肝炎病毒而增加罹患暴发性肝炎和肝功能衰竭的风险。 接触甲型肝炎患者后的防范措施 建议甲型肝炎患者的家人和密切接触者采取预防措施，因为他们已经接触过感染患者（称为暴露后预防）。 如果没有接种过甲型肝炎疫苗的人接触了甲型肝炎患者，他们应该根据下列一种方案进行处理： 1 至 40 岁的健康人：一剂甲型肝炎疫苗

40 岁以上或免疫力低下或慢性肝病患者：标准免疫球蛋白 标准免疫球蛋白是含有从具有正常免疫系统的人的血液中获得的抗体的制剂。这种治疗可预防或减轻感染的严重程度。

甲型肝炎的治疗 一般措施 尚无针对甲型肝炎感染的特异性治疗方法。 甲型肝炎患者应避免饮酒，因为饮酒会进一步伤害肝脏。没有必要避免某些食物或限制活动。 如果发生瘙痒，口服消胆胺通常是有效的。 黄疸消退后，大多数人都可以安全地重新开始工作。