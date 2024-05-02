隐孢子虫病是由一种原虫寄生虫即隐孢子虫引起的肠感染。主要症状为腹部痉挛性绞痛和腹泻。

（也请参见寄生虫感染概述。）

隐孢子虫是一种原虫寄生虫，可感染全世界各地的人及很多种动物。

隐孢子虫病的获得方式

通过进食被含有寄生虫卵的人畜粪便污染的水或食物摄入 隐孢子虫 寄生虫

从已被虫卵污染的土壤或物品中摄入寄生虫

摄入与感染者或动物密切接触而获得的寄生虫

隐孢子虫的厚壁卵非常坚固，经常存在于世界各地的游泳池、热水浴缸、水上乐园、湖泊和河流中。隐孢子虫不能被冰冻或游泳池水或饮用水中的氯所杀死。

人们吞下卵后，卵会移动到肠道，在那里释放出未成熟形式的寄生虫，该寄生虫进入肠道内层的细胞。寄生虫成熟、繁殖并产卵。然后人们将卵从粪便排出。引起感染只需要少量隐孢子虫卵。由于被感染的人或动物的粪便中可能散落出大量的隐孢子虫（1000万至1亿个），并且仅有少量食入的生物体即可开始感染，因此这种感染很容易在人与人之间传播， 例如，在日托中心或宠物动物园。

隐孢子虫的生命周期 图片 图片来源：美国疾病控制与预防中心，全球健康，寄生虫疾病和疟疾科。

隐孢子虫病是卫生条件落后地区的儿童腹泻常见的病因。它偶尔发生于到这些地区旅行的人。隐孢子虫病也在美国引起腹泻暴发，其主要原因包括吞入水池或水上游乐场中的污染水，接触受感染的牛，以及在儿童保育环境中接触受感染的人。

免疫系统受损的人，尤其是晚期 HIV 感染者，更容易患隐孢子虫病，且更有可能出现重度、顽固性疾病。

你知道吗……

隐孢子虫病的症状 隐孢子虫病的症状可在感染后 7 天突然出现，主要表现为痉挛性腹痛和水样泻。也可出现恶心，呕吐，食欲不振，发热和软弱。症状通常持续1~2周，然后消退。患者在症状消失后几周内可能会在粪便中排出虫卵。 在免疫系统受损的人中，隐孢子虫病的症状可能逐渐出现，腹泻的程度可轻可重（HIV 感染者每天可排出超过 5 至 10 升水样便），并可持续很长时间。 隐孢子虫病也与生活在卫生条件落后地区的儿童营养不良有关。

隐孢子虫病的诊断 便检 为了诊断隐孢子虫病，医生检查粪便样本中由寄生虫释放的蛋白质（抗原检测）或寄生虫的遗传物质（脱氧核糖核酸 [DNA]）。 另一种方法是对粪便进行显微镜检查以寻找隐孢子虫卵，但这种方法灵敏度不高，而且可能需要检查多份粪便样本才能找到寄生虫。可以使用专门的技术来增加识别虫卵的机会。 当粪便诊断性检测不能确定持续性腹泻的原因时，医生可用柔性可视导管（内窥镜）检查消化道上部，包括小肠的第一部分（十二指肠）。医生可能使用此程序获取一份待检查和分析的组织样本（活检）。隐孢子虫，如果存在，可在肠道活检样本中观察到。

隐孢子虫病的治疗 免疫系统正常的严重或持续性腹泻患者，可口服硝唑尼特治疗

对于 HIV 感染者，治疗 HIV 感染，有时加用硝唑尼特，以帮助缓解症状

如果腹泻严重，应给予补液和止泻药物 免疫系统健全的人通常会自行康复。如果这类患者出现重度或持续性腹泻，口服硝唑尼特（一种抗寄生虫药物）可能有助于加快康复。 目前尚未证实任何药物对免疫抑制患者有效。对于 HIV 感染者，最重要的治疗是治疗 HIV 感染（用抗逆转录病毒药物）。当这种治疗增强患者的免疫系统后，腹泻通常会减轻。虽然硝唑尼特不能治愈 HIV 感染者的隐孢子虫病，但它可能会减轻腹泻和其他症状。医生也可以尝试巴龙霉素，或巴龙霉素联合硝唑尼特，以帮助减轻症状。 重度腹泻患者可能需要补液治疗。

隐孢子虫病的预防 隐孢子虫病的预防措施包括设立充分的卫生设施（特别是在医疗保健机构和日托中心）和勤洗手（特别是在接触泥土、动物或感染者后）。不应该饮用或吞咽可能被污染的水，例如游泳池、热水浴池、水上乐园、溪流、河流、湖泊或海洋中的水，或前往卫生条件差地区的国际旅行期间的自来水。更安全的性行为对预防肛门接触引发的感染很重要。 公共卫生部门发现该病的局部暴发疫情后，通常会建议当地人们 煮沸饮用水（包括刷牙水和洗菜水）

仅吃烹饪过的食物

不喝未消毒的牛奶和果汁 使用反向渗透或带有“经国家科学基金会 (NSF)／美国国家标准化组织 (ANSI) 标准第53号或第58号测试和认证可以去除／减少包囊”标注的自来水过滤器可能是有效的。其它类型的过滤器可能无效。 面向公众和因 HIV 感染或其他原因导致免疫力低下者的具体建议可从美国疾病控制与预防中心 (CDC) 获得（参见 CDC“面向公众和免疫力低下者的预防和控制措施”）。 旅行者可通过严格遵守饮食注意事项并采用正确的洗手方法来降低感染隐孢子虫病的风险。酒精类洗手液对这种寄生虫无效。（另见 CDC：黄皮书：隐孢子虫病和饮食注意事项。）