感染持续多年后，阻塞的淋巴管会扩张。大多数人没有症状。但是在少数人中，淋巴管扩张会导致肿胀，并逐渐变为永久性（慢性）肿胀。腿部最常受累，但手臂、乳房和生殖器也会受累。这种肿胀（称作淋巴水肿）的发生机制为

成虫生长在淋巴系统内，减少了组织的淋巴液引流，导致淋巴液积存在淋巴管内。

成虫触发免疫反应，引发炎症和水肿。

水肿使得皮肤松软。按压皮肤可留下一个不能立即消失的凹陷（称作凹陷性水肿）。慢性肿胀可能会使皮肤变硬变厚（称为象皮肿）。男性可出现阴囊水肿。

淋巴丝虫病（象皮肿） 图片 © Springer Science+Business Media

皮肤的细菌和真菌感染在淋巴丝虫病患者中很常见。这些感染以及蠕虫引起的炎症可引起疼痛和不适。感染会导致腿部（偶尔手臂）出现象皮肿，有时还会导致阴囊大面积肿胀。

有些人出现轻度关节疼痛和尿液中有血。

不太常见的是，肺部受血流中的微丝蚴影响，导致了一种称为热带性肺嗜酸细胞浸润症的疾病。患者可有低热、呼吸短促、咳嗽或喘鸣。如果感染持续存在，肺内会形成瘢痕组织（纤维化）。