淋巴丝虫病是由线虫三个种属之一引起的淋巴系统感染。
患者可出现发热、淋巴结肿大、四肢和腹股沟疼痛，如果感染转为慢性，肿胀可持续存在并导致容貌毁损。
当医生在血液样本中检测到蠕虫幼虫（微丝蚴）时，即可确诊本病。
治疗上通常采用药物乙胺嗪，它可以杀灭血液中的不成熟幼虫及某些成虫。
淋巴丝虫病是一种丝虫感染，是全世界范围内导致永久性残疾的一个常见原因。截至2018年，大约有5100万人被感染，并且有4000万人因这种疾病而毁容。
2000 年，世界卫生组织启动了根除淋巴丝虫病的全球计划。因此，通过每年大规模治疗感染地区符合条件的患者，在阻止感染扩散方面取得了实质性的进展。2020年，有超过8.6亿人生活在感染地区，需每年接受此类治疗。
淋巴丝虫病由下列病原体引起
斑氏丝虫： 见于非洲、亚洲、太平洋以及美洲的热带和亚热带地区，包括海地。
马来布鲁丝虫或帝汶布鲁丝虫：见于南亚和东南亚。
淋巴丝虫病的传播
当感染的蚊子叮咬人并将蠕虫的幼虫留在皮肤中时，就会传播淋巴丝虫病。幼虫移行至淋巴系统，在那里发育成熟。成虫可有 4~10 厘米（1.5~4 英寸）长。成虫产下数百万只幼虫（称作微丝蚴），后者进入血流和淋巴系统。蚊虫叮咬感染者后再叮咬其他人，即可导致感染的播散。
淋巴丝虫病的症状
淋巴丝虫病的症状是由成虫引起的。微丝蚴不导致症状，而且当感染者离开疫区后，它们会从血流中逐渐消失。
早期（急性）感染
在感染早期，症状可持续 4~7 天。患者可有发热、腋窝及腹股沟淋巴结肿大，以及四肢和腹股沟区疼痛。腿部可出现积脓，并引流至皮肤表面，形成疤痕。
皮肤和皮肤下组织的细菌感染更可能是因为蠕虫阻塞了淋巴管，从而使免疫系统无法保护皮肤和邻近组织免受细菌侵害。
症状常常消退后又复发。如果是首次感染丝虫，症状会更加严重。
慢性感染
感染持续多年后，阻塞的淋巴管会扩张。大多数人没有症状。但是在少数人中，淋巴管扩张会导致肿胀，并逐渐变为永久性（慢性）肿胀。腿部最常受累，但手臂、乳房和生殖器也会受累。这种肿胀（称作淋巴水肿）的发生机制为
成虫生长在淋巴系统内，减少了组织的淋巴液引流，导致淋巴液积存在淋巴管内。
成虫触发免疫反应，引发炎症和水肿。
水肿使得皮肤松软。按压皮肤可留下一个不能立即消失的凹陷（称作凹陷性水肿）。慢性肿胀可能会使皮肤变硬变厚（称为象皮肿）。男性可出现阴囊水肿。
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皮肤的细菌和真菌感染在淋巴丝虫病患者中很常见。这些感染以及蠕虫引起的炎症可引起疼痛和不适。感染会导致腿部（偶尔手臂）出现象皮肿，有时还会导致阴囊大面积肿胀。
有些人出现轻度关节疼痛和尿液中有血。
不太常见的是，肺部受血流中的微丝蚴影响，导致了一种称为热带性肺嗜酸细胞浸润症的疾病。患者可有低热、呼吸短促、咳嗽或喘鸣。如果感染持续存在，肺内会形成瘢痕组织（纤维化）。
淋巴丝虫病的诊断
血样检查
血液化验
医生通过取一份血液样本或淋巴组织活检样本在显微镜下查找微丝蚴来诊断淋巴丝虫病。做超声检查时，可在扩张的淋巴管中看到活动的成虫。
已经开发了可快速识别感染征象（如抗蠕虫抗体）的血液化验。（抗体是由免疫系统生成的蛋白质，可帮助身体抵御特定的攻击，包括寄生虫的攻击。） 不过，血液检测的价值有限，因为它不能区分引起淋巴丝虫病的蠕虫及一些其他蠕虫，也不能区分既往感染和当前感染。
淋巴丝虫病的预防
个人最好的针对淋巴丝虫病的保护措施是通过采取以下措施来减少蚊虫叮咬的次数：
在暴露的皮肤上使用驱虫剂
穿戴浸满杀虫剂氯菊酯的衣物
穿长袖衬衫和长裤
在床上挂蚊帐
在淋巴丝虫病常见地区，每年的大规模治疗计划可以帮助防止感染的传播。治疗方案通常包括使用2或3种抗蠕虫药物，具体取决于该地区是否存在其他寄生虫。大规模治疗减少了感染者血液中的微丝蚴数量，从而防止了蚊子传播感染。
淋巴丝虫病的治疗
乙胺嗪
治疗长期感染
急性感染的治疗
早期症状持续时间短，一般会自行消退。治疗是否会预防或减轻长期感染尚不确定。
慢性感染的治疗
治疗由慢性感染造成的病症
由慢性感染造成的病症也需要治疗。
对于慢性水肿，需要小心护理皮肤。患者必须注意不要损伤皮肤，对任何小伤口和刮伤应彻底清创。这些护理有助于预防细菌感染。在受累肢体上缠绕弹力带或抬高肢体，有助于减轻水肿。如果象皮肿（包括阴囊水肿）很严重，可做手术改善淋巴系统引流。
细菌性皮肤感染可采用口服抗生素治疗。抗生素可延缓或阻止象皮肿的进展。
对于肺部相关病症，服用 14～21 天的乙胺嗪可有帮助。不过，约四分之一的人可出现感染的复发。他们必须重复治疗。