巴贝虫病是由原虫巴贝虫感染红细胞引起的一种疾病。

巴贝虫病由传播莱姆病的相同类型鹿蜱（硬蜱科）传播。

巴贝虫病可导致发热、头痛、身体疼痛和疲乏。

为诊断巴贝虫病，医生将血液样本放在显微镜下查找原虫（一种感染性微生物）或进行血液化验。

大多数健康的人不需要接受治疗，但如果出现症状，人们通常会通过药物联合治疗。

预防蜱叮咬有助于预防巴贝虫病。

（也请参见寄生虫感染概述。）

巴贝虫是寄生于红细胞内的原虫（感染性单细胞生物），最终会破坏红细胞。巴贝虫病由传播莱姆病的鹿蜱（硬蜱科）传播。这些蜱可能感染了引起巴贝虫病的原虫、引起莱姆病的细菌或引起其他蜱传播疾病（如边虫病）和回归热的细菌，以及引起脑炎的病毒。

巴贝虫病在动物中很常见，但在人中相对不常见。2019 年，美国报告了 2,418 例来自已知存在鹿蜱的州的巴贝虫病病例（参见美国疾病控制与预防中心：巴贝虫病数据与统计）。果氏巴贝虫感染马萨诸塞州、罗德岛、康涅狄格州、纽约（包括长岛和庇护岛东部）和新泽西州的近海岛屿或沿海地区的居民。威斯康辛州和明尼苏达州也可见到病例。不同的巴贝虫种属感染密苏里州、华盛顿州和加利福尼亚州以及世界其它地区的人们。

巴贝虫病的症状 某些患有巴贝虫病的人，尤其是40岁以下的健康人，没有明显的症状。婴儿发生一系列轻度到重度病症。 巴贝虫病的症状通常在叮咬后约1～2周开始。可出现发热、头痛、肌肉和关节疼痛以及疲劳。在健康人中，症状通常一周后消退。在严重病例中，红细胞分解（溶血）可能引起贫血（称为溶血性贫血）和黄疸（皮肤和眼白变黄）。肝脏和脾常常肿大。 对于脾脏已被切除或正在服用药物或患有削弱免疫系统的疾病（特别是艾滋病[AIDS]）的人来说，患上严重疾病和死亡的风险最高。在这些人中，巴贝虫病的症状可能类似于恶性疟疾的症状（例如高热、贫血、尿色深、黄疸和肾衰竭）。

巴贝虫病的诊断 血液样本检查

血液化验 医生可能怀疑有典型症状和溶血性贫血以及在感染常见地区生活或旅行过的人患有巴贝虫病。人们通常不会记得蜱叮咬。 为了诊断巴贝虫病，医生通常在显微镜下检查血液样本以寻找巴贝虫。为了帮助识别原虫，可能会检测血液样本中的巴贝虫遗传物质(DNA)或巴贝虫抗体。（抗体是由免疫系统生成的蛋白质，可帮助身体抵御特定的攻击，包括寄生虫的攻击。）

巴贝虫的治疗 当需要治疗时，使用阿托伐醌联合阿奇霉素或奎宁加克林霉素 通常，对于脾功能正常的健康人，轻度的巴贝虫病不需要治疗，因为巴贝虫病通常会自行消失。 有症状的患者通常使用阿托伐醌（一种通常用于治疗原虫感染的药物）加阿奇霉素（抗生素）治疗。奎宁（用于治疗疟疾）加克林霉素（抗生素）用于治疗严重疾病。在轻中度巴贝虫病患者中，阿托伐醌联合阿奇霉素的副作用较少且与奎宁联合克林霉素的疗效相同。

巴贝虫病的预防 在鹿蜱常见的地区，采取防蜱虫预防措施可降低患上巴贝虫病的风险。 人们可通过如下方式减少接触或被蜱叮咬： 在丛林地区行走时不要离开路径

行走在路径中央以避免刮擦灌木和杂草

不要坐在地上或石墙上

穿长袖衬衫

穿长裤并将裤脚塞进靴子或袜子里

穿明亮颜色的衣服，这样蜱容易被看到

在皮肤上喷洒含避蚊胺 (DEET) 的驱虫剂

将含氯菊酯的驱虫剂涂在服装上或穿着经氯菊酯预处理过的服装 为摘除附着的蜱，人们应该使用尖镊子准确夹住叮入皮肤的蜱的头部或口器，并逐渐将其垂直拉出。不能抓住或挤压蜱的躯体。凡士林油、酒精、点燃火柴或其它刺激方法都不可取。 你知道吗…… 患有巴贝虫病的人不应献血或捐献器官，以防止传播。在美国，血液和器官捐献者的筛查现已在感染发生率相对较高的州进行。 蜱 肩突硬蜱 图片 James Gathany通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库供图。