在医疗紧急情况下，第一要务是挽救生命。无意识和无反应的患者可能濒临死亡，救援人员必须评估情况，并根据需要开始治疗，以恢复并维持患者的气道、呼吸和循环 (ABC)。如果没有正确处理这些部位，出现任何问题都可能致命。气道，是气体进入肺部的通道，可能会堵塞（比如被食物噎住或吸入食物）。许多疾病，如肺气肿和哮喘，可导致呼吸困难。血液循环的基础是心肌的泵送和搏动，在心搏骤停时可能停止。根据需要，救援人员应立即开始

缓解窒息的操作（例如，腹部冲击，也称为海姆利克氏急救法）

心搏骤停患者的心肺复苏 (CPR)

通过直接压迫停止任何可见出血

接下来的要务通常是给急救中心打电话获取医疗救助。在美国，拨打911即可接通医疗急救中心。呼叫者应尽可能向调度员完整描述病人状况并告知损伤或疾病是如何发生的。呼叫者在调度员说可以时才可挂断电话。如果现场有几个非专业施救者，应该一个人进行呼救，其他人了解伤情并开始急救。

在致电 911 或当地紧急服务后，救援人员在必要时还可给予患者：

肾上腺素肌内注射，用于严重的过敏反应（速发型过敏反应），比如被蜜蜂螫伤后

纳洛酮鼻内或肌内注射，某一患者在阿片类药物过量后停止或几乎停止呼吸时

如果是多人受伤，应首先治疗最严重者。每例患者的检查时间不要超过1分钟。对每例患者，施救者都应考虑情况是否

危及生命

紧急但不危及生命

不紧急

确定谁是最需救治者可能有困难，有些因疼痛而大声呼叫的人，其受伤的程度可能不如那些因不能呼吸或陷入昏迷看起来安静的人严重。呼吸困难或大出血者有生命危险；手脚骨折尽管疼痛很剧烈，但可以等待治疗。

在有多名严重受伤者，而施救者人数有限的情况下，应该先急救那些有存活可能的伤者。

如果伤员不能叙述病情，应通过其他方法来获取有关的信息。例如，如果在一个昏迷者附近发现一个空药瓶，就应该把这个药瓶交给急救的医务人员。由旁观者、家属或施救人员叙述的患者受伤情况和其他信息，对于急救治疗十分重要。

为不需要紧急治疗的患者提供安慰和简单的照料，如在等待治疗时为他们提供毯子让他们的身体暖和起来，并帮助他们保持冷静。

为防止血源性感染的传播，施救者应遵循以下通用预防措施来保护自己，即采取认为所有人类血液和体液都有传染性的一种感染控制理念。例如，一些严重疾病，如人免疫缺陷病毒 (HIV) 感染和乙肝与丙肝（参见肝炎概述），可通过血液和某些体液传播。如果可能，施救者应佩戴乳胶或丁腈检查手套以获得最佳保护。如果没有手套，可用塑料袋。例如，施救者可将手置于食品保存塑料袋或其他防水袋中。如果可能发生液体或血液飞溅，还应穿戴面罩和安全眼镜（或面罩）以及防护服和防护帽。

完成急救后，施救者应清洁自己的皮肤以清除任何污染物。例如应尽快用肥皂和水或温和的漂白剂溶液（每夸脱水约含 1 汤匙漂白剂或每升水约含 15 mL 漂白剂）用力洗手，包括指甲下的部位。如果这两样都没有，可以应用含酒精的洗手液。