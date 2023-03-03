脑挫伤就是脑的擦伤，通常是由于头部受到强烈的直接打击所致。脑裂伤即脑组织撕裂伤，由外物或颅骨骨折后凹陷骨头碎片所致。

车祸和头部暴力打击是常见的脑组织挫裂伤原因。

轻微或严重的颅脑外伤症状均会逐渐出现。

完成计算机断层扫描检查。

病人需要留院观察，而且有时需要手术治疗。

脑挫裂伤涉及脑组织结构性损伤，因而比脑震荡更严重，脑震荡是指因不会造成脑组织结构明显损伤的外伤所导致的精神功能和意识水平的改变。

挫伤可能是由于在一次颠簸后脑组织突然快速移动（加速）撞击颅骨——也可能是被暴力击打头部后传导所致——或是当头部移动时撞击到固定物体（例如在正面碰撞的车祸中司机的头部撞到仪表盘或方向盘）时发生突然停止（减速）所致。当颅骨内部受到撞击时，在撞击点和对侧都可能发生脑损伤。挫伤面积可能在伤后的数小时和数天后变大，导致脑功能恶化。

当某一物体或某块骨头穿透颅骨（导致颅骨骨折）并撕裂脑组织时，会发生脑裂伤。

脑挫裂伤可造成颅内出血和脑组织肿胀。

轻微的脑挫裂伤仅造成脑组织的轻度损伤，症状不多或轻微的头部外伤症状。但如果损伤范围大，或小外伤后出现严重肿胀或出血，患者可能会出现严重颅脑外伤的症状。例如，病人可出现短时间（如数分钟）或长时间的意识不清。即使醒过来后，又常常表现出嗜睡、意识模糊、烦躁不安、易激惹。病人还可能出现呕吐，抽搐，或是平衡力或协调性障碍。思考能力，情绪控制，肢体活动，感觉，语言，视觉，听觉，嗅觉以及记忆力都可能受损。更严重的外伤可导致脑肿胀，脑组织进一步损害。可能会发生脑疝，有时会引起昏迷。

医生通过计算机断层扫描（CT）诊断脑挫裂伤。

如果脑部出血和肿胀轻微，患者会住院观察，通常最长一周。

如果出血严重，则医生需按严重颅脑外伤进行治疗。患者通常被送往重症监护病房。医师将病人的血压、血氧和二氧化碳维持在理想范围。为了帮助患者呼吸，医生可能会通过氧气面罩给予补氧，或者将呼吸管经口插入气管，并向患者提供 机械通气。

按需治疗疼痛。患者可能需要镇静，因为过度的肌肉活动可能会增加颅内压，进而影响大脑功能。治疗发热。如果出现癫痫发作，需要使用抗惊厥药。

可通过在颅内植入压力计或者于某个脑室中插入导管来测量颅内压力。

如果出血导致脑疝形成，则需要进行手术来排血，从而降低颅内压力。但是，如果排血同时切掉部分脑组织，脑功能最终可能受到损害。