浏览专业版
研究中心特定活检和细胞采样也用于对疑似肾脏及尿路疾病患者的评估。（也请参阅尿路系统概述。）
肾脏活检
膀胱活检
前列腺活检
前列腺活检是诊断前列腺癌（怀疑该病时，例如如果检测到男性的前列腺特异性抗原水平较高，或医生在做直肠检查时触及结节）的唯一常规使用确诊方法。前列腺活检的严重并发症很少。它们包括直肠过量出血以及全身性感染。因此，若男性有出血性疾病或尿路感染，通常不进行前列腺活检。在开始程序前，男性应停止使用损害血液凝固的药物（包括阿司匹林）。
一些医生会在活检前后开立口服或注射抗生素，而一些医生建议活检前进行灌肠。医生在直肠中插入超声探头以获取前列腺图像，从而帮助引导活检针的置入。医生通常会为男性进行局部麻醉或镇静，再通过超声探头或会阴向前列腺中插入针，并取出许多组织样本。随后组织在实验室内检查以确定有无癌症征兆。
MRI 融合活检是以前列腺活检为基础经修改的检查程序。男性接受前列腺 MRI 扫描，然后 1～2 周后进行超声引导下前列腺活检。在活检检查期间，MRI 和超声图像的图片是数字合成（融合）的图像，以帮助创建更准确的活检异常区域图像。
尿细胞学检查
尿细胞学（尿液的显微镜检查以寻找癌细胞）有时有助于诊断肾脏和尿路肿瘤。对于高危患者——如吸烟、石油化工工人以及无痛出血患者——尿细胞学有助于筛查癌症。对于切除过膀胱或肾脏肿瘤的患者，尿细胞学可用于随访评估。但该检查有一定局限性，有时没有肿瘤的患者可能出现假阳性结果，而在肿瘤患者呈假阴性结果，尤其是新发肿瘤或生长缓慢的肿瘤。