前列腺活检是诊断前列腺癌（怀疑该病时，例如如果检测到男性的前列腺特异性抗原水平较高，或医生在做直肠检查时触及结节）的唯一常规使用确诊方法。前列腺活检的严重并发症很少。它们包括直肠过量出血以及全身性感染。因此，若男性有出血性疾病或尿路感染，通常不进行前列腺活检。在开始程序前，男性应停止使用损害血液凝固的药物（包括阿司匹林）。

一些医生会在活检前后开立口服或注射抗生素，而一些医生建议活检前进行灌肠。医生在直肠中插入超声探头以获取前列腺图像，从而帮助引导活检针的置入。医生通常会为男性进行局部麻醉或镇静，再通过超声探头或会阴向前列腺中插入针，并取出许多组织样本。随后组织在实验室内检查以确定有无癌症征兆。

MRI 融合活检是以前列腺活检为基础经修改的检查程序。男性接受前列腺 MRI 扫描，然后 1～2 周后进行超声引导下前列腺活检。在活检检查期间，MRI 和超声图像的图片是数字合成（融合）的图像，以帮助创建更准确的活检异常区域图像。