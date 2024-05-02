门静脉血栓形成是指血栓造成门静脉（将血液从肝脏运输到小肠的血管）堵塞或变窄。
大多数人都并无症状，但一些人会出现腹水、脾肿大和/或食道严重出血。
多普勒超声检查通常可明确诊断。
如果可能，需要针对病因、相关问题进行治疗并应用药物溶解血栓或者防止其增大或复发。
（也请参见肝脏的血管性疾病概述。）
由于门静脉狭窄或阻塞，门静脉压力会升高。血压升高（称为门静脉高压）可导致脾脏增大（脾肿大）。还会导致食道（称为食管静脉曲张）和常见于胃部的静脉迂曲扩张（静脉曲张）（称为胃底静脉曲张）。这些静脉可能会大出血。
腹腔积液（称为腹水）并不常见。但是当肝脏充血（血液瘀滞在肝脏内）或损伤时，如肝脏严重瘢痕形成（肝硬化），或者当治疗食管、胃底静脉曲张破裂大出血而经静脉大量输液时，可出现腹水。门静脉血栓也可出现在肝硬化患者中，致使他们的病情进一步恶化。
门静脉血栓形成的病因
门静脉血栓形成的症状
大部分人没有任何症状。
在一些患者中，症状逐渐出现，主要来自于门静脉高压。若食管或胃底静脉曲张形成，可能会出现破裂及出血，有时会出现大出血，患者表现为呕血。血液可能进入消化道，形成黑色柏油状的恶臭粪便（称为柏油便）。
门静脉血栓形成的诊断
当患者合并有以下情况时，医生应怀疑门静脉血栓：
食道或胃底静脉曲张出血
脾脏肿大
可增加门静脉血栓形成风险的病况（例如，新生儿脐带感染或幼童急性阑尾炎）
血液检查可以用来评估肝功能及其是否受损（肝脏检测），但结果一般是正常的。
多普勒超声检查常常可以明确诊断。它可以显示门静脉血流减少或者缺失。某些患者需要磁共振成像 (MRI) 或计算机断层扫描 (CT) 进一步确诊（参见肝脏及胆囊影像学检查）。
门静脉血栓形成的治疗
药物（溶解或预防血栓形成）
治疗阻塞和并发症的病因
如果是血栓突然导致静脉栓塞，有时可以使用溶栓药物（如组织纤溶酶原激活剂）。
如果疾病起病缓慢，抗凝药物如肝素，有时会长期使用从而预防血栓复发或增大。抗凝药不能溶解已经形成的血栓。
新生儿和儿童，病因通常是脐带感染或急性阑尾炎，需要治疗原发病。
由门静脉高压所引发的问题同样需要治疗。食道静脉曲张导致的出血可通过几种方法来止血：
常见方法是通过一根经口插入食道的可弯曲的内视镜（内镜下），用橡皮圈。套扎曲张出血的静脉。
抗高血压药物，如 β-受体阻滞剂或硝酸酯类药物，可以降低门静脉压力，从而预防食管曲张静脉出血。
奥曲肽这一药物可以减少入肝血流，而且可以降低腹腔血管的压力，可以静脉使用来帮助止血。