药物（溶解或预防血栓形成）

治疗阻塞和并发症的病因

如果是血栓突然导致静脉栓塞，有时可以使用溶栓药物（如组织纤溶酶原激活剂）。

如果疾病起病缓慢，抗凝药物如肝素，有时会长期使用从而预防血栓复发或增大。抗凝药不能溶解已经形成的血栓。

新生儿和儿童，病因通常是脐带感染或急性阑尾炎，需要治疗原发病。

由门静脉高压所引发的问题同样需要治疗。食道静脉曲张导致的出血可通过几种方法来止血：