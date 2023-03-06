脾脏肿大不是一种自发疾病，而是由基础疾病所造成。许多疾病可以导致脾脏肿大。
感染、贫血、癌症等多种疾病均可引起脾脏肿大。
症状特异性通常不明显，但可能包括左上腹部或背部有胀感或疼痛。
通常医生可以触摸到肿大的脾脏，但超声检查和其他影像学检查可用来确定脾脏大小。
治疗导致脾脏肿大的基础疾病通常可以解决问题，但是有时必须切除脾脏。
（也可参见脾脏概述。）
为了精准确定脾脏肿大的原因，医生必须全面考虑从慢性感染到血液恶性肿瘤的各种疾病。
你知道吗……
脾脏肿大可能导致脾脏本身血供不足。当部分脾脏不能得到足够的血液，会受到损伤，导致出血或坏死。
脾脏肿大的原因
分类
具体病因
贫血
血癌和骨髓增生性肿瘤
感染
贮积病
其他病因
脾功能亢进
脾脏肿大的症状
脾脏肿大通常不会引起很多症状，而它引起的症状可能会被误认为由许多其他疾病所致。由于肿大的脾脏临近胃，有时会压迫胃，患者可能在少量进食后甚至不进食就有饱胀感。患者还可能在左上腹或左侧背部的脾脏区域感到腹痛或背痛。疼痛可以放射到左肩，特别是部分脾脏缺血坏死时。
如果脾功能亢进引起重度贫血，患者会感到疲倦和气短。由于白细胞过少，患者还会出现频繁感染，同时由于血小板过少导致患者存在出血倾向。
脾脏肿大的诊断
腹部影像学检查
血液化验
如果患者主诉饱胀感或者左上腹或背部疼痛，医生可能会怀疑脾脏肿大。通常，医生在给患者检查身体时会触摸到肿大的脾脏。
由于其他原因进行的腹部 X 射线检查也可能会显示脾脏肿大。通常需要进行超声检查或计算机断层扫描 (CT)，以确定脾脏大小及其是否压迫到其他器官。磁共振成像 (MRI) 能提供类似的信息，也能探测脾脏的血流。其他特殊扫描技术采用轻度放射性颗粒评估脾脏的大小和功能，并确定它是否正在聚集或破坏大量血细胞。
血液检查可以发现红细胞、白细胞和血小板数目减少。在显微镜下检查血细胞时，它们的形态和大小可能提供有关脾脏肿大原因的线索。骨髓检查可能会显示血细胞恶性肿瘤（如白血病或淋巴瘤）或无用物质出现积聚（例如在贮积病中出现的情况）。血液蛋白质检测可提示其他可引起脾脏肿大的疾病，例如淀粉样变性、结节病、疟疾、内脏利什曼病、布鲁氏菌病和结核病。肝脏检查有助于确定肝脏是否同时患病。
医生无法轻易取得脾脏标本，因为针刺或切除部分脾脏组织可能会导致无法控制的出血。如果手术切除肿大的脾脏来诊断或治疗某些疾病，会将脾脏送检，通常可以明确其肿大的病因。
脾脏肿大的治疗
基础疾病的治疗
有时需要切除脾脏
如果可能的话，医生需治疗引起脾脏肿大的基础疾病。脾脏肿大的患者应避免身体接触类体育运动和举重，因为肿大的脾脏更容易撕裂，从而造成无法控制的出血。
你知道吗……
如果脾功能亢进引起重度疾病，则可能需要手术切除脾脏。应尽可能避免手术切除脾脏（脾切除术），因为这样会带来一些问题，包括更容易感染某些细菌。然而，有些危重情况下这种风险值得承担：
受伤后脾脏严重受损
如果脾脏迅速破坏红细胞导致重度贫血
如果脾脏导致白细胞储备耗竭而使身体容易感染
如果脾脏导致血小板储备耗竭而使身体容易出血
如果脾脏过大，引起疼痛或压迫其他器官或仅少量进食后很快出现饱胀感
如果脾脏过大导致部分出血或者坏死
放疗有时可替代外科手术用来缩小脾脏。
脾脏切除者需要接种疫苗，以预防肺炎链球菌、脑膜炎奈瑟菌和流感嗜血杆菌引起的感染。他们还应确保每年接种流感疫苗和 COVID-19 疫苗。
接受过脾切除术的患者非常容易发生重度脓毒症，他们可能不得不每天服用抗生素以预防感染，特别是其需要经常接触儿童时。