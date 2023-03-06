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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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脾脏肿大

（脾肿大）

作者：Harry S. Jacob, MD, DHC, University of Minnesota Medical School
已审核/已修订 3月 2023
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脾脏肿大不是一种自发疾病，而是由基础疾病所造成。许多疾病可以导致脾脏肿大。

  • 感染、贫血、癌症等多种疾病均可引起脾脏肿大。

  • 症状特异性通常不明显，但可能包括左上腹部或背部有胀感或疼痛。

  • 通常医生可以触摸到肿大的脾脏，但超声检查和其他影像学检查可用来确定脾脏大小。

  • 治疗导致脾脏肿大的基础疾病通常可以解决问题，但是有时必须切除脾脏。

（也可参见脾脏概述。）

为了精准确定脾脏肿大的原因，医生必须全面考虑从慢性感染到血液恶性肿瘤的各种疾病。

你知道吗……

  • 脾脏肿大本身不是一种疾病，而是由基础疾病所造成。

脾脏肿大可能导致脾脏本身血供不足。当部分脾脏不能得到足够的血液，会受到损伤，导致出血或坏死。

表格
表格

脾脏肿大的原因

分类

具体病因

贫血

血癌和骨髓增生性肿瘤

  1. 霍奇金淋巴瘤和其他淋巴瘤

  2. 白血病

  3. 骨髓纤维化

  4. 真性红细胞增多症

感染

贮积病

其他病因

  • 淀粉样变性

  • 来源于脾脏或者进入肝脏的静脉有血栓

  • 肝硬化

  • 脾脏囊肿

  • 来源于脾脏或者进入肝脏的静脉受到外来压迫

  • 费尔蒂综合征（类风湿关节炎患者同时出现白细胞计数低和脾脏肿大）

  • 噬血细胞性淋巴组织细胞增多症

  • 朗格汉斯细胞组织细胞增生症（以前称为 Hand-Schüller-Christian 病和 Letterer-Siwe 病）

  • 结节病

  • 系统性红斑狼疮（狼疮）

脾功能亢进

正常情况下，脾脏会清除血流中衰老的和／或受损的红细胞。但是，当脾脏肿大时，它会捕获并储存过多的红细胞，导致贫血。有时，脾脏也会破坏白细胞和／或血小板，导致白细胞计数低（白细胞减少）和血小板计数低（血小板减少）。这个过程形成了一个恶性循环：脾脏捕获的细胞越多，它就生长的越大，它生长的越大，它所捕获和破坏的血细胞就越多。

脾脏肿大的症状

脾脏肿大通常不会引起很多症状，而它引起的症状可能会被误认为由许多其他疾病所致。由于肿大的脾脏临近胃，有时会压迫胃，患者可能在少量进食后甚至不进食就有饱胀感。患者还可能在左上腹或左侧背部的脾脏区域感到腹痛或背痛。疼痛可以放射到左肩，特别是部分脾脏缺血坏死时。

如果脾功能亢进引起重度贫血，患者会感到疲倦和气短。由于白细胞过少，患者还会出现频繁感染，同时由于血小板过少导致患者存在出血倾向。

脾脏肿大的诊断

  • 腹部影像学检查

  • 血液化验

如果患者主诉饱胀感或者左上腹或背部疼痛，医生可能会怀疑脾脏肿大。通常，医生在给患者检查身体时会触摸到肿大的脾脏。

由于其他原因进行的腹部 X 射线检查也可能会显示脾脏肿大。通常需要进行超声检查计算机断层扫描 (CT)，以确定脾脏大小及其是否压迫到其他器官。磁共振成像 (MRI) 能提供类似的信息，也能探测脾脏的血流。其他特殊扫描技术采用轻度放射性颗粒评估脾脏的大小和功能，并确定它是否正在聚集或破坏大量血细胞。

血液检查可以发现红细胞、白细胞和血小板数目减少。在显微镜下检查血细胞时，它们的形态和大小可能提供有关脾脏肿大原因的线索。骨髓检查可能会显示血细胞恶性肿瘤（如白血病淋巴瘤）或无用物质出现积聚（例如在贮积病中出现的情况）。血液蛋白质检测可提示其他可引起脾脏肿大的疾病，例如淀粉样变性结节病疟疾内脏利什曼病布鲁氏菌病结核病肝脏检查有助于确定肝脏是否同时患病。

医生无法轻易取得脾脏标本，因为针刺或切除部分脾脏组织可能会导致无法控制的出血。如果手术切除肿大的脾脏来诊断或治疗某些疾病，会将脾脏送检，通常可以明确其肿大的病因。

脾脏肿大的治疗

  • 基础疾病的治疗

  • 有时需要切除脾脏

如果可能的话，医生需治疗引起脾脏肿大的基础疾病。脾脏肿大的患者应避免身体接触类体育运动和举重，因为肿大的脾脏更容易撕裂，从而造成无法控制的出血。

你知道吗……

  • 脾脏肿大的患者需要避免身体接触类体育运动和举重，因为脾脏存在撕裂风险，从而造成无法控制的出血。

如果脾功能亢进引起重度疾病，则可能需要手术切除脾脏。应尽可能避免手术切除脾脏（脾切除术），因为这样会带来一些问题，包括更容易感染某些细菌。然而，有些危重情况下这种风险值得承担：

  • 受伤后脾脏严重受损

  • 如果脾脏迅速破坏红细胞导致重度贫血

  • 如果脾脏导致白细胞储备耗竭而使身体容易感染

  • 如果脾脏导致血小板储备耗竭而使身体容易出血

  • 如果脾脏过大，引起疼痛或压迫其他器官或仅少量进食后很快出现饱胀感

  • 如果脾脏过大导致部分出血或者坏死

放疗有时可替代外科手术用来缩小脾脏。

脾脏切除者需要接种疫苗，以预防肺炎链球菌脑膜炎奈瑟菌流感嗜血杆菌引起的感染。他们还应确保每年接种流感疫苗COVID-19 疫苗

接受过脾切除术的患者非常容易发生重度脓毒症，他们可能不得不每天服用抗生素以预防感染，特别是其需要经常接触儿童时。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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