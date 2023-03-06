腹部影像学检查

血液化验

如果患者主诉饱胀感或者左上腹或背部疼痛，医生可能会怀疑脾脏肿大。通常，医生在给患者检查身体时会触摸到肿大的脾脏。

由于其他原因进行的腹部 X 射线检查也可能会显示脾脏肿大。通常需要进行超声检查或计算机断层扫描 (CT)，以确定脾脏大小及其是否压迫到其他器官。磁共振成像 (MRI) 能提供类似的信息，也能探测脾脏的血流。其他特殊扫描技术采用轻度放射性颗粒评估脾脏的大小和功能，并确定它是否正在聚集或破坏大量血细胞。

血液检查可以发现红细胞、白细胞和血小板数目减少。在显微镜下检查血细胞时，它们的形态和大小可能提供有关脾脏肿大原因的线索。骨髓检查可能会显示血细胞恶性肿瘤（如白血病或淋巴瘤）或无用物质出现积聚（例如在贮积病中出现的情况）。血液蛋白质检测可提示其他可引起脾脏肿大的疾病，例如淀粉样变性、结节病、疟疾、内脏利什曼病、布鲁氏菌病和结核病。肝脏检查有助于确定肝脏是否同时患病。

医生无法轻易取得脾脏标本，因为针刺或切除部分脾脏组织可能会导致无法控制的出血。如果手术切除肿大的脾脏来诊断或治疗某些疾病，会将脾脏送检，通常可以明确其肿大的病因。