脂肪肝是肝细胞内特定脂质（甘油三酯）的异常积聚。

脂肪肝患者可有乏力或者轻度腹部不适的症状，除此以外，没有任何症状。

有时脂肪肝可引起晚期肝病，如纤维化和肝硬化。

肝脏活检能确定诊断并提供有价值的信息。

治疗包含控制或消除脂肪肝的病因，例如代谢综合征或酗酒。

（也请参见肝病概述。）

脂肪肝可或可以不发炎。脂肪肝引起的肝脏炎症称为脂肪性肝炎。这种炎症可以发展为瘢痕形成（纤维化）。肝纤维化常会进展为肝硬化（瘢痕形成破坏肝脏结构并损害肝功能）。

由非酒精性因素所导致的脂肪肝（伴或不伴有肝纤维化）被称为代谢功能障碍相关性脂肪变性肝病（MASLD，以前称为非酒精性脂肪性肝病 [NAFLD]）。MASLD 最好发于至少具有以下一项代谢综合征特征的患者：

体重超重

血液中脂肪水平过高（甘油三酯和胆固醇）

胰岛素抵抗

MASLD 引起的肝脏炎症称为代谢功能障碍相关性脂肪性肝炎（MASH，以前称为非酒精性脂肪性肝炎 [NASH]）。这种炎症可以发展为瘢痕形成（纤维化）和肝硬化。

脂肪肝的病因 在美国和其他西方国家，脂肪肝最常见的原因如下 大量饮酒

肥胖

代谢异常，如体重超重、胰岛素抵抗（糖尿病时可出现），以及血液中脂肪（甘油三酯和胆固醇）水平过高

毒素性

某些药物，包括皮质类固醇、他莫昔芬和某些化疗药物

遗传代谢性疾病

妊娠 体重超重、胰岛素抵抗和高甘油三酯和/或胆固醇水平的组合称为代谢综合征。这些因素通过使机体合成更多的脂肪或者降低其对脂肪的代谢速度从而导致脂肪在肝细胞内积聚。总之，脂肪在肝细胞内积聚并储存下来。单纯的摄入高脂肪的饮食并不会导致脂肪肝。 罕见情况下，脂肪在妊娠后期积聚在肝脏。这种疾病，称为妊娠期脂肪肝或小泡性脂肪变性，通常被认为是与脂肪肝不同的疾病。 你知道吗……

脂肪肝的症状 脂肪肝通常没有症状。有一些人会感觉疲倦或者轻微的腹部不适。医生在体检中可发现肝脏增大。

脂肪肝的诊断 血液化验

影像学检查，如超声检查

有时进行肝活检 如医生怀疑为脂肪肝，会询问患者对酒精的使用情况。这一信息很重要。长期过度饮酒可引发严重的肝损害。 检测肝功能异常（例如炎症）的血液检查是非常重要的，因为炎症可能导致肝硬化。其他血液检查可帮助排除导致肝功能异常的其他原因，如病毒性肝炎。腹部超声检查、计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI) 可检查肝脏中有无过多脂肪，但不一定能发现是否有炎症或者纤维化（参见肝脏及胆囊影像学检查）。此外，新的影像学检查，如磁共振弹性成像 (MRE) 或超声弹性成像，可以确定是否存在瘢痕组织或肝硬化。然而，肥胖患者的纤维化评分有时可能因高脂肪含量而假性升高，所以患者可能需要肝活检。 肝活检是最准确的检查，对于确诊是必要的。在行肝活检时，医生会局部给用麻醉剂缓解疼痛，然后将一根中空的长针经皮穿刺入肝内获取一小块肝组织，在显微镜下观察。肝活检可以帮助确定是否有脂肪肝的存在，它是来源于酒精或是其他特定因素，以及肝损伤的严重程度。

脂肪肝的治疗 控制或消除致因 脂肪肝的治疗重点是减少或者消除引起脂肪肝的原因。例如，患者应 停用可引起脂肪肝的任何药物

减轻体重

控制糖尿病，降低甘油三酯水平

停止饮酒 体重减轻 5% 可减少肝脏脂肪含量，减少 7% 可减轻炎症和非酒精性脂肪性肝炎，减少 10% 可帮助逆转瘢痕形成和纤维化。 医生有时给予维生素 E 和噻唑烷二酮类药物（一类药物，包括罗格列酮和匹格列酮，用于治疗糖尿病）治疗非酒精性因素引起的脂肪肝。然而，专科医生不常使用这些药物，因为它们通常会引起不良反应，而且长期看可能无疗效。临床试验正在研发新的治疗药物。医生可将患者转诊至肝脏专科医生（肝病专科医生）处，以讨论这些新药是否为合适的药物。