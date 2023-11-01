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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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孕期肝脏及胆囊疾病

作者：Lara A. Friel, MD, PhD, University of Texas Health Medical School at Houston, McGovern Medical School
已审核/已修订 11月 2023
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    一些肝脏疾病只在怀孕期间发生。其他疾病（如胆结石肝硬化肝炎）可能在妊娠之前便已存在，或者偶尔可能与妊娠同时发生。

    肝脏和胆囊问题可能是由妊娠激素水平变化所致。有些变化仅导致轻微、短暂的症状。

    怀孕期间，黄疸（皮肤和眼睛发黄）可能由与怀孕相关或无关的疾病引起。它们包括

    妊娠期胆汁淤积

    妊娠期间正常的激素效应可使得胆汁从胆管中排出减慢。这种减慢称为胆汁淤积

    妊娠期胆汁淤积会增加下列风险：

    妊娠期胆汁淤积最明显的症状是全身剧烈瘙痒（通常是妊娠中期或晚期）。没有皮疹。尿液可能变暗，可能出现黄疸

    如果瘙痒剧烈，可以开具口服药物熊去氧胆酸。

    妊娠期胆汁淤积通常在分娩后恢复，但在随后怀孕或使用口服避孕药时往往会复发。

    肝硬化

    肝硬化（肝脏上的疤痕）增加流产早产的风险。

    肝硬化可导致在食管周围出现静脉曲张（扩大、错综复杂的静脉），称为食管静脉曲张。妊娠会略微增加这些静脉大出血的风险，特别是在妊娠的最后三个月期间。

    妊娠脂肪肝

    妊娠末期可以发展成这种罕见的疾病。病因不明。

    妊娠期脂肪肝的症状包括恶心、呕吐、腹部不适和黄疸。这种疾病可能迅速恶化，发展成肝衰竭。有时出现先兆子痫（妊娠期发生的一型高血压）。

    妊娠期脂肪肝的诊断依据是医生的评估结果、肝脏测试和其他血液检查结果，并可通过肝脏活检证实。医师可能建议孕妇立即终止妊娠。

    在严重病例中，孕妇和胎儿死亡的风险很高。因此，在这种情况下，医生可能会建议及时分娩或终止妊娠。存活的妇女可完全康复。通常，妊娠期脂肪肝在后续妊娠中不会复发。

    胆结石

    胆结石似乎在怀孕期间更常见。有胆结石的孕妇需要严密监测。

    假如胆结石阻塞胆囊或者导致感染，需要外科手术。这项手术对于孕妇和胎儿通常是安全的。

    肝炎

    急性病毒性肝炎可能增加早产的风险。它也是怀孕期间出现黄疸的最常见原因。怀孕不会使大多数类型的肝炎（甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎和丁型肝炎）恶化，但在怀孕期间戊型肝炎可能会变得更加严重。

    乙型肝炎可能在分娩后立即传染给婴儿，或较为少见的是在妊娠期间即发生传染。大多数被感染婴儿没有症状，只有轻微的肝功能障碍。但他们可能成为感染的携带者，并将其传染给他人。所有孕妇均应接受肝炎测试，如果她们被感染，可采取措施防止婴儿被感染。

    患有慢性肝炎的女性，特别是如果有肝硬化的话，可能难以怀孕。如果怀孕，她们更容易流产或早产。如果在怀孕前便已服用皮质类固醇，这些女性可以在怀孕期间继续服用。有时，当感染严重时，会在妊娠晚期向慢性肝炎女性患者给予抗病毒药物。这些药物可降低将肝炎病毒传给胎儿的风险。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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