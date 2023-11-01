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一些肝脏疾病只在怀孕期间发生。其他疾病（如胆结石、肝硬化或肝炎）可能在妊娠之前便已存在，或者偶尔可能与妊娠同时发生。
肝脏和胆囊问题可能是由妊娠激素水平变化所致。有些变化仅导致轻微、短暂的症状。
怀孕期间，黄疸（皮肤和眼睛发黄）可能由与怀孕相关或无关的疾病引起。它们包括
妊娠期胆汁淤积
肝硬化
妊娠脂肪肝
胆结石
胆结石似乎在怀孕期间更常见。有胆结石的孕妇需要严密监测。
假如胆结石阻塞胆囊或者导致感染，需要外科手术。这项手术对于孕妇和胎儿通常是安全的。
肝炎
急性病毒性肝炎可能增加早产的风险。它也是怀孕期间出现黄疸的最常见原因。怀孕不会使大多数类型的肝炎（甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎和丁型肝炎）恶化，但在怀孕期间戊型肝炎可能会变得更加严重。
乙型肝炎可能在分娩后立即传染给婴儿，或较为少见的是在妊娠期间即发生传染。大多数被感染婴儿没有症状，只有轻微的肝功能障碍。但他们可能成为感染的携带者，并将其传染给他人。所有孕妇均应接受肝炎测试，如果她们被感染，可采取措施防止婴儿被感染。
患有慢性肝炎的女性，特别是如果有肝硬化的话，可能难以怀孕。如果怀孕，她们更容易流产或早产。如果在怀孕前便已服用皮质类固醇，这些女性可以在怀孕期间继续服用。有时，当感染严重时，会在妊娠晚期向慢性肝炎女性患者给予抗病毒药物。这些药物可降低将肝炎病毒传给胎儿的风险。