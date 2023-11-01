一些肝脏疾病只在怀孕期间发生。其他疾病（如胆结石、肝硬化或肝炎）可能在妊娠之前便已存在，或者偶尔可能与妊娠同时发生。

肝脏和胆囊问题可能是由妊娠激素水平变化所致。有些变化仅导致轻微、短暂的症状。

怀孕期间，黄疸（皮肤和眼睛发黄）可能由与怀孕相关或无关的疾病引起。它们包括

急性病毒性肝炎

药物

胆结石

妊娠期胆汁淤积

妊娠脂肪肝

极度严重的恶心和过度呕吐（妊娠剧吐）

流产前、流产中或流产后子宫感染（流产感染）

妊娠期胆汁淤积 妊娠期间正常的激素效应可使得胆汁从胆管中排出减慢。这种减慢称为胆汁淤积。 妊娠期胆汁淤积会增加下列风险： 早产

死产

胎儿在出生前排出粪便（胎粪），这会导致胎儿出现呼吸问题（称为胎粪吸入综合征） 妊娠期胆汁淤积最明显的症状是全身剧烈瘙痒（通常是妊娠中期或晚期）。没有皮疹。尿液可能变暗，可能出现黄疸。 如果瘙痒剧烈，可以开具口服药物熊去氧胆酸。 妊娠期胆汁淤积通常在分娩后恢复，但在随后怀孕或使用口服避孕药时往往会复发。

肝硬化 肝硬化（肝脏上的疤痕）增加流产或早产的风险。 肝硬化可导致在食管周围出现静脉曲张（扩大、错综复杂的静脉），称为食管静脉曲张。妊娠会略微增加这些静脉大出血的风险，特别是在妊娠的最后三个月期间。

妊娠脂肪肝 妊娠末期可以发展成这种罕见的疾病。病因不明。 妊娠期脂肪肝的症状包括恶心、呕吐、腹部不适和黄疸。这种疾病可能迅速恶化，发展成肝衰竭。有时出现先兆子痫（妊娠期发生的一型高血压）。 妊娠期脂肪肝的诊断依据是医生的评估结果、肝脏测试和其他血液检查结果，并可通过肝脏活检证实。医师可能建议孕妇立即终止妊娠。 在严重病例中，孕妇和胎儿死亡的风险很高。因此，在这种情况下，医生可能会建议及时分娩或终止妊娠。存活的妇女可完全康复。通常，妊娠期脂肪肝在后续妊娠中不会复发。

胆结石 胆结石似乎在怀孕期间更常见。有胆结石的孕妇需要严密监测。 假如胆结石阻塞胆囊或者导致感染，需要外科手术。这项手术对于孕妇和胎儿通常是安全的。