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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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原发性肝癌

作者：Danielle Tholey, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
已审核/已修订 5月 2023
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小知识

原发性肝癌是起源于肝脏的癌症。最常见的是肝细胞癌（肝细胞瘤）。肝癌通常首先引起很模糊的症状（例如体重减轻、食欲减退和乏力），因此使其诊断常常延后，预后通常很差。

（也请参见肝脏肿瘤概述。）

其他原发性肝癌

其他原发性肝癌很少见。确诊通常需要进行肝活检。大部分患者预后极差。如果肿瘤没有扩散，有可能被切除；但是如果已扩散，患者通常只能存活数年。

胆管癌

此癌是一种起源于肝内外胆管内壁的生长相对缓慢的癌症。在中国，肝吸虫（一种寄生虫）感染可能与胆管细胞癌发生有关。原发性硬化性胆管炎的患者会有发生胆管细胞癌的风险。

该病的症状常常不明显，但它也可出现全身状况的突然恶化、右上腹肿块、黄疸（皮肤和眼白黄染）、体重减轻和腹部不适。

少数患有极小的孤立性胆管癌的患者可选择通过肝移植治疗。

纤维板层癌

这种肝细胞癌很少见，发病人群一般为年轻人。它并非由肝硬化、乙肝、丙肝所诱发，目前其危险因素尚不清楚。

此肿瘤的预后通常比其他类型的肝癌好，当肿瘤被切除后，许多患者通常可存活数年。

肝母细胞瘤

这种癌症虽罕见，却是婴儿最常见的原发性肝癌之一。偶发于较大的儿童，肿瘤可分泌激素（称为促性腺激素），导致患儿性早熟。病因不明。

患者健康状况通常会恶化，右上腹可扪及包块。

血管肉瘤

血管肉瘤是一种原发于肝血管的罕见癌症。在工厂接触氯乙烯，聚氯乙烯（PVC）或砷，可诱发血管肉瘤。但大多数患者无法找到明确病因。

其他原发性肝癌的诊断

  • 体格检查

  • 血检和影像学检查

  • 有时进行肝活检

当医生在婴儿的右上腹扪及巨大包块，且婴儿的全身状况不好时，通常要怀疑为肝母细胞瘤。测定甲胎蛋白 (AFP) 水平的血液检查和影像学检查结果，可能有助于医生做出诊断。甲胎蛋白是一种通常由胎儿幼稚肝细胞所产生的蛋白质，一般在肝癌的患者体内会升高。

肝内胆管细胞癌、纤维板层癌、肝母细胞瘤和血管肉瘤需要通过肝活检（使用穿刺针抽取肝组织样本在显微镜下检查）确诊。

肝外胆管细胞癌通常需要通过专门的 X 线技术（如磁共振成像 [MRI]、内镜逆行胰胆管造影 [ERCP] 或经皮经肝胆管造影）或手术探查来进行诊断。三分之二的这类患者在被发现时，癌症已经扩散至附近的淋巴结。

其他原发性肝癌的治疗

  • 手术切除癌症

通常这类癌症已无太多治疗效果，大多数患者在发现后的几个月内死亡。但若癌症发现的较早，可手术切除肿瘤，有获得长期生存的希望。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

  1. 美国癌症协会：提供有关肝癌的全面信息，包括其症状、诊断、分期和生存率。

  2. 美国肝脏基金会：举办社区教育计划，概述肝病和健康的各个方面。还提供联系支持团体、有关寻找医生的信息以及参与临床试验的机会。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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