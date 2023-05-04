原发性肝癌是起源于肝脏的癌症。最常见的是肝细胞癌（肝细胞瘤）。肝癌通常首先引起很模糊的症状（例如体重减轻、食欲减退和乏力），因此使其诊断常常延后，预后通常很差。
（也请参见肝脏肿瘤概述。）
其他原发性肝癌
其他原发性肝癌很少见。确诊通常需要进行肝活检。大部分患者预后极差。如果肿瘤没有扩散，有可能被切除；但是如果已扩散，患者通常只能存活数年。
胆管癌
纤维板层癌
这种肝细胞癌很少见，发病人群一般为年轻人。它并非由肝硬化、乙肝、丙肝所诱发，目前其危险因素尚不清楚。
此肿瘤的预后通常比其他类型的肝癌好，当肿瘤被切除后，许多患者通常可存活数年。
肝母细胞瘤
这种癌症虽罕见，却是婴儿最常见的原发性肝癌之一。偶发于较大的儿童，肿瘤可分泌激素（称为促性腺激素），导致患儿性早熟。病因不明。
患者健康状况通常会恶化，右上腹可扪及包块。
血管肉瘤
血管肉瘤是一种原发于肝血管的罕见癌症。在工厂接触氯乙烯，聚氯乙烯（PVC）或砷，可诱发血管肉瘤。但大多数患者无法找到明确病因。
其他原发性肝癌的诊断
其他原发性肝癌的治疗
手术切除癌症
通常这类癌症已无太多治疗效果，大多数患者在发现后的几个月内死亡。但若癌症发现的较早，可手术切除肿瘤，有获得长期生存的希望。