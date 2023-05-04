体格检查

血检和影像学检查

有时进行肝活检

当医生在婴儿的右上腹扪及巨大包块，且婴儿的全身状况不好时，通常要怀疑为肝母细胞瘤。测定甲胎蛋白 (AFP) 水平的血液检查和影像学检查结果，可能有助于医生做出诊断。甲胎蛋白是一种通常由胎儿幼稚肝细胞所产生的蛋白质，一般在肝癌的患者体内会升高。

肝内胆管细胞癌、纤维板层癌、肝母细胞瘤和血管肉瘤需要通过肝活检（使用穿刺针抽取肝组织样本在显微镜下检查）确诊。

肝外胆管细胞癌通常需要通过专门的 X 线技术（如磁共振成像 [MRI]、内镜逆行胰胆管造影 [ERCP] 或经皮经肝胆管造影）或手术探查来进行诊断。三分之二的这类患者在被发现时，癌症已经扩散至附近的淋巴结。