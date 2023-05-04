肝细胞癌是一种始发于肝细胞的癌症，是最常见的原发性肝癌。

乙肝或丙肝或脂肪肝或饮酒过量都可以增加罹患肝细胞癌的风险，尤其是肝硬化患者。

患者会有腹痛、体重减轻和自感右上腹有块状感。

医生的诊断需要依据血液检查和影像学检查。

除非早期诊断，否则预后极差。

（也请参见肝脏肿瘤概述。）

肝细胞癌是原发性肝癌中最常见的一种类型。它常发生于有严重肝脏瘢痕形成（肝硬化）的患者。

与美国相比，非洲和东亚特定地区的肝细胞癌更为常见，是常见死因之一。在这些地区，许多人患有慢性乙肝病毒感染。这种病毒在体内的存在使肝细胞癌的发生风险增加了 100 倍以上。乙肝可导致肝硬化，也可诱发肝细胞癌，但是无论发生肝硬化与否，无论感染是急性或是慢性，它都可以导致肝细胞癌的发生。由慢性丙肝、脂肪肝或过量饮酒所致的肝硬化同样可以导致罹患肝细胞癌的风险升高。

血色病（一种遗传性疾病，会导致体内吸收过量的铁）患者罹患肝细胞癌的风险亦会升高。对于血色病患者，铁可能在肝脏内积累并造成肝损害。

肝细胞癌的发生有时也与接触某些特定致癌物有关。在肝细胞癌高发的亚热带地区，食物常被一种称为“黄曲霉毒素”的致癌物所污染，这种物质是由特定类型的真菌所产生。

在北美、欧洲和其他肝细胞癌较为少见的地区，肝细胞癌最常见的病因为慢性丙肝。肝硬化，最常见的是与慢性丙肝、脂肪肝或长期饮酒相关的肝硬化，也可导致肝细胞癌。相比于其他类型的肝硬化，原发性胆汁性胆管炎导致肝细胞癌的风险较低。

肝细胞癌的症状 大多数情况下，肝细胞癌在诊断前没有症状，而在常规筛查中可发现肿瘤。通常肝细胞癌的首发症状是腹痛、体重减轻和右上腹可扪及肿块，长期肝硬化的患者病情可能意外加重。还可能出现发热。偶尔，首发症状表现为突发腹痛和休克（危险的低血压），它是由肿瘤破裂或出血引起的。

肝细胞癌的诊断 体格检查

血检和影像学检查 肝细胞癌的早期诊断很困难，因为初期症状并不能提供很多诊断线索。如果医生触到肿大的肝脏，或者因其他目的而进行的影像学检查提示右上腹部有包块，医生应怀疑此癌的可能，特别是在长期肝硬化患者中。不过，筛查项目可让医生在患者出现症状前发现这种癌症。 如果疑诊肝细胞癌，需要做以下检查： 血液甲胎蛋白 (AFP) 的检测： 这种蛋白质正常情况下是由胚胎产生，到1岁时其水平下降。大约一半的肝癌患者的甲胎蛋白是升高的。

体检： 医生在行右上腹触诊时，可触及肿大的肝脏或者包块。可把听诊器置于肝区，听到由癌症所产生的声音。例如，偶尔可闻及冲击声（肝血管杂音，由血液在肿瘤内血管流动，冲击血管壁引起）和沙沙声（摩擦音，是由于肿瘤摩擦肝脏表面和周围结构所引起）。

影像学检查： 腹部超声、计算机断层扫描(CT)或磁共振成像(MRI)可检出肝细胞癌。CT和MRI往往比超声更加精准。在做 CT 或 MRI 之前，可向静脉中注射造影剂。造影剂会让存在的异常病灶更易被观察到。 如果诊断依然不能明确，肝活检（通过针刺取一小块肝组织样本在显微镜下检查）可确诊。为提高肝活检的准确性，医生常常会在超声或CT的引导下穿刺。肝活检过程中所诱发出血或其他损伤等并发症出现的概率一般很低。 分期 如果已确诊了肝细胞癌，医生要确定其大小，以及它是否会转移到临近的组织或身体的其他部分。一些影像学检查可以提供相应的信息。 肝癌的分期是从I期（单个肿瘤，并未扩散）至IV期（已转移到身体其他部位）。分期可帮助医生决定治疗和评估预后。 筛查 在一些乙肝病毒常见的地区，超声检查可以用来给乙肝人群行肝癌的筛查。医生可能会对肝硬化患者开展定期筛查，无论其病因为何。筛查通常包含每 6 或 12 个月进行一次超声检查，有时行甲胎蛋白水平测定。

肝细胞癌的治疗 手术或肝移植

射频消融、化疗栓塞或内照射治疗

化疗和免疫治疗 肝细胞癌的治疗取决于癌症的恶性程度。局限于肝脏的小肿瘤可以用肝移植治疗。 只有进行肝移植或行手术外科切除肿瘤才可以有治愈的希望。但是，手术切除肿瘤后，它常会复发。而且，切除肝硬化患者的肝脏肿瘤往往已不太可能，因为他们的肝脏已严重受损。 如果已经不可能进行肝移植或外科手术，或者需要等肝移植，可使用针对肿瘤及其周边部位的治疗，以延缓肿瘤生长或减轻症状。例如，医生可向癌症血管内注入特定化学物质 或向癌细胞施加能量，以破坏癌细胞。这三种治疗方法分别是： 射频消融（使用电能）

化疗栓塞（使用化疗）

选择性内放疗（使用放射） 但这些疗法不能消除所有的癌细胞。 可向为肿瘤供血的血管注入化疗药物（称为化疗栓塞）。例如，化疗药物可注入静脉或肝动脉。将化学治疗药物直接注入肝动脉，可使高浓度药物直接作用于肝内癌细胞。其中，sorafenib 可有效治疗肝细胞癌，其他化疗药物（例如，乐伐替尼和瑞格拉非尼）和包含免疫疗法药物的某些联合疗法（例如，纳武利尤单抗 + 度伐单抗，或阿特珠单抗 + 贝伐珠单抗）现正用于某些患有这种癌症的患者。

肝细胞癌的预后 在美国，大多数肝细胞癌患者存活时间都不会超过几年，因为在发现时就已经处于晚期了。筛查和早期诊断可以提高预后。如果肿瘤较小且没有转移，可进行肝移植或手术切除，患者通常可存活多年。

肝细胞癌的预防 接种乙肝病毒疫苗可最终减少肝细胞癌的发生率，尤其是在乙肝流行的地区。阻止肝硬化（无论病因为何）发展亦有所帮助。例如，治疗慢性乙肝、慢性丙肝、脂肪肝或血色病，并治疗或预防酒精导致的肝病，都有助于阻止肝细胞癌的发展。