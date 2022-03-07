预防或治疗哮喘的药物

吸入性β-肾上腺素能药物最常通过计量吸入装置（含有受压气体的手持式药液筒）吸入。压力促使药物成为含规定剂量药物的微型气雾。吸入法可使药物直接沉淀于气道，因而起效迅速，但有严重阻塞时药物则不能进入气道。对使用计量吸入器有困难者，可采用贮物器或储存器，这些器具增加被送到肺组织的药物的剂量。这些装置能增加药物进入肺部的量。对于任何类型的吸入器，适当的技术才是关键。若装置使用不当，则药物无法到达气道。

定量吸入器 图片

干粉药物配方适用于许多支气管扩张剂。粉末配方可方便一些患者使用，部分原因在于在使用定量吸入器时需要的呼吸配合更少。

如何使用定量吸入器 视频

β-肾上腺素能药物还可通过使用雾化器直接送肺内。雾化器通过压缩空气产生持续的药雾，使用时不必与呼吸运动相协调。雾化器通常可携带，而有些设备甚至可以插入汽车的电源接口中。雾化器和定量吸入器通常以单次剂量输送不同量的药物，但是两者都能够向肺部输送足够量的药物。在呼吸舒适且不深呼吸的患者中，雾化器疗法不太可能到达更深的气道，使得雾化疗法不如正确使用的定量吸入器或干粉剂配方有效。

带吸嘴的雾化器 图片

其他支气管扩张药，包括通过雾化器吸入的抗胆碱能药物异丙托溴铵，可与 β-肾上腺素能药物联用治疗急性发作。已有异丙托溴胺与沙丁胺醇联合置于计量吸入器可供使用。

还可使用其他类型的 β-肾上腺素能药物。β-肾上腺素能药物有液剂、片剂或针剂形式服用。但口服药物往往比吸入剂或注射剂起效慢，而且更易导致副作用，因此医生不常使用。副作用包括心律异常，特别是药物过量时。