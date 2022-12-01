约一半的支气管类癌患者没有症状。其余患者有与气道阻塞相关的症状。此类症状包括呼吸短促、喘息和咳嗽。复发性肺炎、咳血和胸痛也很常见。

类癌肿瘤，包括支气管类癌，属于导致副肿瘤综合征的癌症。当癌症由于其所产生并分泌到血流中的物质引起异常症状时，就会发生副肿瘤（伴随癌症）综合征。症状源自距离肿瘤较远的各种组织和器官。支气管类癌最常引起以下症状：

促肾上腺皮质激素（通常由支气管类癌产生的激素）导致的库欣综合征

生长激素释放因子导致的肢端肥大症

由于胃泌素的产生导致的佐林格-埃利森综合征

类癌综合征发生在不足 3% 的支气管类癌患者中。

左侧心脏杂音（5-羟色胺性二尖瓣损伤引起）在支气管类癌患者中很少发生。