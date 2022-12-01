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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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支气管类癌

作者：Robert L. Keith, MD, Division of Pulmonary Sciences and Critical Care Medicine, University of Colorado School of Medicine
已审核/已修订 12月 2022 | 修改的 11月 2023
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支气管类癌是气道（支气管）保护层出现的罕见、缓慢生长的肿瘤。

类癌瘤（有时称为神经内分泌肿瘤）通常始于贴覆于小肠或消化道其他部分的激素生产细胞，但也可能发生于肺部（支气管）和其他器官的管道中。较多数其他器官的类癌瘤，支气管类癌瘤是恶性的可能性更大，但不太可能主动产生激素（见类癌综合征

支气管类癌大多累及 40~60 岁人群。

支气管类癌的症状

约一半的支气管类癌患者没有症状。其余患者有与气道阻塞相关的症状。此类症状包括呼吸短促、喘息和咳嗽。复发性肺炎、咳血和胸痛也很常见。

类癌肿瘤，包括支气管类癌，属于导致副肿瘤综合征的癌症。当癌症由于其所产生并分泌到血流中的物质引起异常症状时，就会发生副肿瘤（伴随癌症）综合征。症状源自距离肿瘤较远的各种组织和器官。支气管类癌最常引起以下症状：

类癌综合征发生在不足 3% 的支气管类癌患者中。

左侧心脏杂音（5-羟色胺性二尖瓣损伤引起）在支气管类癌患者中很少发生。

支气管类癌的诊断

  • 支气管镜

支气管类癌的诊断是基于支气管镜检查，但可进行胸部计算机断层扫描 (CT) 和放射性核素扫描以确定肿瘤是否扩散。

支气管类癌的治疗

  • 手术

  • 有时行化疗或放疗

支气管类癌的治疗方法是手术切除伴随或不伴随化疗和/或放疗

预后取决于肿瘤类型。

了解更多信息

以下英文资源为患者及其看护人提供信息和支持。本手册对这些资源中的内容不承担任何责任。

  1. 美国癌症协会：有关所有癌症类型的一般信息（包括预防、检测、治疗）以及为癌症患者及其看护人提供的信息

  2. 美国癌症协会：肺类癌：美国癌症协会有关肺类癌的具体信息，包括类型和治疗

  3. 美国肺脏协会：有关所有肺病类型的一般信息，包括肺癌和戒烟

  4. CancerCare：关于所有癌症类型的一般信息，包括咨询和支持团体的资源

  5. CancerCare：肺癌：Cancer Care 针对肺癌患者的更多具体信息，包括支持服务和其他资源的链接

  6. 美国国家癌症研究所：美国政府有关癌症的资源，包括研究更新和临床试验信息

  7. 美国国家癌症研究所：肺癌：美国国家癌症研究所有关肺癌的更多具体信息，尤其是治疗进展和最新研究结果

  8. 全国癌症幸存者联盟：提倡给所有癌症患者提供高质量护理

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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