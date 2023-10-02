脑、脊髓和神经疾病的症状简介

影响脑、脊髓和神经的疾病称为神经系统疾病。

神经系统症状由疾病损害部分神经系统或整个神经系统引起，表现千变万化，因为神经系统控制全身所有的功能活动。症状包括各种疼痛，包括头痛和背痛。只有神经功能正常，才能维持肌肉、皮肤感觉、特殊感觉（视觉、味觉、嗅觉和听觉）和其他感觉的正常。因此，神经症状包括肌无力或肌肉运动不协调、皮肤感觉异常、以及视力、味觉、嗅觉和听力障碍。

神经系统疾病可影响睡眠，使患者夜间焦虑、兴奋，白天昏昏欲睡。

神经系统症状可以是轻微的（如脚麻），也可危及生命（如由脑卒中引起的昏迷）。

什么是神经系统症状？

症状特征和类型有助于神经系统疾病的诊断。医生还会做神经系统检查，可以发现脑、脊髓和身体其他部位的神经（外周神经）的疾病。

外周神经包括

连接头部、面部、眼睛、鼻子、耳朵及其肌肉与脑的神经（脑神经）

连接脊髓和身体其他部位的神经：31 对脊髓神经

遍布全身的神经

一些外周神经(感觉神经)将感觉信息(例如疼痛、温度、振动、气味和声音)传递到脊髓，然后传递到脑。其他神经(运动神经)传递控制肌肉运动的脉冲，从脑通过脊髓到达肌肉。还有一些神经(称为自主神经)将身体和外部环境的信息传递给内部器官，例如血管、胃、肠、肝、肾和膀胱。作为对这一信息的反应，自主神经刺激或抑制它们向其提供信息的器官。这些神经自动(自主)工作，无需人的自觉努力。

如果运动神经受损，肌肉可能会无力或瘫痪。如果感觉神经受损，可能会感觉到异常的感觉，或者感觉、视觉或其他感觉受损或丧失。如果自主神经受损，它们调节的器官可能会失灵。例如，站立时，血压可能不会像正常情况下那样升高，而且可能会感到头晕。