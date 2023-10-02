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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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脑、脊髓和神经疾病的症状简介

作者：Mark Freedman, MD, MSc, University of Ottawa
已审核/已修订 10月 2023
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    影响脑、脊髓和神经的疾病称为神经系统疾病。

    神经系统症状由疾病损害部分神经系统或整个神经系统引起，表现千变万化，因为神经系统控制全身所有的功能活动。症状包括各种疼痛，包括头痛背痛。只有神经功能正常，才能维持肌肉、皮肤感觉、特殊感觉（视觉、味觉、嗅觉和听觉）和其他感觉的正常。因此，神经症状包括肌无力或肌肉运动不协调、皮肤感觉异常、以及视力、味觉、嗅觉和听力障碍。

    神经系统疾病可影响睡眠，使患者夜间焦虑、兴奋，白天昏昏欲睡。

    神经系统症状可以是轻微的（如脚麻），也可危及生命（如由脑卒中引起的昏迷）。

    什么是神经系统症状？

    神经系统症状由疾病损害部分神经系统或整个神经系统引起，表现千变万化，因为神经系统控制全身所有的功能活动。症状可以包括所有形式的疼痛，可以涉及肌肉功能、感觉、特殊感觉(视觉、味觉、嗅觉和听觉)、睡眠、意识和精神功能(认知)。

    以下是常见的神经系统症状：

    疼痛

    肌肉功能障碍

    • 虚弱

    • 震颤（身体某一部位有节奏的摇晃）

    • 瘫痪

    • 不自主（无意的）运动（例如抽搐

    • 步态异常

    • 笨拙或不协调

    • 肌肉痉挛

    • 僵硬、强直和痉挛(肌肉僵硬导致的肌肉痉挛)

    • 运动迟缓

    感觉改变

    • 皮肤麻木

    • 刺痛或针刺感

    • 对轻触的敏感性(过敏)增加

    • 触觉、温度觉、痛觉丧失

    • 位置感丧失（知道身体的某些部位在空间中的位置）

    特殊感觉改变

    其他症状

    睡眠问题

    意识改变

    认知改变（精神能力改变）

    • 理解语言困难或运用语言如讲话、书写困难（失语症

    • 记忆力差

    • 尽管肌力正常，但普通的技能动作困难，如划火柴、梳头（失用

    • 不识熟悉的物件（失认）或熟悉的面孔（人面失认症）

    • 作业时不能集中注意力

    • 不能辨别左右

    • 不能进行简单运算（计算力缺失）

    • 难以理解空间关系(例如，不能画时钟或在熟悉的街区迷路)

    • 痴呆（多方面的认知功能障碍）

    • 无视一侧的躯体或否定它的存在（往往是由于脑损伤）

    症状特征和类型有助于神经系统疾病的诊断。医生还会做神经系统检查，可以发现脑、脊髓和身体其他部位的神经（外周神经）的疾病。

    外周神经包括

    • 连接头部、面部、眼睛、鼻子、耳朵及其肌肉与脑的神经（脑神经

    • 连接脊髓和身体其他部位的神经：31 对脊髓神经

    • 遍布全身的神经

    一些外周神经(感觉神经)将感觉信息(例如疼痛、温度、振动、气味和声音)传递到脊髓，然后传递到脑。其他神经(运动神经)传递控制肌肉运动的脉冲，从脑通过脊髓到达肌肉。还有一些神经(称为自主神经)将身体和外部环境的信息传递给内部器官，例如血管、胃、肠、肝、肾和膀胱。作为对这一信息的反应，自主神经刺激或抑制它们向其提供信息的器官。这些神经自动(自主)工作，无需人的自觉努力。

    如果运动神经受损，肌肉可能会无力或瘫痪。如果感觉神经受损，可能会感觉到异常的感觉，或者感觉、视觉或其他感觉受损或丧失。如果自主神经受损，它们调节的器官可能会失灵。例如，站立时，血压可能不会像正常情况下那样升高，而且可能会感到头晕

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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