窥阴癖指通过观看不知情的人脱衣服、裸体或进行性行为而产生性兴奋。窥阴症是指将窥阴冲动或幻想付诸实施，或因这些冲动和幻想而感到苦恼或无法正常工作生活的一种病症。

大多数有窥阴倾向的人并不存在窥阴症。

当人们因为他们的行为而感到非常痛苦或者变得不能很好地工作时，或者他们已经对未经同意的人采取了行动，医生将诊断为偷窥症。

治疗通常在窥阴者被逮捕后开始，包括心理治疗、互助小组和某些抗抑郁药。

窥阴癖是性变态的一种。大多数有窥阴倾向的人并不存在窥阴症。

患者仅通过观看（窥视）而获得性兴奋，而不是与被观看者有进一步的性活动。本病患者并不期望与被观看者有性接触。当被观看者并非自愿时，本病患者可能触犯了法律。

本病常于青少年或成年早期起病。在男孩或成年男子中，一定程度的窥阴行为较常见。男性同性恋者中轻度的窥阴行为被社会视为正常行为。私下里在网络上看色情图片和视频不属于窥阴癖，因其缺少本病的特征性因素，即偷偷地观看。然而，监控摄像机的小型化和手机摄像机的广泛使用导致了“视频窥阴”，这包括对未给出同意的人拍摄脱衣或性活动视频。这种活动越来越常见，在大多数国家通常被视为犯罪。

窥阴症是最常见的性变态之一，在男性中更为常见。男性与女性窥阴癖者之间的比率在 2:1 到 3:1 之间。人们对窥阴症知之甚少，有关信息主要来自于因这种行为而被监禁的人。许多罪犯也可能有过度性行为，并有任何其他或许多心理健康疾病，包括露阴症、抑郁、品行障碍或反社会型人格障碍。

当窥阴癖是一种疾病时，偷窥者花费大量时间寻找偷窥的机会。这可能会导致他们忽略人生中的一些重要事情，不能履行自己的职责。他们可能将窥阴作为首选的性活动方式，并花费大量时间窥视。

窥阴症的诊断 医生根据标准精神病诊断标准进行评估 医生根据以下情况诊断窥阴症 患者通过观察裸体，脱衣或从事性活动的毫无戒心的人而反复强烈地激起了性兴奋，并已通过幻想，冲动或行为所表达。

结果，患者感到非常困扰，或者功能受损（在工作中，在他们的家庭中，或在与朋友的交往中），或者他们已经对未经同意的人采取行动。

此情况已有 6 个月或更长的时间。