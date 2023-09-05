回避型人格障碍是一种精神健康疾病，特征在于避免涉及拒绝、批评或屈辱风险的社交场合或互动。

患有回避型人格障碍的人害怕被拒绝，批评或尴尬，从而避免可能出现这种反应的情况。

医生根据特定症状诊断回避型人格障碍，例如由于害怕被拒绝和难以获得赞同，而回避有人际接触的处境，或者感到自己在社交上无能，缺乏吸引力或不如别人。

患有这种疾病的人可能从认知行为治疗、其他心理治疗以及抗焦虑药物和抗抑郁药物治疗中受益。

人格障碍是精神健康疾病，指思维、认知、反应和情感关系的模式造成显著痛苦和/或损害患者的功能，它是一种长期存在、渗透在患者生活方方面面的模式。

回避型人格障碍者感到自己不够好。他们通过回避可能会得到负面评价的情况来处理这些感受。

在美国，略超过 2% 的人患有回避型人格障碍。女性中的发病率比男性略高。

患者经常患有其他障碍。其中包括以下的一种或多种：

重度抑郁症或持续性抑郁症

强迫症

某种焦虑障碍，如惊恐障碍，尤其是社交恐惧症（社交焦虑障碍）

另一种人格障碍（如依赖型或边缘型）

患有社交恐惧症和回避型人格障碍的人比那些只患有一种障碍的人症状更严重并且更为残疾。

回避型人格障碍的原因 基因和环境对回避型人格障碍的发生可能起到作用。例如，患者在社交场合中可能有一种天生的焦虑感，和/或在儿童期可能经历过拒绝和边缘化。回避社交场合可在年仅约 2 岁的儿童中观察到。

回避型人格障碍的症状 害怕被拒绝 患有回避型人格障碍的人即使在工作中也会避免社交互动，因为他们担心自己会受到批评或拒绝，或者人们会反对。例如，他们可能做以下事情： 他们可能会拒绝晋升，因为他们担心会受到同事的批评。

他们可能会回避会议。

他们可能会避免结交新朋友，除非他们确信他们会被喜欢。 此病患者假设其他人将批评和不赞同自己，直到有明确的、没有争议的证据反证为止。因此，在加入团体并建立密切关系之前，患者需要其他人反复保证对其的支持和非批判性的接纳。 有回避型人格障碍的人不愿意谈论自己，以免被人嘲笑或羞辱。 出于类似原因，患者很不愿意承担风险或参与新活动。在这种情况下，他们往往夸大危险，使用极轻微的症状或其他问题来解释他们不参与的原因。他们可能更喜欢有限的生活方式，因为他们需要安全感和确定性。 对批评极度敏感 回避型人格障碍患者对任何批评性、不赞同或嘲笑都非常敏感，因为他们不断想到受他人批评或拒绝。他们对任何针对他们的负面反应保持警惕。他们紧张而焦虑的外表可能引起嘲讽或取笑，因此似乎确认了他们的自我怀疑。 其他症状 低自尊和不足感会抑制此类患者在社交场合中的表现，尤其是新的场合。他们会在与新结识的人的互动中退缩，因为他们认为自己社交无能、没有吸引力，而且比其他人逊色。他们往往会安静腼腆，因为他们认为，不论他们说任何事情，其他人都会说那是错的。 患有回避型人格障碍的人渴望进行社交活动，但担心自己的幸福会落在他人手中。由于这些患有回避型人格障碍的人限制自己与他人的互动，他们往往相对孤立，缺乏一个可以在需要时帮助他们的社交网络。

回避型人格障碍的诊断 医生根据标准精神病诊断标准进行评估 医生通常根据美国精神病学会的精神病诊断标准参考，《精神疾病诊断与统计手册》第五版文本修订版 (DSM-5-TR)，来诊断人格障碍类型。 医生诊断回避型人格障碍的标准是，患者必须持续避免社交接触，有不恰当感，并对批评和拒绝过分敏感，至少符合以下中的 4 点： 在工作中，他们避免涉及与人际接触的活动，因为他们担心他们会受到批评或拒绝，或者人们会反对他们。

除非他们确定被人喜欢，否则他们不愿意与人打交道。

他们只留在亲密关系中，因为他们害怕被嘲笑或羞辱。

他们先入为主地认为在社交场合会受到批评或被拒绝。

他们在新的社交场合特别拘束，因为他们觉得自己不适当。

他们认为自己社交无能，没有吸引力，或比其他人逊色。

他们不愿冒险或参加任何新活动，因为他们可能会感到尴尬。 此外，症状早在成年早期就已经开始了。