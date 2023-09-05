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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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依赖型人格障碍

作者：Mark Zimmerman, MD, South County Psychiatry
已审核/已修订 9月 2023
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小知识

依赖型人格障碍是一种精神健康疾病，特点是普遍过度地需要他人的照顾，导致屈从和依附行为。

  • 患有依赖型人格障碍的人认为他们不能照顾自己，并且以屈服来试图令其他人照顾自己。

  • 医生根据特定症状诊断依赖型人格障碍，包括需要被照顾，并害怕不得不照顾自己。

  • 专注于审视畏惧独立的心理治疗可以帮助患者。

人格障碍是精神健康疾病，指思维、认知、反应和情感关系的模式造成显著痛苦和/或损害患者的功能，它是一种长期存在、渗透在患者生活方方面面的模式。

依赖型人格障碍患者想要被照顾并且对于自我照顾感到特别焦虑。为了得到他们想要的关照，他们宁愿放弃自己的独立和利益。他们因此变得过分依赖和屈从。

美国不到 1% 的人患有依赖型人格障碍。女性更常确诊此病，但有些研究表明男性和女性发病率相同。

患者经常患有其他障碍。患者常常有下列一种或者多种障碍：

依赖型人格障碍的原因

依赖型人格障碍的成因相关信息较为有限。可能起作用的因素包括

  • 文化因素

  • 负面的早年经历

  • 先天的焦虑倾向

  • 家族性特征（如屈从、不安全感和自卑行为）

依赖型人格障碍的症状

需要被关照

有依赖型人格障碍的认为他们不能照顾自己。他们用屈从来试图令他人关照自己。

此病患者在做出普通决策时通常需要很多的安慰和建议。他们经常让他人，通常是某一个人，来为自己生活的许多方面负责。例如，他们可能依赖配偶告诉自己穿什么，寻找哪种工作以及与谁交往。

依赖型人格障碍患者往往只与他们依赖的少数人进行社交互动。当一段密切关系结束时，患者会立即尝试寻找替代者。由于他们极其渴望被人照顾，因此可能会不加鉴别地选择替代者。

即使没有什么理由的情况下，依赖型人格障碍的人也过分害怕被依赖对象抛弃。

过度的屈从

依赖型人格障碍患者害怕失去支持或赞同，因此他们难以表达与他人的分歧。他们可能对自己明知道错误的事情表示同意，也不愿冒险失去他人的帮助。即使应该愤怒，他们也不会对朋友和同事生气，因为害怕会失去其支持。

依赖型人格障碍患者会竭尽全力获取照顾和支持。例如，他们可能会做不愉快的任务，屈从于不合理的要求，甚至容忍躯体、性或情感虐待。独处会让他们感到极度不舒服或害怕，因为他们害怕他们不能照顾自己。

缺乏信心

患有依赖型人格障碍的人认为自己不足，并倾向于贬低自己的能力。他们将任何批评或不赞成解读为自己无能的证据，进一步降低自己的信心。

缺乏独立性

依赖型人格障碍患者确信他们不能自己做任何事情，因此他们难以开始新任务并独立工作。他们会回避需要承担责任的任务。他们表现得不能胜任，并需要持续的帮助和安慰。当确保有能力的人在监督和赞许他们时，依赖型人格障碍患者往往能够正常行使功能。但是，他们不想表现得太有能力，以免被抛弃。因此，他们的职业生涯可能会受到损害。他们坚持依赖，因为他们往往避免学习独立生活的技能。

依赖型人格障碍的诊断

  • 医生根据标准精神病诊断标准进行评估

医生通常根据美国精神病学会的精神病诊断标准参考，《精神疾病诊断与统计手册》第五版文本修订版 (DSM-5-TR)，来诊断人格障碍类型。

医生诊断依赖型人格障碍的标准是，当事人必须持续过度地需要他人的照顾，导致屈从和依附行为，至少符合以下中的 5 点：

  • 如果没有他人过多的建议和保证，他们日常决定也很难做出。

  • 他们想要让他人对自己生活中多数重要的方面负责。

  • 由于他们害怕失去支持或赞同，很难向他人表达意见分歧。

  • 由于他们对自己的判断和/或能力没有信心（不是由于缺乏动机或能力），他们很难独自开始项目。

  • 为了获得他人的支持，他们情愿全力以赴（例如，做不愉快的任务）来获得他人的支持。

  • 由于他们害怕无法照顾自己，他们独处时会感到不舒服或无助。

  • 当一段亲密关系结束时，他们感到迫切需要建立一个新的关系，提供关照和支持。

  • 他们过分害怕担心被留下来照顾自己。

此外，症状早在成年早期就已经开始了。

依赖型人格障碍的治疗

  • 认知行为治疗

  • 心理动力学心理治疗

依赖型人格障碍的一般治疗原则与所有人格障碍相似。

专注于审视对独立的恐惧和自我肯定的困难的精神动力学心理治疗认知行为疗法，对依赖型人格障碍患者有所帮助。

药物是否有用尚不清楚。有时可使用抗抑郁药治疗抑郁和焦虑，例如选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI)。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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