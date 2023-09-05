依赖型人格障碍是一种精神健康疾病，特点是普遍过度地需要他人的照顾，导致屈从和依附行为。

患有依赖型人格障碍的人认为他们不能照顾自己，并且以屈服来试图令其他人照顾自己。

医生根据特定症状诊断依赖型人格障碍，包括需要被照顾，并害怕不得不照顾自己。

专注于审视畏惧独立的心理治疗可以帮助患者。

人格障碍是精神健康疾病，指思维、认知、反应和情感关系的模式造成显著痛苦和/或损害患者的功能，它是一种长期存在、渗透在患者生活方方面面的模式。

依赖型人格障碍患者想要被照顾并且对于自我照顾感到特别焦虑。为了得到他们想要的关照，他们宁愿放弃自己的独立和利益。他们因此变得过分依赖和屈从。

美国不到 1% 的人患有依赖型人格障碍。女性更常确诊此病，但有些研究表明男性和女性发病率相同。

患者经常患有其他障碍。患者常常有下列一种或者多种障碍：

某种抑郁症，例如重度抑郁症或持续性抑郁症

焦虑障碍

酒精使用障碍

其他人格障碍（如边缘型或表演型）

依赖型人格障碍的原因 依赖型人格障碍的成因相关信息较为有限。可能起作用的因素包括 文化因素

负面的早年经历

先天的焦虑倾向

家族性特征（如屈从、不安全感和自卑行为）

依赖型人格障碍的症状 需要被关照 有依赖型人格障碍的认为他们不能照顾自己。他们用屈从来试图令他人关照自己。 此病患者在做出普通决策时通常需要很多的安慰和建议。他们经常让他人，通常是某一个人，来为自己生活的许多方面负责。例如，他们可能依赖配偶告诉自己穿什么，寻找哪种工作以及与谁交往。 依赖型人格障碍患者往往只与他们依赖的少数人进行社交互动。当一段密切关系结束时，患者会立即尝试寻找替代者。由于他们极其渴望被人照顾，因此可能会不加鉴别地选择替代者。 即使没有什么理由的情况下，依赖型人格障碍的人也过分害怕被依赖对象抛弃。 过度的屈从 依赖型人格障碍患者害怕失去支持或赞同，因此他们难以表达与他人的分歧。他们可能对自己明知道错误的事情表示同意，也不愿冒险失去他人的帮助。即使应该愤怒，他们也不会对朋友和同事生气，因为害怕会失去其支持。 依赖型人格障碍患者会竭尽全力获取照顾和支持。例如，他们可能会做不愉快的任务，屈从于不合理的要求，甚至容忍躯体、性或情感虐待。独处会让他们感到极度不舒服或害怕，因为他们害怕他们不能照顾自己。 缺乏信心 患有依赖型人格障碍的人认为自己不足，并倾向于贬低自己的能力。他们将任何批评或不赞成解读为自己无能的证据，进一步降低自己的信心。 缺乏独立性 依赖型人格障碍患者确信他们不能自己做任何事情，因此他们难以开始新任务并独立工作。他们会回避需要承担责任的任务。他们表现得不能胜任，并需要持续的帮助和安慰。当确保有能力的人在监督和赞许他们时，依赖型人格障碍患者往往能够正常行使功能。但是，他们不想表现得太有能力，以免被抛弃。因此，他们的职业生涯可能会受到损害。他们坚持依赖，因为他们往往避免学习独立生活的技能。

依赖型人格障碍的诊断 医生根据标准精神病诊断标准进行评估 医生通常根据美国精神病学会的精神病诊断标准参考，《精神疾病诊断与统计手册》第五版文本修订版 (DSM-5-TR)，来诊断人格障碍类型。 医生诊断依赖型人格障碍的标准是，当事人必须持续过度地需要他人的照顾，导致屈从和依附行为，至少符合以下中的 5 点： 如果没有他人过多的建议和保证，他们日常决定也很难做出。

他们想要让他人对自己生活中多数重要的方面负责。

由于他们害怕失去支持或赞同，很难向他人表达意见分歧。

由于他们对自己的判断和/或能力没有信心（不是由于缺乏动机或能力），他们很难独自开始项目。

为了获得他人的支持，他们情愿全力以赴（例如，做不愉快的任务）来获得他人的支持。

由于他们害怕无法照顾自己，他们独处时会感到不舒服或无助。

当一段亲密关系结束时，他们感到迫切需要建立一个新的关系，提供关照和支持。

他们过分害怕担心被留下来照顾自己。 此外，症状早在成年早期就已经开始了。