自恋型人格障碍是一种精神健康疾病，特点是感觉优越（自大），需要赞美，缺乏同理心，这是这种障碍的普遍模式。

有自恋型人格障碍的人高估自己的能力，夸大自己的成就，并倾向于低估他人的能力。

医生根据特定症状诊断自恋型人格障碍，如夸大，毫无根据的认为自己很重要、很有天赋，需要别人无条件敬佩自己，以及需要有地位的感觉。

专注于潜在冲突的心理治疗可能会有所帮助。

人格障碍是精神健康疾病，指思维、认知、反应和情感关系的模式造成显著痛苦和/或损害患者的功能，它是一种长期存在、渗透在患者生活方方面面的模式。

这类人格障碍以夸大自我价值为特征（被称作“自大狂”）。他们也有自尊方面的问题。为了增强自身的优越感和自尊，他们会做以下事情：

结交特殊人物

成为上级机构的一部分

贬低其他人

他们也想得到赞扬。

自恋型人格障碍的普遍程度估计各不相同，研究表明该障碍发生在约 2% 的人中。男性中更多见。

患者经常患有其他障碍。其中包括以下的一种或多种：

自恋型人格障碍的原因 基因和环境对自恋型人格障碍的发生都起作用。一种理论表明，照顾者与儿童互动的方式可能未能帮助儿童发展稳定的自我意识。例如，照顾者可能过度批评，或表扬、赞美，或者过度放纵孩子。 有些自恋型人格障碍患者有特殊的天赋和才能，习惯于将他们的自我形象和自我意识与他人的钦佩和尊重联系起来。

自恋型人格障碍的症状 自大 自恋型人格障碍患者高估他们的能力，夸大他们的成就（称为自大）。他们认为自己比其他人更好、更独特、更特殊。当他们高估自己的价值和成就时，他们往往低估了他人的价值和成就。 幻想自己特殊 此病患者过度专注于伟大成就的幻想——他们幻想自己因为压倒性的智力或美丽而被崇拜、拥有声望和影响力，或者正在体验伟大的爱情。他们觉得自己应该只和那些同样独特而富有才华的人结交，而非普通人。他们用这种和卓越人士之间的关系来支持和提高自尊。 需要赞赏 由于自恋型人格障碍患者需要被过度赞誉，他们的自尊取决于其他人对其看法是否良好。因此，他们的自尊通常非常脆弱。他们经常会观察他人对他们的看法，并评估自己的表现情况。 自恋型人格障碍患者对他人的批评和失败感到敏感和困扰，这使他们感到羞辱和挫败。他们可能会用愤怒或轻蔑作出回应，或者他们可能会激烈地反击。或者，他们可能退缩，或坦然接受这一情况，以保护他们的自我重要感。他们可能会回避可能失败的情境。

自恋型人格障碍的诊断 医生根据标准精神病诊断标准进行评估 医生通常根据美国精神病学会的精神病诊断标准参考，《精神疾病诊断与统计手册》第五版文本修订版 (DSM-5-TR)，来诊断人格障碍类型。 医生诊断自恋型人格障碍的标准是，患者必须持续存在自我价值观的夸大观点，需要赞美和缺乏同理心，至少符合以下中的 5 点： 他们对自己的重要性和才能（夸大）有夸张的，毫无根据的感觉。

他们专注于无限成就，影响力，力量，智慧，美丽或完美的爱情幻想。

他们相信自己是特别的，独一无二的，只应该与最高水平的人交往。

他们需要无条件的敬佩。

他们感到自己有特殊地位。

他们压榨别人来实现自己的目标。

他们缺乏同理心。

他们嫉妒别人，并相信别人嫉妒自己。

他们傲慢自负。 此外，症状早在成年早期就已经开始了。